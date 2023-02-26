Нужно ли выключать приставку со Смарт ТВ на ночь

Ассортимент умных гаджетов настолько широк, что иногда они дают вторую жизнь устаревшим вещам. Вот, например, казалось бы: что можно сделать с обычным телевизором? Только перепродать по символической цене на интернет-площадке или выбросить на мусорку. Но достаточно лишь купить недорогую Андроид-приставку — и вот старое устройство буквально начинает жить новой жизнью! Стриминговые сервисы, YouTube, игры и просто полезные приложения — все это моментально становится доступно на телевизоре. Но вот вопрос: а нужно ли отключать приставку со Смарт ТВ на ночь? Сколько энергии она вообще расходует? Постараемся ответить на эти вопросы в нашей статье.

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Многие пользователи переживают за сохранность своих устройств, поэтому их волнует вполне резонный вопрос: а нужно ли отключать Андроид-приставку из розетки? Здесь есть несколько вариантов.

Как выключить Андроид приставку

Есть несколько способов выключить приставку на Андроид ТВ. Самый простой — оставить ее и телевизор во включенном состоянии. Система просто запустит заставку (если она включена), а при первом касании кнопки пульта снова вернет вас туда, где вы остановились. Время бездействия настраивается вручную в Настройках.

Можно отключить саму приставку с комплектного пульта. Она перейдет в режим сниженного энергопотребления и начнет работать снова, когда вы ее включите.

При выключении телевизора с пульта, приставка останется в том же состоянии, в каком вы ее оставили, так как подача энергии не остановится. Включив телевизор, вы, скорее всего, увидите работающую заставку.

Обратите внимание, что если подключить Android-приставку к телевизору через USB в качестве источника питания, то при выключении телевизора она тоже будет полностью отключаться. То есть, при повторном включении вы увидите логотип производителя и Android TV, а система будет подгружаться заново.

Последний способ не очень удобный, поэтому лучше подключить ТВ-приставку к розетке, чтобы она не зависела от питания телевизора. С другой стороны, это позволяет не оставлять ее включенной лишний раз: светящийся индикатор, который есть у многих моделей, не будет мерцать посреди ночи в темной комнате. А купить наиболее компактную ТВ-приставку на Андроид вы всегда можете в Телеграм-канале «Сундук Али-Бабы».

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Стоит ли отключать приставку со Смарт ТВ

Действительно, ведь высока вероятность перегрева или расхода энергии, который действительно есть. Кто-то опрометчиво считает, что приставка Smart TV не выключается, но на деле она просто переходит в спящий режим.

В нем приставка будет доступной для обновлений и ускорит загрузку контента, так как она будет активна в фоновом режиме: по сути, она будет простаивать как телевизор на Android TV. Так что, отключать приставку со Смарт ТВ не стоит, если пользуетесь ею больше одного раза в неделю. Подумайте сами: если так постоянно делать, то это попросту будет неудобно для вас. Системе нужно будет подгружаться заново, а это занимает некоторое время.

Кроме того, приложения будут закрываться и при подключении будут вновь загружать данные, расходовать трафик. Вырастает и нагрузка на железо в приставке, которое, будем откровенны, не самое топовое как у смартфонов. Но отключать приставку нужно хотя бы раз в неделю. Но зачем? Все просто.

Перезагрузка системы полезна при частом использовании: она позволяет сбросить ошибки и перезапустить устройство.

Отключить розетку во избежание перегрева стоит, если уезжаете более чем на неделю или попросту не пользуетесь телевизором.

Приставка расходует минимальное количество энергии даже в ждущем режиме — как и зарядник в розетке. Мощность в среднем составляет 5 Вт: в зависимости от региона, это поможет вам сэкономить около 200 рублей за год. За эти деньги можно купить хороший кабель Type-C на АлиЭкспресс!

А нужно ли отключать Андроид-приставку на ночь? Это зависит от ваших предпочтений. Обычно условный Xiaomi Mi TV Stick вообще не трогают и оставляют его подключенным к телевизору. Вынимать его из разъёма HDMI не нужно, если пользуетесь каждый день: это сравнимо с тем, если постоянно выключить телевизор на Android TV из розетки — об этом мы не так давно рассказывали. Достаточно лишь выключить сам телевизор с пульта, а приставка сама перейдет в режим ожидания и будет расходовать минимум энергии.

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А вот при длительном отсутствии я бы рекомендовал все же достать ее из разъёма телевизора. Так вы сэкономите немного электроэнергии, снизите износ комплектующих и шанс того, что ее случайно отломят домашние животные.