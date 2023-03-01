Какую ТВ-приставку на Андроид выбрать

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Иван Герасимов 0

Если вдруг вас напрягли цены на смарт-телевизоры, вы всегда можете выбрать отличную альтернативу — приставку на Android TV. Это маленькое устройство с лихвой заменит вам новую плазму — достаточно подключить его к разъёму HDMI. Бытует мнение, что этот сегмент занят лишь ТВ-приставками от Xiaomi, но это не так: есть и более продвинутые варианты, которые могут обойтись как дешевле, так и немного дороже. Решили расширить ваш кругозор и нашли хорошие приставки на Android TV, которые можно смело покупать в 2023 году! Вот они.

Какую ТВ-приставку на Андроид выбрать. Нашли 5 отличных ТВ-боксов на Андроид, которые вы точно оцените. Фото.

Нашли 5 отличных ТВ-боксов на Андроид, которые вы точно оцените

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Хорошая приставка Смарт ТВ

В последние годы среди пользователей популярны ТВ-приставки в виде стиков: они компактны, из проводов здесь только кабель для источника питания. Не торопитесь покупать устройство с Яндекс ТВ — лучше обратите внимание на X98 S500. Это мощная приставка на Андроиде с процессором Amlogic и Android 11 по умолчанию. Несмотря на размер, этот компактный гаджет поддерживает 4К/60 fps, а также HDR10+ для качественной цветопередачи.

Хорошая приставка Смарт ТВ. X98 — очень мощный стик, лучше которого вы не найдете на рынке. Фото.

X98 — очень мощный стик, лучше которого вы не найдете на рынке

Здесь 4 Гб оперативки — это отличная новость для всех тех, кто хочет запускать приложения без лагов и не планирует переплачивать за телевизор с таким же объёмом RAM. А заодно разработчики установили сразу 16 или 32 Гб встроенной памяти, что довольно много для такой крохи.

Двухдиапазонный Wi-Fi позволит быстро подгружать весь контент, но все портит Bluetooth 4.2, который определенно староват для 2023 года, и обычный ИК-пульт. В комментариях советуют брать модификацию с Bluetooth-пультом или клавиатурой, что все равно выгодно.

Приставка с большим объёмом оперативки

Мощная Андроид приставка

Впрочем, если вы не доверяете стикам, то попробуйте проверенный форм-фактор приставки. VONTAR X3 — одна из самых достойных моделей на данный момент. В ней 4 Гб оперативки, что очень хорошо для такого устройства, и четырехъядерный чип Amlogic с Cortex-A53, используемый в подобных моделях. В отличие от ТВ-стика, тут есть радиатор охлаждения, который не дает устройству сильно нагреваться. Приставка поддерживает контент в формате 8К — можете опробовать, если такой у вас имеется.

Мощная Андроид приставка. Vontar X3 с виду похожа на роутер, но имеет очень мощное железо. Фото.

Vontar X3 с виду похожа на роутер, но имеет очень мощное железо

Здесь двухдиапазонный Wi-Fi, один разъём USB 3.0, поддержка карт памяти, Ethernet для проводного подключения к Сети и SPDIF — если заходите вывести звук на колонки. По умолчанию установлено 32 Гб встроенной памяти, но можно выбрать комплектацию даже со 128 Гб!

Приставка с хорошим процессором

Лучшие приложения для просмотра ТВ-каналов на Андроид ТВ

Приставка на Андроид с высокой оценкой

Несмотря на хорошую производительность, два предыдущих гаджета все равно не так высоко ценятся пользователями как ТВ-приставка TOX3. По факту — это топчик за свои деньги. Хороший процессор Amlogic, а также 4 Гб оперативки и Android 11 по умолчанию — это прекрасная начинка. Но дело даже не в ней, а в удобном форм-факторе.

Приставка на Андроид с высокой оценкой. Tox3 — классный вариант с хорошим охлаждением. Фото.

Tox3 — классный вариант с хорошим охлаждением

Тут и меньший размер самого корпуса, и большая площадь отверстий для охлаждения, хотя по отзывам покупателей TOX3 греется всего до 53 градусов — почти как смартфон. Есть поддержка карт памяти, звука 5.1 и 7.1, а также разъём Ethernet, если вдруг поймать стабильный Wi-Fi вам не поможет даже внешняя антенна. Единственный минус — Bluetooth-пульт придется докупать отдельно, так как в комплекте лишь обычный.

Отличная приставка на Андроид

Недорогая приставка на Андроид ТВ

Но если вам нужная приставка со Смарт ТВ до 2000 рублей, вы можете уложиться даже в эту сумму. Присмотритесь к X96Q, которая выпускается в нескольких модификациях: с 1 или 2 Гб оперативки, а также 8 Гб или 16 Гб встроенной памяти. Этого вполне достаточно для большинства приложений! Вопросы вызывает лишь довольно плохое охлаждение, но это лишь при условии, если планируете запускать тяжелые приложения.

Недорогая приставка на Андроид ТВ. X96 поражает своими компактными размерами и низкой ценой. Фото.

X96 поражает своими компактными размерами и низкой ценой

Поддерживает 4К/60 fps и без лагов запускает любые файлы или программы. Слот для карт памяти, USB и остальные разъёмы также присутствуют. В комплекте есть ИК-пульт, но я рекомендую брать версию с клавиатурой — будет выгоднее и вам такой набор точно пригодится.

Недорогая приставка на Андроид

Какую приставку купить для старого телевизора

Какую приставку купить для старого телевизора. Приставка Tanix стоит очень дешево и подойдет даже для очень старых телевизоров. Фото.

Приставка Tanix стоит очень дешево и подойдет даже для очень старых телевизоров

Если вам нужна недорогая приставка на Андроид для старого телевизора, скажем, на дачу — присмотритесь к Tanix W2. Это хорошая модель с 2 Гб оперативки и чипом Amlogic. Главный плюс этой приставки — она почти не греется, значит, что проблем с производительностью не возникнет.

Можно выбрать максимальную комплектацию со 128 Гб встроенной памяти и без труда подключить этот медиаплеер к старому телевизору через AV-выходы. Кроме того, она без проблем работает с Wi-Fi 5 ГГц, поэтому про подключение через Ethernet можно даже не вспоминать.

ТВ-приставка для старого телевизора

Но рано или поздно у вас возникнет вопрос: а надо ли отключать ТВ-приставку на ночь и как это вообще правильно сделать? Объяснили, есть ли в этом смысл, в нашей статье.

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