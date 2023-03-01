Какую ТВ-приставку на Андроид выбрать

Если вдруг вас напрягли цены на смарт-телевизоры, вы всегда можете выбрать отличную альтернативу — приставку на Android TV. Это маленькое устройство с лихвой заменит вам новую плазму — достаточно подключить его к разъёму HDMI. Бытует мнение, что этот сегмент занят лишь ТВ-приставками от Xiaomi, но это не так: есть и более продвинутые варианты, которые могут обойтись как дешевле, так и немного дороже. Решили расширить ваш кругозор и нашли хорошие приставки на Android TV, которые можно смело покупать в 2023 году! Вот они.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ

Хорошая приставка Смарт ТВ

В последние годы среди пользователей популярны ТВ-приставки в виде стиков: они компактны, из проводов здесь только кабель для источника питания. Не торопитесь покупать устройство с Яндекс ТВ — лучше обратите внимание на X98 S500. Это мощная приставка на Андроиде с процессором Amlogic и Android 11 по умолчанию. Несмотря на размер, этот компактный гаджет поддерживает 4К/60 fps, а также HDR10+ для качественной цветопередачи.

Здесь 4 Гб оперативки — это отличная новость для всех тех, кто хочет запускать приложения без лагов и не планирует переплачивать за телевизор с таким же объёмом RAM. А заодно разработчики установили сразу 16 или 32 Гб встроенной памяти, что довольно много для такой крохи.

Двухдиапазонный Wi-Fi позволит быстро подгружать весь контент, но все портит Bluetooth 4.2, который определенно староват для 2023 года, и обычный ИК-пульт. В комментариях советуют брать модификацию с Bluetooth-пультом или клавиатурой, что все равно выгодно.

Приставка с большим объёмом оперативки

Мощная Андроид приставка

Впрочем, если вы не доверяете стикам, то попробуйте проверенный форм-фактор приставки. VONTAR X3 — одна из самых достойных моделей на данный момент. В ней 4 Гб оперативки, что очень хорошо для такого устройства, и четырехъядерный чип Amlogic с Cortex-A53, используемый в подобных моделях. В отличие от ТВ-стика, тут есть радиатор охлаждения, который не дает устройству сильно нагреваться. Приставка поддерживает контент в формате 8К — можете опробовать, если такой у вас имеется.

Здесь двухдиапазонный Wi-Fi, один разъём USB 3.0, поддержка карт памяти, Ethernet для проводного подключения к Сети и SPDIF — если заходите вывести звук на колонки. По умолчанию установлено 32 Гб встроенной памяти, но можно выбрать комплектацию даже со 128 Гб!

Приставка с хорошим процессором

Лучшие приложения для просмотра ТВ-каналов на Андроид ТВ

Приставка на Андроид с высокой оценкой

Несмотря на хорошую производительность, два предыдущих гаджета все равно не так высоко ценятся пользователями как ТВ-приставка TOX3. По факту — это топчик за свои деньги. Хороший процессор Amlogic, а также 4 Гб оперативки и Android 11 по умолчанию — это прекрасная начинка. Но дело даже не в ней, а в удобном форм-факторе.

Тут и меньший размер самого корпуса, и большая площадь отверстий для охлаждения, хотя по отзывам покупателей TOX3 греется всего до 53 градусов — почти как смартфон. Есть поддержка карт памяти, звука 5.1 и 7.1, а также разъём Ethernet, если вдруг поймать стабильный Wi-Fi вам не поможет даже внешняя антенна. Единственный минус — Bluetooth-пульт придется докупать отдельно, так как в комплекте лишь обычный.

Отличная приставка на Андроид

Недорогая приставка на Андроид ТВ

Но если вам нужная приставка со Смарт ТВ до 2000 рублей, вы можете уложиться даже в эту сумму. Присмотритесь к X96Q, которая выпускается в нескольких модификациях: с 1 или 2 Гб оперативки, а также 8 Гб или 16 Гб встроенной памяти. Этого вполне достаточно для большинства приложений! Вопросы вызывает лишь довольно плохое охлаждение, но это лишь при условии, если планируете запускать тяжелые приложения.

Поддерживает 4К/60 fps и без лагов запускает любые файлы или программы. Слот для карт памяти, USB и остальные разъёмы также присутствуют. В комплекте есть ИК-пульт, но я рекомендую брать версию с клавиатурой — будет выгоднее и вам такой набор точно пригодится.

Недорогая приставка на Андроид

Какую приставку купить для старого телевизора

Если вам нужна недорогая приставка на Андроид для старого телевизора, скажем, на дачу — присмотритесь к Tanix W2. Это хорошая модель с 2 Гб оперативки и чипом Amlogic. Главный плюс этой приставки — она почти не греется, значит, что проблем с производительностью не возникнет.

Можно выбрать максимальную комплектацию со 128 Гб встроенной памяти и без труда подключить этот медиаплеер к старому телевизору через AV-выходы. Кроме того, она без проблем работает с Wi-Fi 5 ГГц, поэтому про подключение через Ethernet можно даже не вспоминать.

ТВ-приставка для старого телевизора

Но рано или поздно у вас возникнет вопрос: а надо ли отключать ТВ-приставку на ночь и как это вообще правильно сделать? Объяснили, есть ли в этом смысл, в нашей статье.