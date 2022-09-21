Почему на заряжается телефон Samsung. Шесть основных причин

Разряженный смартфон — не самая приятная перспектива для любого городского жителя. Но если севший гаджет еще половина проблемы, то когда вы включаете его на зарядку, а она не идет, это причиняет еще больше неудобств. К счастью, большинство проблем, связанных с зарядкой, можно решить, не отправляя устройство в сервисный центр для дорогостоящего ремонта. В этой статье мы будем говорить о том, почему не заряжаются телефоны Samsung. Если ваш смартфон Samsung Galaxy не заряжается, вот несколько вещей, которые вы можете попробовать, чтобы вернуть его к жизни.

Почему не работает зарядка телефона

От влаги до катышек из кармана — существует множество причин, по которым ваш смартфон может перестать заряжаться. К счастью, почти все проблемы решаются довольно легко и просто.

Но проблема может возникнуть и из-за износа разъема, что уже является более серьезной проблемой. В этом случае единственным выходом будет заменить разъем или кабель на новый. Но не будем забегать вперед — вот несколько вещей, которые вы можете попробовать уже сейчас, если ваш телефон не заряжается или делает это не очень хорошо.

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Грязь в разъеме зарядки

За годы регулярного использования песок, ворсинки и пыль часто скапливаются в щелях, например, в порте зарядки USB-C. Излишне говорить, что мусор может помешать порту проводить электричество. В некоторых случаях сама зарядка не прекращается, но может стать более медленной. К счастью, решить эту проблему довольно просто.

Используйте увеличительное стекло и фонарик, чтобы внимательно рассмотреть внутренности USB-порта вашего телефона. Если вы видите пыль или другие посторонние предметы, удалите их с помощью тонкой зубочистки. Будьте максимально осторожны, так как можно навсегда повредить контакты USB. В качестве альтернативы можно использовать баллончик со сжатым воздухом, которые продаются на всех маркетплейсах и даже в крупных супермаркетах.

Но если у вас нет уверенности в своих действиях, лучше не рисковать и сразу обратиться к специалистам.

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Принудительная перезагрузка телефона

Если ваш смартфон недавно работал нормально, но больше не подает признаков жизни, возможно, произошел сбой операционной системы. Просто нажмите и удерживайте кнопки уменьшения громкости и питания в течение 10–20 секунд, и вы сможете принудительно завершить работу. Отпустите кнопки, как только появится логотип Samsung. Как только телефон успешно загрузится, немедленно подключите его и проверьте, заряжается ли он.

С другими телефонами это тоже может сработать. Но, возможно, вам придется провести несколько другую последовательность действий.

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Новая зарядка для телефона

Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло вам, проблема может заключаться в неисправном адаптере или кабеле. Звучит банально, но как показывает практика, это не первоочередная проблема.

Подзарядка аккумулятора телефона несколько раз в день может довольно быстро сократить срок службы кабеля. В конце концов, порты и штекеры USB-C могут выдерживать ограниченное количество циклов подключения. И это даже без учета каких-либо повреждений или коррозии, которые могли образоваться со временем.

Просто подключите смартфон с помощью другого адаптера USB-C и кабеля. И пока вы это делаете, убедитесь, что с вашей розеткой все в порядке.

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Беспроводная зарядка Samsung

Если у вас есть смартфон среднего или высокого уровня, например, из серии Galaxy S последних лет, не забывайте, что вы также можете заряжать свое устройство без проводов. Подойдет любое беспроводное зарядное устройство Qi, даже если оно другого производителя. Просто поместите смартфон на зарядную панель и подождите несколько секунд, пока не появится анимация зарядки. Если ее нет, и перезагрузка не помогла, значит ситуация куда более серьезная.

Что делать, если телефон промок

Многие современные смартфоны Samsung Galaxy имеют водонепроницаемость IP67 или IP68. Другими словами, они могут выдержать случайные разливы и брызги, а также небольшой дождь. Однако это не означает, что ваш смартфон невосприимчив к воде.

Если внутри порта USB-C есть вода, операционная система Samsung One UI автоматически блокирует зарядку в качестве меры предосторожности. Поэтому, если ваше устройство недавно подвергалось воздействию воды, отложите его в сторону, чтобы оно полностью высохло, прежде чем снова подключать его к сети.

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Замена аккумулятора Samsung

Если ничего из вышеперечисленного вам не помогло, это может означать, что есть повреждения. Аккумуляторы смартфонов и порты для зарядки не вечны. Обычно эти компоненты изнашиваются, если вы пользуетесь телефоном в течение трех и более лет, и особенно, если вы активный пользователь. Но это не значит, что вам нужно покупать новый телефон.

Это довольно рядовая операция. Заменить аккумулятор или порт зарядки вам могут в любом приличном сервисном центре, включая авторизованные. Правда, в них с вас попросят больше денег. Выбирать вам, но лучше обходить стороной павильоны в торговых центрах, где аккумулятор на всем чем угодно меняют за 15 минут. Это не самая сложная процедура, но она требует квалификации, и лучше довериться сервисам, которые существуют давно.