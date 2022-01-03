Крутые блютуз-колонки до 1000 рублей

2022 год только начался, но проблема качественных колонок по-прежнему никуда не делась: можно запросто наткнуться на неликвид даже среди дорогостоящих аксессуаров. Мы решили сделать проще и помочь вам найти классную Bluetooth-колонку в ценовом сегменте до 1000 рублей. Почему так? В этом ценовом диапазоне собраны только качественные товары: они не годятся для полномасштабных тусовок, но сполна отрабатывают свою стоимость за счет качественной сборки и других функций. Например, влагозащиты или поддержки карт памяти MicroSD. Разбираемся, что хорошего можно найти, если бюджет ограничен одной тысячей рублей.

Беспроводная колонка с фонариком для велосипеда

В моем детстве было достаточно проблематично обеспечить велосипед фонариком, а про радио и вовсе речи не шло. Теперь все проще: колонка, фонарик и радио в одном устройстве. Еще этот гаджет поддерживает карты памяти. Пожалуй, простейший способ обеспечить свое транспортное средство всем необходимым.

Цена: 870 рублей

Колонка для велосипеда с фонариком

Компактная блютуз-колонка

У колонки EWA нет запредельной мощности, зато посмотрите на размеры: на посиделки с друзьями на даче тащить громадную колонку для вечеринок не придется, а послушать любимую музыку можно и на таком малыше. Компактный размер подкупает! В ней также есть NFC и AUX, а в комплекте лежит карабин, чтобы удобно подвесить ее.

Цена: 894 рубля

Компактная колонка

Читайте также: Чем заменить смартфон

Блютуз-колонка Xiaomi

Колонка от Xiaomi обладает приятными габаритами: помещается в карман, заряжается через Type-C, а аккумулятора на 480 мА*ч хватит надолго. Если пользуетесь смартфоном Xiaomi, то сможете видеть больше настроек и даже отображение заряда батареи благодаря MIUI. Рекомендуем!

Цена: 896 рублей

Маленькая колонка Xiaomi

Блютуз-колонка с будильником

Вас часто подводит будильник? Пожалуй, это бич нашего времени: смартфон не всегда срабатывает или мы к нему привыкаем, отключая спросонья. Вот вам классный олдскульный вариант: колонка и будильник в одном устройстве. Пиковая мощность у нее 5 Вт, встроен Bluetooth 5.0, а также батарея в 1200 мА*ч. Точно не проспите.

Цена: 849 рублей

Колонка с будильником

Когда лучше всего покупать смартфон

Необычная портативная колонка

Как насчет необычных колонок? Например, колонка с горшком для цветка! Лимонное дерево или напольную драцену в нем не вырастить, зато можно начать их растить именно в таком гаджете. Аккумулятор в 1200 мА*ч позволит часто наслаждаться музыкой, а мощности до 3 Вт вам будет достаточно для прослушивания музыки в спальной. Не забудьте выбрать цвет.

Цена: 678 рублей

Купить колонку с горшком для цветов

Блютуз-колонка для дома

Видоизмененный аналог колонки Xiaomi: такая же мощность, аккумулятор, а еще она похожа на младшие модели Яндекс.Станции. Еще один плюс — у нее отличные микрофоны. С помощью этой колонки можно спокойно записывать голосовые сообщения или отвечать по телефону, не переживая за качество

Цена: 914 рублей

Колонка от Xiaomi со скидкой

Лучшие приложения для Нового года

Лучшая недорогая беспроводная колонка

Пожалуй, лучший вариант колонки от бренда HOCO. Выполнен из премиальных материалов, есть поддержка карт памяти, работает до 3 часов на максимальной громкости, а на выбор есть 3 цвета. Сейчас на эту колонку отличная скидка — добавляйте к себе, пока не разобрали!

Цена: от 748 рублей

Купить колонку HOCO

Хорошая блютуз-колонка

Отличный вариант от Lenovo — модель L01 с хорошей батареей и неплохим звуком. В отзывах покупатели отмечают, что он среднего качества. Ну, оно и понятно: от такой крохи (всего 53 грамма) требовать звучания JBL попросту глупо. Зато ее можно взять на природу, включить музыку во время утреннего душа или просто поставить на прикроватной тумбочке. Есть несколько цветов на выбор. Кстати, сейчас на нее солидная скидка.

Цена: 760 рублей

Купить колонку Lenovo

Блютуз-колонка для детей

Колонка, которая украсит детскую или спальню. Выглядит невероятно мило и звучит вполне приемлемо: можете спокойно дарить такую своему ребенку, чтобы слушать аудиокниги, сказки или просто отвечать на звонки. К качеству звучания нет претензий — в отзывах все довольны.

Цена: 802 рубля

Детская блютуз-колонка

Водонепроницаемая колонка для душа

Пожалуй, топовая из всех влагозащищенных колонок из своего ценового сегмента. Работает до 4 часов на максимальной громкости, есть поддержка SD-карт, а на лицевой панели кнопки управления воспроизведением. На выбор есть несколько цветов.

Цена: 761 рубль

Водонепроницаемая колонка