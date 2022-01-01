Когда лучше всего покупать смартфон

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Иван Герасимов 0

Выбор смартфона — непростая задача. При всем богатстве ассортимента есть ограниченное количество моделей, которые мы расцениваем в качестве будущей покупки. Часто мы выбираем смартфон, но покупку совершаем не сразу, откладывая всё в долгий ящик. В этом есть смысл: если захотелось что-то купить, то с этой идеей нужно переспать, все взвесить, чтобы покупка не ударила по кошельку, не была спонтанной и необдуманной. Может показаться странным, но есть доказательства того, когда лучше всего покупать смартфон. Сегодня поговорим о том, как выбрать идеальное время для покупки смартфона и о том, почему покупать смартфон сразу — это и хорошо, и плохо одновременно.

Рассказываем, когда лучше всего покупать смартфон

Стоит ли покупать новый смартфон

Читатели нашего Telegram-чата часто интересуются, стоит ли покупать смартфон в начале продаж. Это и вправду заманчивое предложение. Некоторые терпят, в прямом смысле донашивают старый смартфон в ожидании нового, чтобы одними из первых опробовать новые функции. Кроме того, некоторые производители смотрят в завтрашний день, даря первым покупателям приятные подарки. Но, как ни крути, покупать новый смартфон достаточно накладно — бонусы и подарки не смогут перекрыть ваши затраты. Некоторые даже оформляют кредит на смартфон, выплачивая его не один год. У нас даже есть статья на эту тему.

Покупка смартфона сразу после выхода — палка о двух концах. Минусов, все же, побольше

Но в покупке смартфона после его релиза есть смысл: вы покупаете устройство раньше всех, а цена достаточно справедливая. Не верите? Некоторые производители не только не снижают цены в дальнейшем, но и снимают предыдущие поколения с производства, не желая их продавать за бесценок. Несмотря на это за окном бушует дефицит смартфонов, так что в покупке телефона на старте продаж есть рациональное зерно, но, наверное, лучше подождать.

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Как сэкономить на покупке смартфона

Многие ошибочно считают, что смартфон стоит покупать через пару месяцев после выхода. В большинстве случаев это так не работает: смартфон может подешеветь, но не так сильно, как этого ожидают потребители, а иногда, наоборот, подорожать. Те, кто приобретает смартфон через пару месяцев, могут выдохнуть с облегчением: все сделано правильно.

Лучше подольше подождать, чтобы не выбросить деньги в трубу

Это намного лучше, чем покупать его на старте продаж: вы точно избежали риска получить устройство с ошибками, а еще посмотрели множество обзоров на YouTube, где все подробно рассказано. Это рациональный подход: производители наверняка успели многое исправить, а шансы наткнуться на дефект заметно ниже.

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Когда выгоднее покупать телефон

Считается, что смартфон лучше покупать через полгода или чуть позже. Еще выгоднее это делать через год: за это время вы узнаете о нем вообще все, в магазинах появятся восстановленные или обменные смартфоны, на которых можно будет сэкономить еще больше. За этот период стоимость смартфона заметно снижается — все зависит от производителя. А вот шанс выгодно купить смартфон увеличивается: теперь скидки и подарки предлагают не производители, а сами магазины.

Когда выгоднее всего покупать смартфон?

Всем нужно выполнять план продаж, в результате чего можно обзавестись дополнительными аксессуарами или бонусами, которых много не бывает. Стоит присмотреться к небольшим магазинам техники, которые часто корректируют цены — у них вы сможете сэкономить намного больше. За это время смартфон точно не станет хуже, а морально устареть он не успеет. А вот еще один неплохой способ сэкономить.

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Флагманы прошлых лет

Galaxy S10

Купить флагман прошлых лет — лучшее решение

Кажется, это лучший способ купить смартфон. Если подождать какое-то время, то можно приобрести отличное устройство, мощности которого вам хватит не на один год. Если смартфон вышел год-полтора назад, то можете смело его покупать: точно потратите деньги с умом и не пожалеете. Кстати, мы писали о том, какие смартфоны не стоит бояться покупать.

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Купить смартфон на распродаже

Кажется, этого делать точно не рекомендуем. Обычно интернет-площадки выставляют зачеркнутый ценник со старым прайсом, а рядом красуется новый, якобы, действует только сегодня. Ситуация двоякая: с одной стороны, некоторым продавцам нет смысла предлагать скидку на то, что и без того хорошо продается. С другой — важно быть в курсе, какая цена была до акции.

Внимательно отслеживайте цены, чтобы не переплатить

Если не знали этого, но вам понравилось «горячее предложение» есть шанс не только не сэкономить, но и переплатить. Если вы ждете распродажи, чтобы купить смартфон недорого, то обязательно отслеживайте цены в магазинах — это лучший способ не попасться на маркетинговую уловку.

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