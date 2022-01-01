Грядут выходные дни, а это значит, что пришло время отдохнуть от смартфона: читать наш Яндекс.Дзен, безусловно, очень увлекательное занятие, но всему нужно знать меру. Во всяком случае, нужно перевести дух, вынырнуть из мощнейшего инфопотока, который не останавливается даже в выходные, чтобы провести время с семьей, друзьями и немного развеяться. Что поделать, если смартфон буквально прилип к руке, а отказаться от него невероятно сложно? Во-первых, включите авиарежим. Ну, хотя бы на первое января. Во-вторых, выберите гаджет из нашего списка, изучите его и используйте на все 100. Рассказываем, чем заменить смартфон в эти прекрасные праздничные дни.

Телевизор с Android TV

Потрясающая вещь, в которой можно разбираться целый день, а на следующий день все равно занырнешь в непонятные настройки или найдешь прикольное приложение в Play Market. Такое устройство и телевизором-то назвать сложно: его можно использовать и в роли игровой приставки, и в качестве компьютера, установив Google Chrome. А еще можно устроить небольшую вечеринку, включив Яндекс.Музыку прямо на Android TV. В общем, телевизор с Android TV — настоящий Иван Ургант среди всех умных устройств. Кажется, в этом году мы рассказали вам почти всё и даже больше о том, как им пользоваться. Так что, в праздничные дни у вас есть целый ворох полезных статей.

Лайфхак: Xiaomi Mi TV Stick — топовая приставка, которая превратит обычный ТВ в Smart TV. Нашли для вас гаджет по приятной цене.

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Лучший планшет на Андроид

Если на Android TV вы уже собаку съели, а фильмы и шоу на YouTube по-прежнему смотрите в компании со своим смартфоном, то вам точно пригодится новый Xiaomi Mi Pad 5. Если Xiaomi 12 — это лучший смартфон 2022 года, то планшет от Xiaomi — это лучший планшет. Равных ему точно нет: он потрясающе выглядит, в нем топовая начинка, отличный дисплей и мощная батарея почти на 9000 мА*ч.

Его ждали больше, чем iPad: планшет раскупили меньше чем за час после старта продаж. Сможете на нем играть, читать книги, созваниваться с родственниками (спасибо крутой фронталке на 8 Мп) и даже делать фотографии на основную камеру. В общем, ни в чем себе не отказывайте, а мы нашли для вас Mi Pad 5 по неприлично низкой цене. Кликайте ссылку ниже.

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Лучший фитнес-браслет 2021

Выходные на Новый Год — отличный повод начать жить по-новому и наконец заниматься спортом. Чем заняться — решать исключительно вам. Хватайте коньки, горные или беговые лыжи, просто отправляйтесь гулять или наконец используйте ваш абонемент в фитнес-клуб. В этом вам поможет фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6, в котором есть, наверное, вообще все.

Куча режимов тренировок, NFC для бесконтактной оплаты и многое другое. Новая версия легко коннектится со смартфоном (на всякий случай, есть памятка), а также долго не разряжается. Вдогонку вам небольшой гайд о том, как купить фитнес-браслет и не разочароваться.

Заняться спортом с Xiaomi Mi Band 6

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Лучшая блютуз-колонка 2021

Новогодние праздники — идеальное время не только для того, чтобы заниматься спортом, смотреть фильмы и YouTube, но еще и погромче сделать музыку или в комфорте послушать новый альбом любимого исполнителя. TWS-наушники? Думаю, что здесь нужна артиллерия помощнее: вам нужна отличная Bluetooth-колонка, которая обладает шикарным звуком, хорошим аккумулятором и водонепроницаемым корпусом (да-да, мы про вечеринку в доме с бассейном).

JBL Flip 5 — самый оптимальный выбор для меломана. Она подходит по всем параметрам, указанным выше. Ее даже можно бросить в бассейн (но делать этого, конечно же, не стоит) или взять с собой на улицу. Выбирайте колонку любимого цвета и добавляйте в корзину, пока не разобрали!

Купить JBL Flip 5

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Чем заняться на Новый Год одному

Отмечать наступление Нового Года одному — сомнительное занятие. Что делать, если друзей нет, а нужно отдохнуть с пользой? Вы не поверите, что я нашел — это конструктор LEGO Technics. Уверен, вы не знаете, что это за серия. В двух словах: это далеко не тот конструктор с мелкими детальками из детства, а настоящая взрослое увлечение. В этой серии вы можете найти гоночные тачки, вездеходы и другие транспортные средства.

Мало того, что сама сборка вас увлечет — этими штуками еще и управлять можно с помощью пульта. Короче, пылиться на полке она точно не будет: никогда не поздно воплотить мечту детства. Крутой вездеход, который можно перестроить в гоночную модель, ждет вас по ссылке ниже!

Собрать конструктор LEGO

Небольшой дайджест: рассказали о важнейших функциях в смартфонах, которые появились за последние 10 лет.