Чем Mi Band 7 Pro отличается от Mi Band 7 и какой выбрать

Xiaomi порадовала нас не только новыми смартфонами, но и новым фитнес-браслетом: точнее, не таким уж и новым, но до боли знакомым. Помните, мы рассказывали вам о недостатках Mi Band? Именно в новом Mi Band 7 Pro были учтены все пожелания! Браслет сильно изменился, хотя такой форм-фактор мы уже встречали во многих гаджетах. Впрочем, отличия от Mi Band 7 у него хоть отбавляй: за счет них легендарный наручный браслет, уверен, найдет новых поклонников, которые ранее от него воротили нос в сторону более премиальных часов Samsung и Apple Watch. Рассказываем, каким получился Mi Band 7 Pro и какой Mi Band выбрать теперь.

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Внешний вид Mi Band 7 Pro

Похоже, в Xiaomi решили не заморачиваться с дизайном Mi Band 7 Pro и просто выпустили очередной браслет Amazfit или Redmi: дело в том, что Pro-версия фитнес-аксессуара выглядит совершенно иначе и в ней не узнать тот самый компактный Mi Band, к которому все так привыкли. Ни капсула, ни ремешки — ничего общего с Mi Band нет и к этому нужно привыкнуть. С другой стороны, стало лучше вообще всё, и это не может не радовать.

Разрешение AMOLED-экрана составляет 280*456 пикселей, а диагональ составляет 1,64 дюйма — всего на 0,2 дюйма больше, чем у обычного Mi Band, но сам экран вырос в размерах.

У «прошки» также есть Always On Display, поэтому фитнес-браслет, больше похожий на смарт-часы, не нужно будет лишний раз активировать.

Более 180 новых циферблатов.

Новое крепление ремешков — кроме цветов, ничего общего с Mi Band 7.

Появился датчик освещенности: теперь он регулирует яркость по уровню освещения вокруг, а не по времени.

Водонепроницаемость 5 АТМ, что соответствует погружению в воду, душ и ливень. Но проверять этого, конечно же, не стоит.

Но внешние изменения Mi Band 7 Pro — далеко не самое главное. Еще больше интересного разработчики оставили внутри! И да, мы помним, что браслет именуется Smart Band 7 Pro, но по привычке называем его Mi Band.

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Характеристики Mi Band 7

Новый браслет Xiaomi стал еще спортивнее, хотя, казалось бы, ну куда еще? Теперь ему не нужна привязка к смартфону — в Mi Band встроили датчик GPS, которого любители спорта ждали уже давно. Это значит, что для отслеживания, скажем, утренней пробежки вам не придется брать телефон — ваш маршрут на карте Mi Band 7 Pro зафиксирует без него.

Для этого энергоемкого модуля разработчики установили улучшенную батарею — целых 235 мА*ч, что на порядок выше, чем у Mi Band 7 (180 мА*ч). По мнению разработчиков, этого хватит на 12 дней работы без подзарядки — разница с обычной версией составляет 2 дня. К слову, оптимизировать Mi Band можно всегда, поэтому, отключив ненужные функции, сможете им пользоваться еще дольше.

По традиции, в устройстве есть датчик частоты сердечных сокращений, функция измерения уровня кислорода в крови, но больше радует 14 профессиональных спортивных режимов, что на 10 больше, чем у Mi Band 7. Браслет получил 117 режимов тренировок. Кроме того, разработчики упомянули расширенные функции мониторинга различных фаз сна, что вселяет надежду на более точный анализ, чем когда-либо.

Обычно Xiaomi представляет версию с NFC намного позже обычной, из-за чего возникает путаница, но и тут извечная проблема была решена: Mi Band 7 Pro имеет NFC-модуль по умолчанию. А что, так можно было?

Главная фишка Mi Band 7 Pro

Если вам кажется, что экран — это основное отличие Mi Band 7 Pro, то взгляните на ремешки: теперь они имеют новые крепления, напоминающие, скорее, Apple Watch. Само собой, ни о какой совместимости с ремешками предыдущих версий идти не может — и это главный плюс. Такие ремешки — более надежный вариант, чем ранее: точно не порвутся, будут собирать меньше грязи, а потерять Mi Band станет намного сложнее. Сама капсула не выскочит, если вы сильно не постараетесь, да и традиционное крепление от привычных часов — более проверенный вариант.

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Какой Mi Band выбрать

Учитывая то, что Mi Band 7 Pro сменил дизайн, теперь покупатели столкнулись с новой дилеммой: смарт-часы или фитнес-браслет? Впрочем, тут и так все понятно: те, кому по душе неприхотливый компактный гаджет могут смело выбирать Mi Band 7, но если понадобится более привычный глазу форм-фактор смарт-часов, NFC и GPS в комплекте, то именно для вас и существует Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Изменения в Mi Band 7 Pro отразились на цене. Но не критично: во всяком случае, в Китае: на старте продаж Mi Band 7 Pro будет стоить 379 юаней (примерно 3200 рублей), а позже — 399 юаней (3400 рублей), что примерно на 1300 рублей больше, чем стоит обычный Mi Band 7. Наверняка в России гаджет будет стоит около 4-5 тысяч рублей, что, на мой взгляд, вполне демократично.

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