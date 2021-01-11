OnePlus Band вышел официально, но я его не куплю и вам не советую

Несмотря на то что фитнес – штука далеко не самая популярная, фитнес-браслетами пользуются ну практически все. Особенно хорошо это заметно на примере владельцев Android-смартфонов, для которых фитнес-браслет – это едва ли не единственное носимое устройств, очевидно, опережающее по популярности даже беспроводные наушники. В конце концов, беспроводные наушники – особенно в стиле AirPods – стоят довольно дорого, а трекер активности можно купить буквально за копейки. Этим и пользуются производители, которые постепенно осваивают этот рынок. Например, OnePlus.

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OnePlus представила свой первый фитнес-браслет с незамысловатым названием OnePlus Band. Новинка оказалась ровно такой же, как и предсказывали слухи и утечки. Рассказываю, почему себе бы я такой никогда не купил.

Что умеет OnePlus Band

Во внешности OnePlus Band нет ничего необычного. Это привычный всем форм-фактор капсулы, помещённый в силиконовый ремешок с выемкой. Его, как и Mi Band, можно извлечь из своего гнезда либо для зарядки, либо для замены браслета.

Дисплей OnePlus Band тоже ничем не выделяется. 1,1-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 294 x 126 пикселей с тачскрином. Он показывает время, уведомления, информирует о входящих звонках, а также выводит другие сведения и управляющие элементы.

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У других фитнес-браслетов дисплеи выполняют ту же роль, но с точки зрения диагонали и, соответственно, удобства использования явно выигрывает Honor Band 6, который доступен в продаже на AliExpress примерно за 2800 рублей.

Защита от воды IP68

Сканер кислорода в крови

Пульсометр

Шагомер

Управление камерой и музыкой

Автоопределение 13 видов спортивных упражнений

Трекер сна

Уведомление о необходимости подвигаться

Автономность 14 дней

Bluetooth 5.0

Цена – 34 доллара

Какой фитнес-браслет купить в 2021 году

В целом тут всё стандартно. Да, есть сканер кислорода в крови, но, будем честны, сегодня такой приблудой уже никого не удивишь, тем более за 34 доллара. А вот чем удивишь, — это это либо большим дисплеем, который делает фитнес-браслет похожим на смарт-часы, либо поддержкой бесконтактной оплаты. К сожалению, у OnePlus Band такой функции нет. Но зато она есть у Mi Band 4, который к тому же официально поставляется в Россию.

Купить Honor Band 6

Поэтому, если бы я выбирал между OnePlus Band, Honor Band 6 и Mi Band 4, у которого нет сканера кислорода в крови, но есть NFC, я бы выбрал Mi Band. В конце концов, бесконтактная оплата – это такая функция, которой вы будете пользоваться постоянно. Ведь в магазин вы ходите в самом худшем случае 1 раз в неделю. А как часто у вас возникает реальная – не надуманная, а реальная – необходимость измерить уровень сатурации в крови? Скорее всего, нечасто.

Нужен ли измеритель кислорода в крови

У меня, например, такая потребность возникла только один раз в жизни – когда я заболел COVID-19. Мне уже поставили диагноз, но пульсоксиметра или совместимого фитнес-браслета под рукой не оказалось. Но, к счастью, болезнь я перенёс без каких-либо осложнений, отделавшись лишь температурой и потерей обоняния. Из этого я делаю вывод, что на практике сканер SpO2 – это вещь менее практичная, чем NFC-модуль, обеспечивающий бесконтактную оплату.

Купить Mi Band 4 на Али

Мне странно, что OnePlus не оснастила свой фитнес-браслет поддержкой бесконтактной оплаты. Очевидно, что это модуль, который стоит не так дорого, да и его оптимизация, учитывая опыт OnePlus в производстве смартфонов с поддержкой Google Pay, не отняла бы у разработчиков компании много сил. Но китайцы решили сэкономить, и, на мой взгляд, совершенно напрасно, потому что покупать OnePlus Band многие не станут, если рядом есть Mi Band 4.