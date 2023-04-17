Что будет, если заряжать смартфон неоригинальной зарядкой

Зарядка телефона — незаменимый аксессуар, который имеет свойство теряться, ломаться и даже отсутствовать в комплекте поставки устройства. Все это вынуждает нас идти в магазин покупать блок питания и кабель. Но с высокой долей вероятности на прилавке не удастся найти оригинальную зарядку, предназначенную именно для вашей модели. Что делать в таком случае? Покупать новый смартфон, выбрать другой блок от того же бренда или вовсе взять неродную зарядку? Ответим на все эти вопросы, а также разберемся, что произойдет, если попытаться подключить свое устройство к розетке при помощи неоригинального адаптера или кабеля.

Можно ли заряжать смартфон неоригинальной зарядкой

Производители мобильных устройств убеждают нас использовать только оригинальные аксессуары. Из-за этого в инструкциях, рассказывающих о том, как правильно заряжать телефон, нередко появляются советы обходить стороной блоки питания и кабели без заветного шильдика. В некотором смысле рекомендация оправдана, однако подключение гаджета к электросети при помощи неродного аксессуара никоим образом не скажется на безопасности вашего Андроида.

Во-первых, для подключения к телефону за редким исключением используется универсальный стандарт USB Type-C, так что разъем вы вряд ли сломаете. Во-вторых, мобильные устройства поддерживают разную мощность зарядки: хоть 5 Вт, хоть 10, хоть 18. Переключаться между разными стандартами помогает контроллер, которым также оснащен блок питания.

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Единственное, что может быть опасным в неродной зарядке телефона, — низкое качество исполнения. Но и тут все не так страшно. Блок питания, оснащенный плохим контроллером и купленный в переходе за сущие копейки, действительно рискует выйти из строя или попросту взорваться. Впрочем, с самим смартфоном ничего подобного не произойдет. Во всяком случае если вы пользуетесь брендированной техникой, а не подделкой, собранной на коленке.

Можно ли заряжать более мощной зарядкой

Если ваш смартфон поддерживает зарядку 18 Вт, о чем свидетельствует информация на сайте производителя, то вы без опаски можете покупать любой другой блок питания аналогичной мощности. Но что будет, если подключить такое устройство к электросети через адаптер на 65, а то и 120 Вт? Не бахнет ли?

Нет, и предотвратить излишнее потребление энергии нам вновь поможет встроенный контроллер. Другое дело, что на скорость восстановления энергии это не повлияет. Допустим, ваш смартфон поддерживает максимальную мощность зарядки 18 Вт по профилю 9В 2А (Quick Charge) или 5В 3A (Power Delivery). Тогда он получит те же 18 Вт от блока питания на 120 Вт. Разумеется, при условии поддержки такого профиля. А она является практически гарантированной. При отсутствии таковой происходит переключение на менее скоростной профиль, но не на более быстрый.

Профиль зарядки можно узнать на корпусе адаптера питания, а также на сайте производителя аксессуара или смартфона.

От чего зависит скорость зарядки

Итак, мы разобрались, что можно заряжать смартфон зарядкой от ноутбука и любым другим более мощным адаптером, однако на скорость восстановления энергии это никак не повлияет из-за ограничений контроллера. Но давайте представим себе другую ситуацию: ваш смартфон поддерживает 65-ваттную зарядку, как и ноутбук. Сможет ли в таком случае карманный гаджет заряжаться так же быстро, как и при использовании оригинального аксессуара?

Да, но только при соблюдении одного очень важного условия — совпадения профилей зарядки, каждый из которых выражается в соотношении Вольт и Ампер, выдаваемых блоком питания. Если смартфон использует 65 Вт по в соотношении 20В 3.25А, а ноутбук, допустим, 15В 4.3А, то из-за несовпадения контроллер переключит девайс на меньшую совместимую мощность.

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Не забывайте, что зарядка — это не только блок питания, но и кабель. Он должен поддерживать необходимый для адаптера и смартфона ампераж (силу тока). Кроме того, при разработке оригинальных аксессуаров производители нередко идут на ухищрения, устанавливая дополнительные контакты для разъема или штекера USB. Все это в теории не позволит достичь максимальной скорости зарядки телефона при использовании неродного адаптера или кабеля.

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Как выбрать зарядку для телефона

Давайте подведем итог всему вышесказанному и выясним, как выбрать зарядку для телефона. Если вам не важна скорость восстановления энергии — берите любую, обращая внимание только на отзывы и бренд аксессуара:

А вот тем, кто хочет быстро зарядить смартфон, стоит смотреть только в сторону оригинальных блоков питания и кабелей. Кстати, для устройств некоторых производителей мы сделали специальные подборки:

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Как бы то ни было, вы должны понимать, что от использования неоригинальной зарядки ничего плохого с вашим смартфоном не произойдет. А призыв покупать исключительно официальную продукцию вызван желанием производителя устройства заработать дополнительные деньги на продаже фирменных аксессуаров, но никак не заботой о безопасности владельца.