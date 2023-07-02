Объясняем на пальцах, как правильно выбрать зарядку для смартфона realme

realme — одна из тех компаний, которые продолжают класть зарядку в коробку с устройством. То есть, покупая смартфон этого производителя, можно всегда быть уверенным, что в нужный момент удастся подключить девайс к электросети. Тем не менее, кабель realme быстро изнашивается, а блок питания имеет свойство теряться. Казалось бы, зарядные устройства продаются на каждом углу, но далеко не все из них способны обеспечить максимальную скорость восстановления энергии. Если вы хотите получить тот же результат, что и при использовании комплектного ЗУ, необходимо купить зарядку realme. Сейчас расскажу, где ее найти.

Какая зарядка нужна realme

Смартфоны realme поддерживают множество протоколов зарядки, среди которых базовым, то есть наименее быстрым, является 10 Вт (5В 2А). Такой блок питания идет в комплекте с самыми дешевыми моделями и восстанавливает энергию аккумулятора на 5000 мАч примерно за 2 часа 30 минут.

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Если вы не гонитесь за скоростью, желаете сэкономить, а также не хотите, чтобы корпус смартфона нагревался в процессе восстановления энергии, купите зарядку realme на 10 Вт. Она подойдет для любой модели вне зависимости от того, какое ЗУ лежало в комплекте. Кроме того, нет необходимости брать фирменную зарядку, так как главное условие — поддержка протокола 5В 2А.

Зарядка realme 10 Вт

Дешевая зарядка 10 Вт

Разумеется, 10-ваттное ЗУ удовлетворит потребности далеко не каждого пользователя. Это веская причина обратить внимание на более мощные решения. Но сначала нужно проверить, какую зарядку поддерживает realme:

Посетите сайт realme. Откройте меню и выберите модель своего устройства в разделе «Смартфоны». Откройте вкладку «Характеристики». Проверьте, какая максимальная мощность зарядки заявлена производителем. Если это 33 Вт, то брать более скоростной адаптер нет смысла.

Если вашей модели не окажется на официальном сайте по причине того, что она снята производства, советую посетить ресурс nanoreview.net. Здесь представлены почти все смартфоны realme с подробным описанием характеристик, включая скорость зарядки.

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Быстрая зарядка realme

realme любит ставить рекорды скорости зарядки смартфонов. Так, недавно появившийся на российских прилавках realme GT3 имеет адаптер на 240 Вт в комплекте, но остальные модели поддерживают менее впечатляющие протоколы:

18 Вт;

30 Вт;

33 Вт;

65 Вт.

Это наиболее часто встречающиеся стандарты, но есть и другие. Самый распространенный — зарядка 18 Вт. Адаптер питания такой мощности восстанавливает энергию аккумулятора на 5000 мАч приблизительно за 1 час 45 минут. Вы можете купить как фирменное ЗУ, так и аксессуар стороннего производителя, работающий по протоколу 9В 2А.

Зарядка realme 18 Вт

Дешевая зарядка 18 Вт

Более быстрыми являются стандарты на 30 и 33 Вт, которые именуются производителем как realme Dart Charge. Их мощности достаточно для зарядки аккумулятора на 5000 мАч за 1 час 10 минут. Учтите, что протоколы не совместимы друг с другом, поэтому заранее проверьте поддерживаемый стандарт: 30 или 33 Вт.

Зарядка realme 30 Вт

Зарядка realme 33 Вт

Наконец, ходовой является быстрая зарядка realme на 65 Вт. Она восстанавливает энергию аккумулятора на 5000 мАч приблизительно за 40 минут, а производитель именует ее как Super Dart.

Зарядка realme 65 Вт

Зарядные устройства realme имеют обратную совместимость. То есть, покупая адаптер на 65 Вт вы можете безопасно восстанавливать энергию смартфона, поддерживающего максимум 33 Вт, получая на выходе максимальную мощность.

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Кабель зарядки для realme

Если в комплекте с ЗУ был только адаптер питания, придется отдельно купить кабель зарядки realme. Подобные аксессуары отличаются поддерживаемой силой тока. Выбор кабеля для realme зависит от мощности блока питания:

По аналогии с адаптерами питания кабели для зарядки realme имеют обратную совместимость. То есть провод на 6,5А отлично работает с ЗУ на 18 и даже 10 Вт, так что можете сразу выбрать самый мощный вариант.

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Поддерживает ли realme беспроводную зарядку

На данный момент нет ни одного realme с беспроводной зарядкой. Производитель обходит эту технологию стороной даже в своих флагманских устройствах наподобие realme GT2 Pro. Задайте себе вопрос, а нужна ли беспроводная зарядка. Думаю, ответ будет отрицательным с учетом того, что технология имеет ряд минусов, о которых мы рассказывали в отдельном материале.

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Автомобильная зарядка realme

В конце поговорим о зарядке в машину. Тут все точно так же, как и с обычными блоками питания. Исходите из поддерживаемой мощности ЗУ и собственных предпочтений относительно скорости восстановления энергии:

Если ваш смартфон поддерживает 30-ваттный протокол, то необходимо брать ЗУ в машину на 65 Вт, поскольку имеющиеся в наличии модели на 30 Вт не способны проводить ток силой 6А. Альтернативный вариант — выбор менее мощной зарядки на 18 Вт.