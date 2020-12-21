Samsung устыдилась своих шуток над Apple по поводу зарядки для iPhone

Совесть – штука очень специфическая и чрезвычайно податливая. Она вроде бы есть, но её нельзя пощупать. А есть ли совесть у компании? Очевидно, что нет, потому что компания – это сообщество множества людей, объединённых едиными целями и, вероятно, имеющими свою собственную совесть. По одной на каждого. То есть в совокупности это должно давать довольно мощный нравственный базис, который, тем не менее, непонятно зачем нужен. Но Samsung показала, что совесть у неё есть. Ну, по крайней мере, попыталась.

Samsung намекнула, что Galaxy S21 получит поддержку стилуса

Samsung удалила из своих социальных сетей все насмешливые записи, касающиеся изъятия блока питания из комплекта всех новых iPhone. Компания никак не прокомментировала своё решение, а просто взяла и стёрла любые напоминания о том, что такие шутки когда-либо имели место. Если вы проверите корпоративную страницу Samsung в Твиттере или Фейсбуке, то не обнаружите ни одной записи, ни картинки, сопровождавшей оригинальную запись, в которой корейцы намекали на то, что смартфоны Galaxy лучше iPhone хотя бы наличием комплектного адаптера питания.

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Ваш смартфон Galaxy даёт вам именно то, что вам нужно – от самого базового в виде комплектного адаптера питания до более продвинутого в виде лучшей камеры, батареи, производительности, большого объёма памяти и даже дисплея с частотой обновления 120 Гц, — говорилось в изначальной публикации.

Обратите внимание на скриншот записи. Помимо собственно комментария, который оставили SMM-щики Samsung, они снабдили запись многозначительной картинкой с блоком питания и припиской: «Поставляется с вашим Galaxy». Вроде бы ничего такого, но подколка налицо. Совершенно беззлобная, я бы даже сказал, добрая. Но Samsung взяла и удалила её. Интересно, почему?

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На самом деле предполагать, что кого-то из руководства Samsung просто замучила совесть, довольно ошибочно. В конце концов, в той подколке не было ничего предосудительного. Другое дело, если Samsung и сама решила поступить так же, как Apple, то есть убрать адаптер питания из комплекта поставки новых смартфонов Galaxy. Такой исход вполне вероятен по нескольким причинам.

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Во-первых, Apple уже проложила дорожку в этом направлении, собрав все обвинения в жадности. Поэтому, если Samsung уберёт зарядку из комплекта своих смартфонов, вряд ли это спровоцирует информационный фурор.

Во-вторых, Samsung планирует изменить политику ценообразования своих смартфонов, снизив её с целью конкуренции с iPhone 12 mini и iPhone 12. А чтобы не сильно потерять в выручке, корейцам нужно максимально снизить себестоимость.

В-третьих, Samsung намерена продолжить повышать скорость зарядки своих смартфонов, а для этого нужен более мощный блок питания, который совершенно невыгодно класть в упаковку по умолчанию.

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Показательно, что в прошлом Samsung уже поступала похожим образом. Не в смысле убирала блоки питания из комплекта поставки своих смартфонов, а в смысле удаляла приколы в отношении Apple. Если помните, год назад корейцы удалили со своего YouTube-канала рекламный ролик, в котором высмеивали отсутствие в iPhone разъёма 3,5 мм. Его сюжет строился вокруг неспособности смартфонов Apple одновременно заряжаться и транслировать музыку на наушники. Правда, тогда Samsung удалила ролик уже после того, как выпустила Galaxy Note 10 без разъёма для наушников, и словила массу критики. В этот раз корейцы сделали всё заранее.