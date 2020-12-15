На Samsung снова подали в суд из-за нарушения патентов

Про какую компанию, кроме Samsung, мы постоянно слышим, что она оказывается в центра какого-то патентного скандала? В последнее время много шишек сыпется на Google, но там другая причина для разбирательств. Вы скажете, что это из-за положения компаний на рынке, и будете правы, но только отчасти. Есть и другие причины, которые куда более прозаичны, и сводятся, как обычно, к выгоде. Часто она бывает сиюминутной, но иногда позволяет получить больше, чем от потенциального разбирательства. Не буду говорить, что именно на злоупотреблении патентами компания и построила себя на начальном этапе, хотя такое мнение в обществе существует, а лучше расскажу о новом разбирательстве, которое предстоит южнокорейскому гиганту.

Иск против Samsung

На этот раз автором претензий к Samsung стала компания Ericsson, которую сейчас вспоминают довольно редко, хотя раньше она делала отличные телефоны, пользовавшиеся большой популярностью. Сейчас она известна больше по работе с телекоммуникационными технологиями и в том числе владеет патентами на некоторые технологии, использующиеся в подавляющем большинстве, если не во всех, смартфонах.

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Ericsson подала иск против Samsung в США, обвинив южнокорейскую компанию в несоблюдении договорных обязательств по различным лицензионным патентным соглашениям. Она утверждает, что Samsung не соблюдает справедливые, разумные и недискриминационные (FRAND) условия.

Как патент нарушила Samsung

Ericsson утверждает, что она сама не нарушает никаких соглашений, а нарушения есть только со стороны Samsung. При этом уточняется, что обязательства южнокорейской компании возникают в рамках договора между Samsung и Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ЕИТС). При этом именно Ericsson имеет право обеспечить выполнение этого обязательства как сторонний бенефициар.

Звучит немного сложно и запутанно, но если просто, то Samsung нарушила свои соглашения с ЕИТС, а Ericsson выступает в защиту выполнения обязательств.

Для тех, кто не знает, несколько наиболее распространенных технологических стандартов защищены патентами, принадлежащими компаниям, включая Wi-Fi и Bluetooth. Эти технологии считаются массовыми и держатели патентов обязаны предоставлять лицензии на условиях FRAND.

В данном случае обязательство FRAND связано с различными глобальными перекрестными лицензиями, которые охватывают патенты обеих компаний, связанные со стандартами сотовой связи 2G, 3G, 4G и 5G. Эти стандарты используются в смартфонах, других мобильных устройствах и сотовой инфраструктуре.

В связи с тем, что срок действия нескольких лицензионных соглашений истекает в следующем году, а переговоры все еще продолжаются, Ericsson заявила, что соглашение об использовании технологий может быть временно заморожено. Это приведет к тому, что компания не получит роялти-отчисления. По прогнозам самой Ericsson, это примерно 118-177 миллионов долларов за квартал, начиная с 2021 года. Сумма серьезная даже для такого игрока, как Ericsson.

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Патентные споры

Патентные взаимоотношения являются очень тонкой и интересной сферой бизнеса. С одной стороны, находятся компании, которые когда-то что-то разработали или просто купили у другой компании (возможно, с ней вместе), а с другой, тот, кто хочет этим пользоваться.

В теории все просто. Оплачивай небольшую сумму с каждой проданной единицы товара или единым платежом в зависимости от условий договора и пользуйся. Вот только на деле это часто приводит к судебным разбирательствам. Часто компании не считают, что они используют несколько иную технологию или просто упускают, что права на это кому-то принадлежат. Вот тут и начинаются штрафы. Хотя часто разбирательства заканчиваются полюбовно и компании просто договариваются между собой.

Естественно, в мире массовых продуктов и больших чисел, когда счет идет на сотни миллионов единиц проданного товара, ставки становятся очень высокими, и даже штрафы в миллионы долларов в этом деле мало кого удивляют.

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Интереснее всего еще и то, что даже если компании не смогли договориться, и начался судебный процесс, иногда даже громкий и скандальный, они все равно могут спокойно и конструктивно продолжать работать по другим направлениям.

Одно только разбирательство Apple и Samsung несколько лет назад чего стоило. Тогда купертиновцы обвинили южнокорейцев в нарушении прав на разработки Apple. Суд длился очень долго, в итоге Samsung должна была заплатить штраф больше миллиарда долларов. Но все это время компании продолжали сотрудничать в рамках действующих соглашений. В том числе Samsung производила для Apple внутренние компоненты для iPhone по заключенным ранее соглашениям, которые позже были продлены.

Посмотрим, что получится в этот раз, но мне кажется, что компании опять договорятся между собой и иск отзовут. Если нет, то запасаемся попкорном! Будет интересно!