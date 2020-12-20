Каким будет дешёвый смартфон Samsung с поддержкой 5G и Android 11

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Иван Кузнецов 0

Удивительно, как со временем менялась ценность смартфонов. Если раньше я сам рекомендовал всем своим знакомым покупать только флагманы на Android, то теперь не вижу в этом практически никакого смысла. Просто технологии достигли такого уровня развития, при котором производители начали делать нестыдные аппараты за вполне вменяемые для большинства пользователей деньги. Дошло до того, что многие вообще переключились на борьбу за потребителя в бюджетном или околобюджетном сегменте, где, очевидно, ходят самые большие деньги. И, кажется, Samsung знает, что делать.

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Samsung намерена выпустить ультрадоступный смартфон с поддержкой 5G за 250 долларов

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Samsung намерена выпустить бюджетный Galaxy A32 с поддержкой 5G и Android 11 на борту из коробки. Несмотря на то что обновление ОС вышло ещё несколько месяцев назад, как правило, производители не стремятся устанавливать самую последнюю версию на дешёвые смартфоны. Так и на начальном этапе можно избежать лишних работ по оптимизации обновления, и в целом поддержку аппарата урезать аж на целый год. Но корейцы решили, что уж если делать по-настоящему крутой смартфон, который будет пользоваться спросом, то надо делать его таковым во всём.

Характеристики Galaxy A32

Galaxy A32

Galaxy A32 с 5G обещает быть бестселлером доступного сегмента смартфонов

Во-первых, обратите внимание на внешность. Это не официальные изображения, а утёкшие в Сеть пресс-рендеры, но скорее всего именно таким и будет финальный дизайн будущего смартфона. Да, каплевидная выемка под фронталку и подбородок под дисплеем явно не придают ему привлекательности, а вот минималистичное оформление основной камеры, которую решили не обрамлять рамками – придаёт. То же самое касается переходящего глянца корпуса в матовые рамки. Выглядит, на мой взгляд стильно и свежо.

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Но ведь дизайн – это не совсем то, на что должны купиться потребители. Куда важнее в этом смысле производительность и технические возможности. С ними тоже всё ок. Вы только посмотрите, чем корейцы решили укомплектовать предстоящую новинку:

  • Процессор Dimensity 720 (топовое решение для бюджетных смартфонов от MediaTek);
  • Поддержка 5G для работы в сетях пятого поколения;
  • Аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч;
  • Экран 6,5 дюймов с разрешением Full HD;
  • 48-мегапиксельная основная камера;
  • Быстрая зарядка мощностью до 30 Вт.

Лучший дешёвый смартфон Samsung

Galaxy A32 5G

Galaxy A32 и выглядит круто, и по характеристикам обещает быть вполне себе на уровне

Неплохой набор, не так ли? Другое дело, сколько всё это добро будет стоить. Ведь если Samsung заломит за новинку больше, чем могут себе позволить большинство потребителей, получится не бестселлер, а что-то невразумительное. Хорошо, что корейцы это понимают. Поэтому ориентировочно розничная цена Galaxy A32 с поддержкой 5G в США составит 250 долларов. Да, это немало, особенно с учётом курса рубля. Но, как показывает практика, Samsung умеет не просто переводить одну валюту в другую, а грамотно оптимизировать цены своей продукции под каждый рынок в отдельности.

Как скачать обои Samsung Galaxy S21

Отличный тому пример – Galaxy A51. На старте продаж в США его оценивали в 399 долларов. При прямом переводе в рубли с НДС получалась довольно нехилая сумма, тем более для бюджетного смартфона. Однако Samsung дала понять, что понимает реалии нашего рынка и установила на Galaxy A51 цену в 19 990 рублей, то есть примерно на треть дешевле, чем аппарат стоил в США. Стало быть, есть все основания полагать, что с Galaxy A32 произойдёт то же самое и его можно будет купить в России за 14 990 рублей или даже дешевле. Ну не круто ли?

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