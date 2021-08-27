Автомобильный держатель для смартфона — безумно удобная штука. Что может быть удобнее, чем установить смартфон, повернув его так, чтобы был виден, скажем, навигатор? Уведомления за рулем — тот еще вред, но автолюбителю необходимо оценивать дорожную ситуацию и выбирать правильный маршрут. Держателей много и все они отличаются по цене и качеству. Особого внимания заслуживает магнитный держатель, простой и понятный в использовании. Но ведь магнит, вроде как, противопоказан электронике? Не отразится ли это на работе смартфона?

Как выбрать держатель для смартфона

Самый простой вариант — это держатель, который захватывает ваш смартфон по краям. Крепление достаточно надежное, устройство точно не выпадет из него, когда вы едете по плохой дороге. У него есть только небольшой минус — одно неловкое движение рукой и конструкция может сломаться. Поэтому, многие опытные водители выбирают магнитные держатели для своих авто — никаких креплений, достаточно лишь приложить смартфон, и он намертво примагничивается к платформе. Вариант не самый универсальный, ведь необходим специальный чехол или пластина. Зато никто не сможет им воспользоваться, кроме вас.

Преимущества магнитного держателя

Такой аксессуар имеет ряд преимуществ перед обычными держателями. Многие опытные водители рекомендуют приобретать именно их, особенно, когда подолгу находишься в дороге.

Простая установка смартфона и эксплуатация. При случае работать с картами навигации удобно даже одной рукой

Универсальная конструкция позволяет прикреплять любые гаджеты, а магнит удержит ваш гаджет даже на плохой дороге

У магнитного держателя минимум лишних деталей, из-за чего он прост в использовании и компактен.

Вреден ли магнитный держатель для смартфона

При частом нахождении магнита рядом с камерой ее детали могут намагничиваться, создавая небольшое магнитное поле, которое может негативно повлиять на фокусировку и стабилизацию камеры, искажать снимки. Стоит учесть, что подобное не грозит смартфонам с камерами без автофокуса и с оптической стабилизацией. Получается, что многие владельцы дорогих смартфонов с продвинутыми камерами рискуют своими устройствами? Утверждать этого не стоит: я знаю многих людей, которые находятся за рулем очень часто, практически не снимают телефон с магнита. Выяснилось, что никаких проблем они не испытывают. Но всё же, определенный риск есть. Читайте наш Яндекс.Дзен и узнавайте о самых лучших аксессуарах для ваших смартфонов!

Другое дело, когда в ваш держатель встроена беспроводная зарядка — это очень удобное решение, которое позволит избежать вереницы разных шнуров. В последнее время производители предлагают уйму подобных аксессуаров. Но стоит помнить про особенности беспроводной зарядки, которые могут отразиться на «самочувствии» вашего аккумулятора. Во-первых, телефон начнет еще сильнее греться. Повышенные температуры влияют на литий, из которого состоят аккумуляторы смартфонов. Из-за перегрева литий может деградировать быстрее, чем обычно. Кроме того, есть риск скачков напряжения — из-за особенностей электропроводки вашего автомобиля, напряжение может скакать в широких пределах. По идее, в в смартфоне есть защита в виде контроллера заряда, а в самом зарядном устройстве установлен еще один. В любом случае, постоянная подзарядка не скажется положительно на вашем устройстве.

Коллеги пишут: Почему надо пользоваться беспроводными зарядками и перестать их бояться

Влияние магнита на GPS-модуль

Мы уже писали познавательную статью про датчик Холла в смартфоне. Это датчик, который выполняет роль цифрового компаса и помогает навигационному модулю точнее отображать координаты. Интересно, что этот датчик тоже может быть вреден вкупе с магнитным держателем. Если смартфон находится в держателе несколько дней подряд, например, вы оказались в безумно долгой дороге, то есть риск, что компас навигатора может сбиться. Читатели нашего Telegram-канала часто рассказывают случаи, когда навигатор откровенно врёт о местоположении, показывая, что машина находится где-нибудь в поле. Вы можете часто наблюдать подобное, когда заказываете такси: бывает, что иконка машины такси передвигается по очень странной траектории, разворачивается вокруг своей оси или виляет по улицам. Возможно, тут замешан магнитный держатель (но это не точно).

Магнитный держатель — отличный аксессуар, который удобнее других держателей. Вредит ли он смартфону? Только, если вы пользуетесь им сутками напролет. Вряд ли у вас получится быстро угробить свой смартфон. Если не уверены и не хотите рисковать, изучите подборку крутых держателей для автомобиля от моего коллеги Артема Сутягина, в которой он рассмотрел самые разные варианты таких аксессуаров с разным видом крепления.