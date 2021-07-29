Лучшие держатели для телефона с AliExpress

Многим знакома проблема использования смартфона в машине. Кроме того, что его часто просто некуда положить, им иногда еще надо пользоваться в качестве навигатора или источника музыки. Из-за того, что креплений на переднюю панель автомобиля слишком много, выбрать их бывает непросто. Тем более, то, что представлено в сетевых и онлайн магазинах, можно купить на AliExpress примерно в два раза дешевле. Иногда выгода оказывается еще более существенной, и поэтому мы часто готовим для вас тематические подборки. В этой подготовили для вас несколько крутых держателей с разным типом крепления.

Магнитные держатели для телефона

Самыми популярными сейчас стали именно магнитные крепления. Они удобны и не занимают места. В Telegram-канале «Сундук Али-Бабы» Можно найти много достойных вариантов. Ниже приведены лишь несколько из них.

Держатель для телефона Baseus

Начнем с классического держателя, который имеет круглую форму и может гнуться во все стороны. Это удобно не только для водителя, но и для пассажира, который хочет посмотреть видео в дороге.

А еще такой держатель можно использовать не только в машине. Знаю несколько людей, которые пользовались чем-то подобным в офисе. Благодаря тому, что крепится он за счет клеевой основы, его можно зафиксировать на любой гладкой поверхности. Например, на мониторе, полке или других элементах рабочего места.

Только имейте в виду, что на текстурированной мягкой поверхности держать такой аксессуар будет плохо. Лучше найти кусок гладкого пластика или клеить держатель на стекло.

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Универсальный магнитный держатель для телефона

Эта модель не сделана каким-то именитым производителем, но и чего-то особенного в ней нет. Это просто полоска с магнитом, которая крепится на двусторонний скотч, а благодаря своему минималистичному дизайну она не будет привлекать к себе внимание.

Такие можно крепить в любом месте автомобиля или дома. Учитывая цену, их можно купить несколько. Минус лишь в том, что из регулировок вы получите только функцию поворота смартфона. Склонять его в сторону будет нельзя. Для этого надо выбирать другой вариант.

Покупатели в целом хорошо оценивают товар, но есть пара человек, которые жалуются на долгую доставку или повреждение товара. Впрочем, такие можно найти к любому лоту на AliExpress.

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Магнитный держатель на решетку печки

Если вы не хотите ничего клеить на приборную панель автомобиля и вам не нужна универсальность с возможностью установки гаджета дома, для вас отличным вариантом будет покупка крепления на решетку системы вентиляции.

Миниатюрная прищепка плюс магнитная площадка. Это все, что вы будете видеть. Такое крепление не занимает много места и не дает возможности регулировки, но и места почти не занимает. Зато хорошо держит телефон. Я уже заказал себе такое крепление, чтобы попробовать его в деле.

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Запасные магниты для автомобильного держателя

Еще одной чертовски полезной покупкой будут запасные магниты для телефона. Это те, которые крепятся на телефон, чтобы тот мог магнититься к креплению. В комплекте часто идет только один и, если у вас два телефона, это станет проблемой.

А еще это может пригодиться, если вы пользуетесь одним креплением вдвоем или втроем. Например, в общем автомобиле или когда едете с пассажиром. Такие магниты можно купить отдельно.

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Держатели для телефона с беспроводной зарядкой

Не надо рассказывать, как это удобно, когда смартфон находится перед глазами и при этом заряжается. У нас есть две такие зарядки для вас в этой подборке. Но в канале ”Сундук Али-Бабы” можно найти еще больше вариантов.

Держатель для телефона с зарядкой

Этот держатель автоматически захватывает телефон и начинает его зарядку беспроводным методом. То есть вам не нужно будет каждый раз тянуть к нему провод. Достаточно один раз его подключить, отрегулировать нижнюю опору так, чтобы катушки телефона и зарядки совпадали, и можно забыть о том, что такое ”сел телефон в пробке”.

Кстати, как утверждают многие техники, беспроводная зарядка в машине менее эффективная, но более безопасная. При изменении оборотов двигателя параметры электрической сети даже самого хорошего автомобиля меняются. Такие скачки напрямую передаются в телефон, а беспроводная зарядка их смягчает.

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Автомобильный держатель с MagSafe

Если получилось так, что у вас iPhone 12 с зарядкой типа MagSafe, можно сделать еще проще, например, купить магнитный держатель, который будет фиксировать телефон без дополнительных магнитов, а заодно заряжать его без проводов.

Вы просто прикладываете телефон, а магниты сами расположат его как надо. Фиксация будет хорошей, но надо иметь в виду, что так смартфон будет держаться только в оригинальном чехле (с магнитным кольцом) или вовсе без него. Чехлы без вставки не подойдут.

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Надежные держатели для телефона в машину

Многие пока не готовы пользоваться магнитными креплениями по самым разным причинам. В качестве одной из них приводят недостаточную надежность фиксации гаджета. Ну, тогда держите подборку олдскульных механических держателей.

Регулируемый держатель для телефона

Количество заказов этого товара минимально, но его форма привлекает. Кроме того, что смартфон в нем будет держаться максимально плотно, а извлекаться только после нажатия кнопки, он еще и имеет длинную штангу.

Это может пригодится водителям грузовиков или автомобилей с вынесенной далеко вперед приборной панелью. Но больше всего это подойдет, если вы предпочитаете крепить телефон к стеклу. С такой штангой настроить крепление можно будет как угодно. Вот только она неминуемо будет качаться на кочках, но это общие минусы такой конструкции. При том качка будет тем больше, чем больше весит телефон.

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Крепление для телефона на стекло

Это крепление, как и предыдущее, крепится к стеклу на присоске. Такой механизм надежен, даже если он очень дешевый. Главное, перед установкой протереть стекло обезжиривающим средством и не трогать резиновую часть присоски руками. В этом случае она не отвалится даже под самой большой нагрузкой.

Конструкция аксессуара довольно компактная. Чтобы она не закрывала обзор, пришлось отказаться от нижней опоры, но и боковой зажим должен справиться нормально. Количество заказов этого держателя тоже небольшое. Все переходят на магнитные модели и такая классика постепенно теряет популярность.

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Автоматический держатель для телефона

Последнее на сегодня крепление тоже купили совсем немного раз. Даже несмотря на то, что это всеми любимый Baseus, количество заказов едва перевалило за десяток, что лишний раз доказывает целесообразность перехода на магнитные крепления.

Модель имеет автоматический механизм. Достаточно просто поставить смартфон на нижнюю опору, как она просядет, а боковые держатели сами нежно сожмут корпус смартфона. Вытаскивается гаджет из такого держателя тоже одной рукой.

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Делитесь в комментариях своими вариантами удобных креплений. А потом переходите в канал «Сундук Али-Бабы» — там много всего интересного с AliExpress для гаджетов и дома.