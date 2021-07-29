Лучшие держатели для телефона с AliExpress

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 0

Многим знакома проблема использования смартфона в машине. Кроме того, что его часто просто некуда положить, им иногда еще надо пользоваться в качестве навигатора или источника музыки. Из-за того, что креплений на переднюю панель автомобиля слишком много, выбрать их бывает непросто. Тем более, то, что представлено в сетевых и онлайн магазинах, можно купить на AliExpress примерно в два раза дешевле. Иногда выгода оказывается еще более существенной, и поэтому мы часто готовим для вас тематические подборки. В этой подготовили для вас несколько крутых держателей с разным типом крепления.

Для телефона

Держателей для телефона в машину много, но не все знают об их существовании.

Магнитные держатели для телефона

Самыми популярными сейчас стали именно магнитные крепления. Они удобны и не занимают места. В Telegram-канале «Сундук Али-Бабы» Можно найти много достойных вариантов. Ниже приведены лишь несколько из них.

Держатель для телефона Baseus

Начнем с классического держателя, который имеет круглую форму и может гнуться во все стороны. Это удобно не только для водителя, но и для пассажира, который хочет посмотреть видео в дороге.

Крепление почти не занимает места на панели.

А еще такой держатель можно использовать не только в машине. Знаю несколько людей, которые пользовались чем-то подобным в офисе. Благодаря тому, что крепится он за счет клеевой основы, его можно зафиксировать на любой гладкой поверхности. Например, на мониторе, полке или других элементах рабочего места.

Только имейте в виду, что на текстурированной мягкой поверхности держать такой аксессуар будет плохо. Лучше найти кусок гладкого пластика или клеить держатель на стекло.

Купить автомобильный держатель Baseus

Универсальный магнитный держатель для телефона

Эта модель не сделана каким-то именитым производителем, но и чего-то особенного в ней нет. Это просто полоска с магнитом, которая крепится на двусторонний скотч, а благодаря своему минималистичному дизайну она не будет привлекать к себе внимание.

Такие можно крепить в любом месте автомобиля или дома. Учитывая цену, их можно купить несколько. Минус лишь в том, что из регулировок вы получите только функцию поворота смартфона. Склонять его в сторону будет нельзя. Для этого надо выбирать другой вариант.

Такая полоска почти не меняет интерьер, но делает его более функциональным.

Покупатели в целом хорошо оценивают товар, но есть пара человек, которые жалуются на долгую доставку или повреждение товара. Впрочем, такие можно найти к любому лоту на AliExpress.

Купить универсальный магнитный держатель для телефона

Магнитный держатель на решетку печки

Если вы не хотите ничего клеить на приборную панель автомобиля и вам не нужна универсальность с возможностью установки гаджета дома, для вас отличным вариантом будет покупка крепления на решетку системы вентиляции.

Если подобрать цвет под интерьер, то смотрится хорошо. (фото покупателя)

Миниатюрная прищепка плюс магнитная площадка. Это все, что вы будете видеть. Такое крепление не занимает много места и не дает возможности регулировки, но и места почти не занимает. Зато хорошо держит телефон. Я уже заказал себе такое крепление, чтобы попробовать его в деле.

Купить компактный магнитный держатель

Запасные магниты для автомобильного держателя

Еще одной чертовски полезной покупкой будут запасные магниты для телефона. Это те, которые крепятся на телефон, чтобы тот мог магнититься к креплению. В комплекте часто идет только один и, если у вас два телефона, это станет проблемой.

Способ применения прост. Надо только приклеить это к телефону.

А еще это может пригодиться, если вы пользуетесь одним креплением вдвоем или втроем. Например, в общем автомобиле или когда едете с пассажиром. Такие магниты можно купить отдельно.

Купить дополнительные магниты для крепления

Держатели для телефона с беспроводной зарядкой

Не надо рассказывать, как это удобно, когда смартфон находится перед глазами и при этом заряжается. У нас есть две такие зарядки для вас в этой подборке. Но в канале ”Сундук Али-Бабы” можно найти еще больше вариантов.

Держатель для телефона с зарядкой

Этот держатель автоматически захватывает телефон и начинает его зарядку беспроводным методом. То есть вам не нужно будет каждый раз тянуть к нему провод. Достаточно один раз его подключить, отрегулировать нижнюю опору так, чтобы катушки телефона и зарядки совпадали, и можно забыть о том, что такое ”сел телефон в пробке”.

Заряжать телефон не снимая с панели удобно.

Кстати, как утверждают многие техники, беспроводная зарядка в машине менее эффективная, но более безопасная. При изменении оборотов двигателя параметры электрической сети даже самого хорошего автомобиля меняются. Такие скачки напрямую передаются в телефон, а беспроводная зарядка их смягчает.

Купить крепление для телефона с зарядкой

Автомобильный держатель с MagSafe

Если получилось так, что у вас iPhone 12 с зарядкой типа MagSafe, можно сделать еще проще, например, купить магнитный держатель, который будет фиксировать телефон без дополнительных магнитов, а заодно заряжать его без проводов.

При использовании дополнительного магнита моно пользоваться с любым телефоном.

Вы просто прикладываете телефон, а магниты сами расположат его как надо. Фиксация будет хорошей, но надо иметь в виду, что так смартфон будет держаться только в оригинальном чехле (с магнитным кольцом) или вовсе без него. Чехлы без вставки не подойдут.

Купить держатель в машину с MagSafe

Надежные держатели для телефона в машину

Многие пока не готовы пользоваться магнитными креплениями по самым разным причинам. В качестве одной из них приводят недостаточную надежность фиксации гаджета. Ну, тогда держите подборку олдскульных механических держателей.

Регулируемый держатель для телефона

Количество заказов этого товара минимально, но его форма привлекает. Кроме того, что смартфон в нем будет держаться максимально плотно, а извлекаться только после нажатия кнопки, он еще и имеет длинную штангу.

Настоящий олдскульный держатель. Для фанатов классики

Это может пригодится водителям грузовиков или автомобилей с вынесенной далеко вперед приборной панелью. Но больше всего это подойдет, если вы предпочитаете крепить телефон к стеклу. С такой штангой настроить крепление можно будет как угодно. Вот только она неминуемо будет качаться на кочках, но это общие минусы такой конструкции. При том качка будет тем больше, чем больше весит телефон.

Купить длинное крепление для телефона

Крепление для телефона на стекло

Это крепление, как и предыдущее, крепится к стеклу на присоске. Такой механизм надежен, даже если он очень дешевый. Главное, перед установкой протереть стекло обезжиривающим средством и не трогать резиновую часть присоски руками. В этом случае она не отвалится даже под самой большой нагрузкой.

Я бы себе такой не купил. Но многим может подойти.

Конструкция аксессуара довольно компактная. Чтобы она не закрывала обзор, пришлось отказаться от нижней опоры, но и боковой зажим должен справиться нормально. Количество заказов этого держателя тоже небольшое. Все переходят на магнитные модели и такая классика постепенно теряет популярность.

Купить крепление на стекло для телефона

Автоматический держатель для телефона

Последнее на сегодня крепление тоже купили совсем немного раз. Даже несмотря на то, что это всеми любимый Baseus, количество заказов едва перевалило за десяток, что лишний раз доказывает целесообразность перехода на магнитные крепления.

Baseus можно узнать сразу.

Модель имеет автоматический механизм. Достаточно просто поставить смартфон на нижнюю опору, как она просядет, а боковые держатели сами нежно сожмут корпус смартфона. Вытаскивается гаджет из такого держателя тоже одной рукой.

Купить автоматический держатель Baseus

Делитесь в комментариях своими вариантами удобных креплений. А потом переходите в канал «Сундук Али-Бабы»  — там много всего интересного с AliExpress для гаджетов и дома.

Теги
Лонгриды для вас
aliexpress
Как я покупаю товары с Aliexpress — делюсь опытом

Популярность онлайн-торговли постоянно растет. Это действительно намного удобнее. Особенно в нашем мире, в котором любой товар можно чуть ли не пощупать перед покупкой - настолько много обзоров и отзывов есть в Интернете. Еще более понятно все становится, когда читаешь отзывы и комментарии на агрегаторах, вроде Ozon, Wildberies или Aliexpress. Именно последний часто привлекает внимание тем, что многие вещи, которые продаются в России, привезены из Китая, а заказывать их напрямую намного дешевле. Я сам постоянно что-то покупаю для работы и для жизни на этом сайте и сегодня хочу поделиться тем, как я это делаю, чтобы не нарываться на какие-то плохие товары и не жалеть о потерянных деньгах и потраченном времени.

Читать далее
Аккумулятор
Названы смартфоны 2021 года, которые живут от зарядки дольше всего

Автономность смартфона – аспект не менее важный, чем производительность. Ведь, как бы мощным ни был ваш аппарат, если он не дотягивает до вечера на одной зарядке – это плохой показатель. С таким устройством нужно либо постоянно находиться у розетки, либо везде с собой носить внешний аккумулятор. Несмотря на то что я сам пользуюсь вот таким павербанком, который порой меня очень выручает, гораздо лучше, если смартфон может протянуть от зарядки до зарядки хотя бы два дня. Таких, честно сказать, немного, но они есть.

Читать далее
OnePlus
Вот как изменилось отношение OnePlus к ее смартфонам за последние годы

Серия OnePlus 9 - лучшее из того, что сделала компания OnePlus. Это флагманские функции, хороший внешний вид, но огромный ценник. В то время, как OnePlus 8 Pro 2020 года удалось удержаться ниже ужасающей отметки в 1000 долларов, OnePlus 9 Pro 2021 года впервые в истории бренда преодолеет этот барьер. Кажется, что не так давно OnePlus 6 вызывал споры - как первый флагман компании за 500 долларов - и вот к чему мы пришли. А ведь начиналось все и вовсе с 299 долларов в 2014 году. Давайте посмотрим на все модели и поймем, насколько действительно стоило увеличивать цену более, чем в три раза. Или это не так много и весь шум зря?

Читать далее
Новый комментарий