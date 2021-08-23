Почему надо пользоваться беспроводными зарядками и перестать их бояться

Выбор способа зарядки смартфона вызывает немало споров. Одни говорят, что надо пользоваться быстрыми зарядками, но другие с ними не согласны. Одни предлагают не переплачивать за оригинальные адаптеры и уверены, что можно купить за 100 рублей не менее качественный продукт, а другие доказывают обратное. Но есть еще тема использования беспроводных зарядок. По началу я с осторожностью относился к беспроводной зарядке телефона. Технология была новая, информации о ней было мало, а слухов и страшилок, наоборот, много. Сейчас, спустя некоторое время, я, напротив, стал пользоваться таким способом наполнения телефона энергией и активно советую его другим. Вот, почему я так думаю.

Стоит ли пользоваться беспроводной зарядкой

Тема зарядок неоднократно поднималась на нашем сайте .Чего мы только не рассказывали о них, но желание написать эту статью возникло после того, как наш Иван Герасимов подготовил материал, в котором раскритиковал зарядку без проводов. Дальше я постараюсь не спорить с ним, приводя контраргументы, а поделиться своим опытом использования этого аксессуара и рассказать о его плюсах и минусах с моей стороны.

Мнение нашего Ивана Герасимова: почему беспроводная зарядка бесполезна

Преимущества беспроводных зарядок

Приятно, что иногда производители смартфонов готовы прийти к какой-то унификации и не всегда пытаются продвинуть свой стандарт только для того, чтобы было. Так получилось с QI (читается ”чи”). Этот стандарт един для всех и все компании, включая привыкшую идти своим путем Apple, поддерживают его.

Беспроводная зарядка для всей семьи

В связи с этим вы можете купить одну зарядку и пользоваться ей всей семьей. А потом купить новый телефон и продолжить пользоваться ей же, что очень удобно. И именно удобство использования я считаю главным преимуществом подобного аксессуара.

Не надо думать, где лежит провод, не надо задумываться о типе разъема. Просто положил смартфон и зарядка началась. Есть даже такие универсальные варианты на AliExpress. Для себя я выбрал вертикальную подставку с QI вроде такой, но производства Sony и считаю это самым приятным способом зарядки. Мало того, что телефон всегда перед глазами, так еще и можно сразу прочитать уведомления, не беря его в руки. Я говорю о тех ситуациях, когда уведомления заблокированы до разблокировки по лицу. У меня подставка стоит около компьютера, я смотрю на телефон, когда загорается его экран, и понимаю, важное это сообщение или нет.

Можно ли заряжать телефон и пользоваться им

Вы скажете, что так неудобно пользоваться, когда телефон почти разряжен, а им надо срочно воспользоваться, и отчасти будете правы. Но ведь использование беспроводной зарядки не исключает использования провода. Если вам надо поиграть при одном проценте заряда, просто подключитесь к розетке привычным способом. А если надо поговорить по телефону, то лучше пользоваться наушниками, а телефон пусть стоит заряжается.

Xiaomi запретили делать слишком быструю беспроводную зарядку.

Как забыть о зарядке телефона

С тех пор, как я начал пользоваться беспроводной зарядкой, я забыл о том, что такое севший телефон. Такое случается со мной только тогда, когда я уезжаю на целый день на природу или нахожусь в дороге. Если я работаю, отдыхаю или еду куда-то на машине, мой телефон заряжается. Дома и в офисе у меня разложены разного рода беспроводные зарядки по разным комнатам, а в машине есть встроенная зарядка в специальном лотке, куда я и так всегда бы клал телефон. В итоге заряд моего телефона теперь почти всегда находится в диапазоне 80-100%. Говорят, что с точки зрения ресурса лучше находится в диапазоне 20-80%, но существенно продлить срок службы батареи это вряд ли сможет. Тогда пусть уже гаджет всегда будет заряжен.

Привыкаешь к такому использования довольно быстро. Главное, немного перестроиться и не бросать телефон абы куда, а класть его в специальное место. Впрочем, я заметил, что почти все пользователи и так кладут телефон, когда не пользуются им, примерно в одни и и те же места. Достаточно поставить в них пару беспроводных зарядок и проблема решена.

Что надо знать перед покупкой аксессуаров с быстрой зарядкой.

Может ли зарядка испортить телефон

По работе я много общался с представителями сервисного центра, который занимается ремонтом телефонов. Они рассказали мне много историй о том, как можно испортить телефон плохой дешевой зарядкой. Выходит из строя даже не сам аккумулятор, а контроллер или другие компоненты. В итоге смартфон начинает греться и быстро садиться. Пользователи думают, что проблема в батарее, меняют ее, но результата это не приносит. В итоге эти пользователи винят кого угодно, но не свое стремление сэкономить на покупке фирменного аксессуара для своего дорогого телефона.

При этом, как рассказали мастера, даже недорогая беспроводная зарядка не самого высокого качества не способна так сильно навредить телефону. Все из-за того, что нет прямого контакта с компонентами телефона, не может произойти короткого замыкания и нет таких сильных скачков напряжения. То есть беспроводная зарядка просто безопаснее для смартфона, чем проводная.

Можно ли заряжать телефон после воды

А еще вы наверняка слышали, что защищенные от воды телефоны можно заряжать только после того, как они будут полностью просушены. Некоторые производители даже указывают, что должно пройти не менее 24 часов. Согласитесь, сложно представить, что за это время не придется заряжать телефон. Тем более, что перед контактом с водой он, скорее всего, будет заряжен не на 100%.

Несмотря на то, что я против намеренного окунания в воду даже защищенного смартфона, беспроводная зарядка и в этом случае приходит на помощь. Из-за того, что нет прямого контакта разъемов, вода, скопившаяся в гнезде телефона, не может привести к замыканию.

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Плюсы и минусы беспроводной зарядки

Я привел только основные преимущества беспроводных зарядок. Каждый найдет что-то свое. Например, возможность слушать музыку по проводу через USB Type-С во время зарядки, отсутствие износа разъема для зарядки или что-то еще. Главное, что технология постепенно становится более простой и понятной. В ней нет ничего страшного или опасного, а телефон не портится. Даже нагрев не всегда так страшен, тем более, он есть и при проводной зарядке. Если ваш телефон поддерживает QI, выбирайте качественную площадку, и через некоторое время вы прочувствуете все преимущества этой технологии.