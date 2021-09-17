Xiaomi выпустила Mi Band 6 с бесконтактной оплатой в России

Несмотря на то что Xiaomi Mi Band – это, пожалуй, лучшие фитнес-браслеты современности, вот уже довольно давно я рекомендую к покупке только одну модель – Mi Band 4. Причина проста. Это единственный фитнеc-трекер Xiaomi, который поддерживает бесконтактную оплату в России. Да, Xiaomi уже давно оснащает свои браслеты NFC-модулями, однако у нас в стране все они были бесполезными, потому что не позволяли оплачивать покупки. Поэтому пользователям, которым была дорога такая возможность, приходилось довольствоваться моделью двухлетней давности. Хорошо, что Xiaomi наконец поняла, что так дальше продолжаться не может, и выпустила Xiaomi Mi Band 6 с поддержкой бесконтактной оплаты.

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В своё время Россия была единственной страной, кроме Китая, где Xiaomi Mi Band поддерживал бесконтактную оплату. Пропустив пятое поколение фирменных фитнес-браслетов, в этом году Xiaomi решила немного расширить сферу своего влияния и представила не просто российскую, а международную версию Mi Band 6 с NFC. Она приедет в разные страны Европы, а также в Россию, где новинку ждут особенно сильно.

Xiaomi Mi Band 6 с NFC в России

Xiaomi не назвала ни сроков появления Mi Band 6 с NFC в России, ни официальную цену. Однако в компании рассказали, что в Европе новинка будет продаваться за 55 евро. Обычно европейские цены уже включают в себя НДС, размер которого примерно равен 20%, так что я бы предположил, что для нашего рынка цену просто пересчитают в рубли без дополнительных накруток. Таким образом, она должна составить не более 4700 рублей.

Что умеет Xiaomi Mi Band 6:

Измерять пульс в течение 24 часов;

Анализировать содержание кислорода в крови;

Подсчитывать шаги;

Измерять уровень стресса;

Отслеживать качество сна;

Взаимодействует с Amazon Alexa;

Определять виды спортивных тренировок;

Определять длительное бездействие.

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На самом деле поддержка Amazon Alexa, которая появится в глобальной версии Xiaomi Mi Band 6 с NFC, — это не совсем то, что нужно пользователям из России. У нас этот ассистент не пользуется популярностью, потому что в России не действуют сервисы Amazon, а сам помощник не поддерживает русский язык. С этой точки зрения было бы логичнее оснастить Mi Band 6 поддержкой Google Ассистента или Алисы. Пользователи были бы в восторге.

Xiaomi Mi Band 6 — бесконтактная оплата

Как бы там ни было, теперь покупать Xiaomi Mi Band 6 без NFC или какие-то другие версии Mi Band просто не имеет смысла. Если вы ещё не сделали этого, я бы настоятельно рекомендовал ждать появления новинки в свободной продаже. Причём необязательно в России. Вы вполне можете купить Xiaomi Mi Band 6 с NFC и на АлиЭкспресс. Главное – смотрите, чтобы это была именно глобальная версия.

Пока она отсутствует в продаже даже на Али, поэтому не обманывайтесь и не торопитесь с покупкой. Сейчас на AliExpress продаются только китайские версии браслета с NFC, но мы не знаем, будут ли они работать в России. Китайский Xiaomi Mi Band 4 работал. Но для этого требовалось установить кастомную версию приложения Mi Fit с интегрированной поддержкой MasterCard, чтобы бесконтактная оплата заработала.

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Очевидно, что на Али Xiaomi Mi Band 6 с NFC будет стоить дешевле. Обычно разброс цен с официальными может достигать 30-40%, а в отдельных случаях даже 50%. Это связано и с особенностями налогообложения, и с необходимостью сертификации продукции, и расходами на логистику. Поэтому не удивляйтесь, если увидите, что у нас новинка стоит в районе 5 тысяч, а на AliExpress – меньше 3.