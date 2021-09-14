Xiaomi готова разблокировать свои телефоны в Крыму

Многие из вас слышали о той странной истории, которая произошла (или нет) с пользователями Xiaomi в Крыму. Если верить источникам, то китайская компания заблокировала если не все, то как минимум многие свои телефоны, которые использовались на территории полуострова. Как обычно и бывает в подобных историях, в ней оказалось больше вопросов, чем ответов, но надо отметить, что лично мы не получали сообщений о том, что у кого-то что-то перестало работать. Теперь же представители компании выступили с заявлением по этой ситуации, которое подтверждает, что блокировки действительно проводились, но теперь будут сниматься. Так что же это было и что будет с телефонами Xiaomi в Крыму и в некоторых других местах, где проводились блокировки?

Блокировка телефонов в Крыму

Изначально сообщалось, что блокировке подверглись смартфоны, которые были импортированы на территории, куда официально это делать запрещено. Было много информации о том, что теперь они заблокированы и больше не работают. Даже прилагались фото. Один из примеров приведен ниже.

Эти телефоны находились на рынках, где у компании нет официального присутствия. Теперь, согласно Global Times, представители Xiaomi сделала заявление, в котором сказала, что телефоны должны снова начать работать.

Xiaomi блокирует смартфоны в Крыму? Правда и вымысел

Изначально блокировка коснулась не только Крымского полуострова, но и таких рынков, как Куба, Иран, Сирия, Северная Корея и Судан. Несмотря на официальный запрет продажи телефонов бренда на этих территориях, некоторые люди покупают их на законных рынках и привозят для использования в запрещенные места. Им даже не обязательно делать это самим. Достаточно обратиться к перекупщикам или заказать устройство через Интернет.

Когда Xiaomi разблокирует телефоны в Крыму

В своем заявлении представитель Xiaomi сказал, что компания заблокировала эти телефоны из-за продолжающегося расследования. Компания была обеспокоена тем, что телефоны продавались на сером рынке в запрещенных странах. Однако, похоже, все решено.

Расследование достигло значительных результатов, и теперь затронутые устройства могут быть разблокированы — заявил пресс-секретарь Xiaomi

Из этого можно сделать вывод, что блокировка или уже снята, или это будет сделано в самое ближайшее время. Опять же, пока мы не получали никакой информации о снятии блокировок. Если вы проживаете в Крыму или просто поехали туда на некоторое время и при этом у вас телефон Xiaomi, напишите в комментариях, как сейчас обстоят дела, коснулась ли вас блокировка и снята ли она сейчас.

Почему Сяоми заблокировала телефоны в Крыму

Стоит понимать, что если политика компании не позволяет официально экспортировать свои устройства на некоторые территории, это не должно быть основанием для блокировки смартфона. Одно дело — как-либо наказать поставщика крупных партий, и совсем другое — лишить простого человека средства связи. В том числе и того, который просто оказался проездом в этом месте.

Xiaomi пообещала дольше обновлять свои телефоны, но не спешите радоваться.

Похоже, что Xiaomi преследует именно активных дельцов серого рынка, не имея какого-либо политического умысла. То есть компания снисходительно относится к случаям, когда пользователи покупают смартфоны в других местах и потом привозят их к себе домой для частного использования, а не для продажи.

При этом статистика показывает, что в тех местах, о которых мы говорили выше, все равно довольно большая доля пользователей телефонов Xiaomi. Я смог найти статистику только по территории Кубы, которой поделились StatCounter. Согласно этим данным, на на территории Острова свободы смартфоны Xiaomi занимают 15% рынка. Это довольно много, особенно учитывая, что ее устройства запрещены к продаже в этой стране.

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На данный момент нельзя исключать, что компания не повторит предпринятые действия и не захочет заново запустить процесс блокировки. Если это случится, то и без того довольно простые действия будут отточены еще больше. Но еще раз скажу, что сильно переживать из-за этого не стоит, так как подобные отключения будут сильным ударом по имиджу компании и вряд ли она захочет получить его. По крайней мере добровольно.