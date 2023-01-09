8 вещей, которые могут измениться в смартфонах навсегда уже в этом году

В последние несколько лет смартфоны стали одним из самых популярных гаджетов. Они входят в число самых продаваемых товаров к праздникам, возглавляют рейтинги желаний пользователей к любым датам и просто отлично продаются в обычные дни. Пусть и наблюдаются некоторые взлеты и падения спроса на них, но это все временно, а по степени востребованности их могут превзойти, наверное, только унитазы. И то, это под вопросом, ведь часто люди покупают по два телефона. Среди причин популярности смартфонов также то, как эти устройства постоянно развивались. Но это все то, что у нас есть сейчас. Куда интереснее посмотреть, что будет дальше, и вот очень реалистичные прогнозы развития этого направления техники в 2023 году.

5G станет более доступным

Телефоны 5G станут более доступными. В настоящее время многие бренды предлагают недорогие телефоны с 5G. Но пока это явление не стало массовым, и 2023 год может это изменить. Вполне вероятно, что в этом году Samsung, Xiaomi, Realme и другие компании также выпустят телефоны с поддержкой 5G по минимальной цене.

Пусть в России эта технология пока в полной мере не доступна и ограничивалась только какими-то разовыми запусками для тестовых целей, этот тренд нельзя не отметить, и технологии продолжают развиваться в этом направлении. Даже несмотря на то, что пока никаких существенных преимуществ это не дает. Скорость LTE, если прием хороший, очень высокая, а задержку никто и так не замечает.

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Смартфоны с камерой 200 Мп

Телефоны с 200-мегапиксельной камерой дебютировали в 2022 году. В 2023 году они станут массовыми. Первым телефоном с 200-мегапиксельным датчиком, выпущенным в 2023 году, станет серия Redmi Note 12. Также широко распространено мнение, что телефоны серии Samsung Galaxy S23 тоже будут иметь такое разрешение, хотя не исключено, что это будет привилегией только топовых версий Plus и Ultra.

В свою очередь, некоторые изменения коснутся и Apple, которая всегда шла своим путем и не спешила выходить за рамки своих 12 Мп. В 2022 году компания сильно изменила камеру, увеличив ее разрешение до 48 Мп. Однако скачок ограничен серией iPhone 14 Pro. Все четыре iPhone 2023 года, скорее всего, получат как минимум 48-мегапиксельный сенсор. Dynamic Island также может появиться во всех iPhone 2023 года.

Складные телефоны станут массовыми и дешевыми

Телефоны Samsung Galaxy Fold и Galaxy Flip прошли стадию зарождения. Они не просто предлагают уникальный форм-фактор, но считаются мощными телефонами, обеспечивающими высокую производительность (благодаря партнерству с Microsoft). Этот дуэт делает складные телефоны более удобными и популярными. В 2023 году больше складных телефонов могут выйти за рамки концептов. Многие предполагают, что Google запустит Pixel Fold. Складные телефоны от Oppo и Vivo тоже могут выйти на глобальные рынки. А значит, технология станет массовой, более доступной и востребованной.

Осталось только со складкой что-то решить. Но обычно она больше беспокоит тех, у кого нет складного телефона, так как видна на фотографиях. Начав пользоваться Galaxy Z Fold 3 и Huawei P50 Pocket, я понял, что на нее обращаешь внимание только первый пару дней — как на ”челку” в iPhone.

Телефон с выезжающей камерой

Techno запускает премиальную серию Phantom с выдвижными камерами. Да, выдвижные камеры, конечно, не новая тенденция, но они определенно выглядят намного более изысканными и удобными в использовании. И речь не о фронталке, которая выезжала вверх из корпуса, а о камере вроде той, что можно встретить в карманных фотокамерах.

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Выдвижная камера в телефонах серии Techno Phantom показывает, как объектив камеры физически выдвигается из корпуса телефона. Но он никоим образом не выглядит хрупким, ненадежным или готовым выйти из строя в любой момент. Если Phantom покажет хорошие результаты продаж, вполне вероятно, что в этом году мы увидим больше телефонов с выдвижными камерами. Ведь это не только новый визуальный элемент, но и вполне реальный способ улучшить качество камер, хотя бы на время перестав делать их более толстыми и выпирающими.

Телефоны с 16 ГБ оперативки

С 2020 года выпускаются телефоны с 12 ГБ ОЗУ. Среди них отметились Galaxy S20, OnePlus 8 и многие другие модели. Топовые телефоны Android 2023 года, скорее всего, будут оснащены 16 ГБ оперативной памяти. Топовые телефоны серий OnePlus 11, iQoo 11, Vivo X90 и Samsung Galaxy S23 будут только первыми в списке моделей с 16 ГБ ОЗУ. А значит, у их владельцев будет еще больше поводов посмеяться над iPhone с его 4-6 ГБ оперативки. Особенно, не разобравшись в том, достаточно этого или нет.

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Самая быстрая зарядка телефона

Быстрая зарядка мощностью 200 Вт появилась на телефонах Android в прошлом году. В этом году вы можете увидеть ее появление на более доступных телефонах Android. Обещание, что смартфоны будут заряжаться до 60% за 10 минут, может прийти с большим количеством телефонов Android. Что касается пользователей iPhone, маловероятно, что Apple превысит свои 30 Вт и в 2023 году. Хотя iPhone и разряжается медленнее почти всех Adnroid-моделей, это не значит, что в этом направлении не надо пытаться прибавить.

Самый массовый процессор для смартфонов

Не надо быть пророком, чтобы сказать, что все флагманские телефоны, которые будут выпущены в первой половине 2023 года, будут работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 — самом мощном на сегодняшний день процессоре, применяемом в Android-устройствах.

Телефоны, которые будут запущены с этим процессором в течение первых трех месяцев, включают серию OnePlus 11, iQOO 11 и даже серию Samsung Galaxy S23.