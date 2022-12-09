Samsung Galaxy S23 еще не вышел, а мы уже знаем, что будет в Galaxy S24

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Артем Сутягин 0

Слухи о серии Samsung Galaxy S23 продолжают распространяться, ведь до ее выхода осталось совсем немного времени. Это естественно, в конце концов она — следующая большая новинка от Samsung. Новые флагманы должны представить в начале февраля 2023 года. Когда мы слышим новости о них, вопросов у нас не возникает, но уже сейчас есть подробности о том, какими будут смартфоны 2024 года, а именно, Samsung Galaxy S24. Они касаются связи, и, судя по всему, устройство станет первым, которое получит новый Wi-Fi. Давайте разберемся, что это такое, почему это так важно и что именно нас ждет.

Samsung Galaxy S23 еще не вышел, а мы уже знаем, что будет в Galaxy S24. Внешний вид нового смартфона еще долго останется загадокй, но про его внутренности уже кое-что известно. Фото.

Внешний вид нового смартфона еще долго останется загадокй, но про его внутренности уже кое-что известно.

Что нового будет в Samsung Galaxy S24

Серия Samsung Galaxy S24 не будет запущена до 2024 года. Хотя первая утечка уже здесь. Согласно отчету DigiTimes со ссылкой на инспекционные лаборатории IC, первые смартфоны с Wi-Fi 7 появятся во второй половине 2024 года. Тем не менее, Samsung может стать первым производителем, который применит эту технологию в своих устройствах. Ими будут именно Galaxy S24.

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В настоящее время большинство смартфонов премиум-класса поддерживают стандарты Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E. К сожалению, все еще есть несколько телефонов среднего и бюджетного класса со старыми стандартами. Однако это не может помешать развитию технологии.

Что нового будет в Samsung Galaxy S24. Не только большим разрешением камеры можно заинтересовать потенциальных покупателей. Фото.

Не только большим разрешением камеры можно заинтересовать потенциальных покупателей.

На данный момент это все, что мы знаем о серии Samsung Galaxy S24. Мы даже не знаем, какие именно устройства появятся. Samsung может придерживаться обычной линейки и представить Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Грядущая серия Galaxy S23 не предлагает много технических достижений по сравнению с серией S22 (по слухам). С Galaxy S24 все может быть иначе.

Что такое Wi-Fi 7

Вы можете задаться вопросом, каковы преимущества технологии Wi-Fi 7. Это очень правильный вопрос, ведь изменение цифры в названии мало кому о чем-то говорит. Он будет предлагать пиковые скорости в 2,4 раза выше, если сравнивать его с актуальным Wi-Fi 6. Согласно организации Wi-Fi, он достигает значений до 33 Гбит/с. Устройства Wi-Fi 7 будут использовать каналы 300 МГц. Они обеспечат контроль доступа и будут работать с существующими частотами 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц.

Что такое Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 это не только про скорость, но и про стабильность соединения. Фото.

Wi-Fi 7 это не только про скорость, но и про стабильность соединения.

У Qualcomm уже есть чипы Wi-Fi серии Wi-Fi 7 Networking Pro. Первые домашние роутеры и ноутбуки с Wi-Fi 7 появятся в 2024 году. Таким образом, рынок может совершить плавный переход на новый стандарт именно в 2024 году. Как раз тогда, когда появятся Galaxy S24 и другие смартфоны с поддержкой новой технологии.

Как мы уже выяснили, пока слишком рано говорить о том, что у нас есть достаточное количество слухов о новом телефоне. Куда больше подробностей о Samsung Galaxy S24 появится во второй половине следующего года.

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Что известно о Galaxy S23

На данный момент основное внимание уделяется грядущей серии Galaxy S23. Вместо новой технологии Wi-Fi Galaxy S23 Ultra может поразить нас своей 200-мегапиксельной камерой. Galaxy S23 и S23+ получат незначительные обновления с точки зрения функций и дизайна, но компания может сделать что-то для улучшения батареи.

Что известно о Galaxy S23. Вряд ли S23 будет сильно отличать от предыдущего поколения.. Фото.

Вряд ли S23 будет сильно отличать от предыдущего поколения..

Естественно, что касается производительности, то тут все будет на самом высоком уровне. Новые флагманы предлагают Snapdragon 8 Gen 2. Поговаривают даже, что в этом году этот процессор будет использоваться во всех регионах без исключения. Но куда более реалистичным выглядит вариант, при котором в некоторых регионах смартфоны будут продаваться с фирменным чипсетом Samsung Exynos 2300. Устройства могут сохранить дизайн с отверстиями в экране и мало кто удивится, если компания реализует что-то вроде Dynamic Island, которую применила Apple в iPhone 14 Pro и Pro Max. А работать все это будет под управлением OneUI 5.1

Стало известно, когда выйдет Samsung Galaxy S23 и каким он будет.

Какой Wi-Fi стоит в телефонах

Samsung и другие компании продолжат фокусироваться на Wi-Fi 6. Они могут подготовиться к дебюту Wi-Fi 7. Но можно не сомневаться, что список устройств с Wi-Fi 6 и 6E и дальше будет расти в геометрической прогрессии в следующем году. Возможно, мы увидим больше устройств среднего и бюджетного уровня, предлагающих поддержку стандарта. Но будут десятки недорогих телефонов, которые имеют однодиапазонный Wi-Fi. Для них о Wi-Fi 7 не придется говорить еще несколько лет.

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