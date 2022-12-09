Samsung Galaxy S23 еще не вышел, а мы уже знаем, что будет в Galaxy S24

Слухи о серии Samsung Galaxy S23 продолжают распространяться, ведь до ее выхода осталось совсем немного времени. Это естественно, в конце концов она — следующая большая новинка от Samsung. Новые флагманы должны представить в начале февраля 2023 года. Когда мы слышим новости о них, вопросов у нас не возникает, но уже сейчас есть подробности о том, какими будут смартфоны 2024 года, а именно, Samsung Galaxy S24. Они касаются связи, и, судя по всему, устройство станет первым, которое получит новый Wi-Fi. Давайте разберемся, что это такое, почему это так важно и что именно нас ждет.

Что нового будет в Samsung Galaxy S24

Серия Samsung Galaxy S24 не будет запущена до 2024 года. Хотя первая утечка уже здесь. Согласно отчету DigiTimes со ссылкой на инспекционные лаборатории IC, первые смартфоны с Wi-Fi 7 появятся во второй половине 2024 года. Тем не менее, Samsung может стать первым производителем, который применит эту технологию в своих устройствах. Ими будут именно Galaxy S24.

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В настоящее время большинство смартфонов премиум-класса поддерживают стандарты Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E. К сожалению, все еще есть несколько телефонов среднего и бюджетного класса со старыми стандартами. Однако это не может помешать развитию технологии.

На данный момент это все, что мы знаем о серии Samsung Galaxy S24. Мы даже не знаем, какие именно устройства появятся. Samsung может придерживаться обычной линейки и представить Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Грядущая серия Galaxy S23 не предлагает много технических достижений по сравнению с серией S22 (по слухам). С Galaxy S24 все может быть иначе.

Что такое Wi-Fi 7

Вы можете задаться вопросом, каковы преимущества технологии Wi-Fi 7. Это очень правильный вопрос, ведь изменение цифры в названии мало кому о чем-то говорит. Он будет предлагать пиковые скорости в 2,4 раза выше, если сравнивать его с актуальным Wi-Fi 6. Согласно организации Wi-Fi, он достигает значений до 33 Гбит/с. Устройства Wi-Fi 7 будут использовать каналы 300 МГц. Они обеспечат контроль доступа и будут работать с существующими частотами 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц.

У Qualcomm уже есть чипы Wi-Fi серии Wi-Fi 7 Networking Pro. Первые домашние роутеры и ноутбуки с Wi-Fi 7 появятся в 2024 году. Таким образом, рынок может совершить плавный переход на новый стандарт именно в 2024 году. Как раз тогда, когда появятся Galaxy S24 и другие смартфоны с поддержкой новой технологии.

Как мы уже выяснили, пока слишком рано говорить о том, что у нас есть достаточное количество слухов о новом телефоне. Куда больше подробностей о Samsung Galaxy S24 появится во второй половине следующего года.

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Что известно о Galaxy S23

На данный момент основное внимание уделяется грядущей серии Galaxy S23. Вместо новой технологии Wi-Fi Galaxy S23 Ultra может поразить нас своей 200-мегапиксельной камерой. Galaxy S23 и S23+ получат незначительные обновления с точки зрения функций и дизайна, но компания может сделать что-то для улучшения батареи.

Естественно, что касается производительности, то тут все будет на самом высоком уровне. Новые флагманы предлагают Snapdragon 8 Gen 2. Поговаривают даже, что в этом году этот процессор будет использоваться во всех регионах без исключения. Но куда более реалистичным выглядит вариант, при котором в некоторых регионах смартфоны будут продаваться с фирменным чипсетом Samsung Exynos 2300. Устройства могут сохранить дизайн с отверстиями в экране и мало кто удивится, если компания реализует что-то вроде Dynamic Island, которую применила Apple в iPhone 14 Pro и Pro Max. А работать все это будет под управлением OneUI 5.1

Стало известно, когда выйдет Samsung Galaxy S23 и каким он будет.

Какой Wi-Fi стоит в телефонах

Samsung и другие компании продолжат фокусироваться на Wi-Fi 6. Они могут подготовиться к дебюту Wi-Fi 7. Но можно не сомневаться, что список устройств с Wi-Fi 6 и 6E и дальше будет расти в геометрической прогрессии в следующем году. Возможно, мы увидим больше устройств среднего и бюджетного уровня, предлагающих поддержку стандарта. Но будут десятки недорогих телефонов, которые имеют однодиапазонный Wi-Fi. Для них о Wi-Fi 7 не придется говорить еще несколько лет.