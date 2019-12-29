В 2014 году OnePlus начала своё существование, она является дочерней компанией Oppo. Последняя, в свою очередь, принадлежит BBK. Так устроен рынок крупных компаний. Oppo нужен был бренд OnePlus для популяризации своих смартфонов за пределами Китая. Можно сказать, что у них это получилось. Но сможет ли компания также успешно развиваться в 2020 году?

В 2019 OnePlus выпустила 7 смартфонов: OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 Pro 5G, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T Pro McLaren Edition. А ведь все начиналось с OnePlus One в 2014 году, который стоил всего 300 долларов.

В 2019 году компания впервые выпустила Pro-версию. Она отличалась отсутствием выреза в экране, выдвижной камерой, дисплеем 90 Гц. К тому же во второй половине этого года был выпущен OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition. Он был оценен в 899 долларов, что сделало его самым дорогим устройством компании.

Смартфоны OnePlus сегодня сложно назвать среднебюджетными, как это было раньше. Мы уже имеем дело с полноценными флагманами, которые в цене хоть и выигрышнее флагманов других производителей, но уже не настолько.

Давайте в качестве примера возьмем одну площадку и сравним цены разных смартфонов. Пусть это будет Ozon.

iPhone 11 можно купить за 59990 рублей. Samsung Galaxy S10e оценен в 39900 рублей, OnePlus 7T стоит 39600 рублей. Понятно, что на фоне того же Galaxy люди сильно подумают, прежде чем выбирать малоизвестный китайский бренд с сомнительной поддержкой. По правде говоря, я бы и сам взял S10e просто потому, что это Samsung. У компании есть магазины во многих российских городах. Если возникла проблема с телефоном, можно пойти в любой из магазинов и сдать его в сервисный центр по гарантии. Такого сервиса OnePlus российским пользователям вряд ли предоставит.

В 2018 году OnePlus начала немного расширять линейку своих гаджетов, выпустив наушники OnePlus Bullets. Позже компания представила Bullets Wireless 2. В сентябре был также представлен OnePlus TV. Его сложно назвать лучшим по соотношению цена/качество. Цена начинается от 985 долларов. Версия с выезжающим саундбаром обойдется в 1410 долларов. Это не такой привлекательный вариант на фоне телевизоров Xiaomi. Но, возможно, компания таким образом решила конкурировать с Samsung и LG.

OnePlus в Индии

В 2019 году OnePlus стал брендом номер один в Индии в списке лучших премиальных брендов. На втором месте Samsung, на третьем — Apple. Компания лидирует в премиальном сегменте. И это понятно, ведь Индия — это развивающаяся страна, в которой не готовы платить много денег даже за премиальные аппараты.

В 2019 OnePlus входит в пятерку самых популярных премиальных брендов в мире на рынке смартфонов.

OnePlus какая-то странная

Сейчас у OnePlus очень странная позиция. С одной стороны, они предлагают нам дешёвые смартфоны, но в то же время их сложно назвать таковыми, но их и не назовешь дорогими. Но проблема еще и в том, что, уйдя с сегмента среднебюджетных устройств, OnePlus столкнулась с конкуренция в лице Samsung и Apple, которые предлагают базовые версии своих флагманов практически за те же деньги.

Получается, что среднебюджетный рынок сейчас занят Xiaomi и Huawei, а рынок субфлагманов постепенно занимают крупные игроки типа Samsung и Apple.

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К тому же OnePlus каждый год увеличивает цену своих устройств, и если ситуация будет и дальше развиваться такими же темпами, не исключено, что OnePlus из убийцы флагманов превратится в компанию, которая может стать плохим примером, ведь она не предлагает пользователям никакой поддержки, никаких сервисных центров, OnePlus не даёт нам в ответ на стоимость, почти сравнимую со стоимостью смартфонов Samsung, ничего. Так за что мы должны платить такие деньги? Samsung предлагает нам множество сервисов, Bixby, компания в 2018 году инвестировала миллиарды долларов в развитие искусственного интеллекта и Интернета вещей.

Компании необходимо выйти из зоны комфорта

В 2020 году, по слухам, OnePlus выпустит Lite-версию OnePlus 8. Это может помочь компании охватить ту аудиторию, которую она потеряла со временем, каждый год увеличивая стоимость своих устройств. Но получится ли у неё? Этот сегмент уже давно занят, и даже Google уже предлагает Pixel за 400 долларов. Пока сложно сказать, что ждет OnePlus, но почему-то меня компания не очень вдохновляет. Нельзя предлагать дорогой смартфон, не имея экосистемы и сервисов. Когда мы покупаем iPhone, мы покупаем, в первую очередь, сервисы и продукт, который станет частью экосистемы. Чем берет OnePlus и сможет ли взять в 2020? Этот вопрос можно обсудить в Телеграм.