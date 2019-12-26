Начав с выпуска убийцы флагманов, OnePlus постепенно пришла к тому, что на производстве доступных смартфонов особенно не прославишься. Ведь для того, чтобы сделать недорогой аппарат, необходимо быть готовым идти на компромиссы, а их при проектировании бюджетников, как правило, оказывается очень много. Это не бери, то не делай, от того откажись – всё это привело компанию к понимаю, что войти в историю можно только с по-настоящему передовыми разработками, которые просто не могут стоить дёшево. Поэтому китайцы взяли, да и спроектировали невероятный концептфон, который вот-вот выйдет в продажу.

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На этой неделе OnePlus получила от китайского сертификационного центра разрешение на продажи нового смартфона с 5G и кодовым названием IN2010. Казалось бы, что тут уникального? Ведь аппараты с поддержкой сетей пятого поколения сегодня производят все, кому не лень, а OnePlus примерно раз в полгода регистрирует новые смартфоны. Но дело в том, что компания выпустила очередной флагман всего 2 месяца назад, а значит, релиз OnePlus 8, скорее всего, пройдёт не раньше мая. Тогда что это за новинка?

Когда выйдет новый OnePlus

Скорее всего, это тот самый смартфон, презентацию которого OnePlus запланировала на январь. Она привезёт его в Лас-Вегас на технологическую выставку CES’2020. Это аппарат, не относящийся к существующей линейке флагманов, который будет стоять как бы особняком. Выделение новинки в отдельный модельный ряд было продиктовано сверхпередовыми характеристиками и, вероятно, даже более высокой ценой, чем у OnePlus 7 Pro 5G, который сегодня продаётся примерно за 800 евро.

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Помимо поддержки сетей пятого поколения, концептфон получит процессор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативки, уникальный дизайн и зарядку мощностью 100 Вт. Это серьёзный показатель, освоить который пока не смог ни один другой производитель. Чтобы было понятно, насколько это высокая мощность, вспомните MacBook Pro 16”, который только в этом году получил 100-ваттную зарядку. До этого Apple комплектовала все ноутбуки зарядным устройством на 81 Вт и в ус не дула. Поэтому понять с наскока, зачем такая мощность смартфону, возможным не представляется.

Зачем нужны премиум-смартфоны

Совершенно очевидно, что цель, которую преследует OnePlus, выпуская такой смартфон, — это желание поражать. Скорее всего, компании неважно, будут ли покупать этот аппарат. Ей нужно доказать себе и окружающим, что она – не просто проходной производитель смартфонов из Китая, а самый настоящий новатор, способный составить конкуренцию Apple и другим, более именитым вендорам вроде Samsung и Huawei. Это исключительно вопрос престижа. Но насколько он оправдан, сказать сложно. Ведь если новинка не заинтересует никого, то и хвастать особо здесь нечем. Разве что OnePlus обернёт смартфон дисплеем так же, как это сделала Xiaomi, и сумеет выпустить его в продажу раньше, чем выйдет Mix Alpha.

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Нужен ли такой аппарат с практической точки зрения? Думаю, нет. Другое дело, что его могут захотеть приобрести люди с большим достатком, которым надоели классические смартфоны. Всё-таки складные устройства пока слишком ненадёжны, а моноблок, пусть и обёрнутый экраном со всех сторон, явно вселяет больше доверия за счёт своей целостности, хотя на практике он может оказаться даже более уязвимым. Но тут нужно понимать, что те, кто может себе позволить смартфон за 2-3 тысячи долларов, явно не будут носить его по стройке и не станут доставать его в общественном транспорте, которым априори не пользуется.