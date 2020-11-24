Что помешает OPPO выпустить раздвижной смартфон со скручивающимся экраном

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Артем Сутягин 0

На прошлой неделе OPPO показала концепт революционного смартфона, который не будет складываться в принятом представлении этого слова. Он будет раздвигаться в стороны, а его экран ”выкатываться” наружу. Я едва ли не больше остальных верю в эту идею и хочу попробовать смартфон в деле, но проблем пока больше, чем перспектив. В первую очередь производитель столкнется с трудностями производства дисплея, потом подтянутся особенности механизмов, а закончится это все гарантийным ремонтом. Впрочем, это если смартфон вообще дойдет до стадии продаж и производства. Почему же все будет так сложно?

Oppo X1

Скорее бы лично попробовать такой смартфон. Жаль, не скоро получится.

Смартфон с раздвижным экраном

На прошлой неделе в числе прочего OPPO на своем ежегодном мероприятии INNO DAY показала AR-очки OPPO AR Glasses 2, которые теперь похожи на обычные очки, а не на лыжную маску, а еще рассказала о новой среде для разработчиков и представила смартфон.

Складные телефоны — это прошлый век. Смотрите, что придумала OPPO

Смартфон получил название OPPO X 2021 и новейший выдвижной дисплей. Рассказ о новинке был увлекательным. Концепт обзавелся действительно интересным, с выдвижным механизмом с моторами и сгибающимся экраном, который уходит внутрь корпуса. Эта концепция кажется интереснее всего, что представлено в сегменте складных устройств.

Все из-за того, что мы получим обычный дисплей смартфона, который можно расширить до форм-фактора планшета без видимых конструктивных недостатков. Несмотря на всю привлекательность идеи, есть вероятность, что OPPO не сможет реализовать такое устройство в самое ближайшее время.

oppo x1

Как же редко компании стали придумывать что-то новое.

Что нового придумала OPPO

Компания уже приучила нас к тому, что с момента представления обезличенного концепта до запуска может пройти совсем немного времени. Например, так было с перископной камерой, показанной на MWC 2019 и реализованной уже через пару месяцев. В этот раз может так не получиться.

Сама компания заявляет, что это устройство должно послужить примером того, какими могут стать смартфоны будущего. Это может косвенно свидетельствовать о том, что компания не торопится выпускать гаджет любой ценой, а просто ”застолбила” место, обложившись стопками патентов.

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По-видимому, главная причина здесь та же, что мешает компаниям прыгнуть в сегмент складных дисплеев. Oppo, похоже, ждет более прочные гибкие экраны. В концептуальном устройстве используется гибкий экран, как и в нынешних складных смартфонах. Но не исключено, что он просто не соответствует требованиям компании к прочности.

Сейчас рынком правит Samsung и именно она должна развивать направление, предлагая все более качественные и надежные компоненты. В этом ей помогает то, что она уже больше года продает складные смартфоны, и отлично знает, чего от них ждать и как их улучшать. Впрочем, лидер может смениться.

Galaxy Fold

Куда годится такая складка на экране? Раздвижной смартфон должен ее лишиться.

Кто производит скручивающийся экран OPPO

По имеющимся данным, в решении OPPO используется дисплей производства BOE, но устройство все еще находится в стадии разработки. К сожалению, наши мечты об удобном устройстве, расширяющем свой 6,7-дюймовый дисплей до 7,4 дюймов, кажутся немного далекими. Впрочем, сейчас есть слухи, что свою версию необычного складного смартфона готовит LG. Оно имеет кодовое название ”B Project”. Судя по всему, устройство появится в марте 2021 года и будет использовать дисплеи собственного производства.

Пока сказать о том, будет ли это готовый коммерческий продукт или очередная демонстрация концепции, сложно. Нельзя с уверенностью говорить и о цене. Однако, если она будет на уровне Samsung Galaxy Z Fold 2, то это будет хорошо. Пусть его цена и высока, но не стоит забывать, что речь идет о новой технологии, а не о паре лишних мегапикселей камеры.

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Почему не выходят новые телефоны

Компании не хотят торопиться выпускать смартфон, который будет иметь высокий процент отказа в первую очередь из-за репутации. Стоит только столкнуться пользователям с проблемой, как они раструбят, что это случилось чуть ли не до того, как они достали устройство из коробки.

Oppo X1

Ломаться может не только экран, но и внутренние компоненты.

Даже если компания будет оперативно менять сломанное устройство на новое, что тоже сомнительно с экономической точки зрения, все равно так можно получить больше проблем, чем реальной выгоды.

Лично мне не важно, кто предложит новый продукт, но я больше верю в китайских производителей, вроде OPPO или Vivo. Эти компании уже не раз доказывали, что имеют смелость предлагать новые технологии. Пусть они и не производят много крутых смартфонов, но может быть им это и не нужно? Может быть они отлично чувствуют себя, продавая патенты?

Какие компании могут выпустить складные телефоны в 2021 году

Если так, то они могут позволить себе двигать технологии вперед, в то время, как остальные производители стараются сильно не рисковать. Может быть что-то предложила бы Huawei, но пока у нее нет такой возможности. Поэтому проследим, как будут разворачиваться события и обязательно расскажем об этом в нашем Telegram-канале. Но еще раз подчеркну, что главной проблемой новых смартфонов пока является надежность, и компаниям надо ее быстрее решать, чтобы стать лидером индустрии. Я бы купил себе раздвижной смартфон. А вы?

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