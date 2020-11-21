Какие компании могут выпустить складные телефоны в 2021 году

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Сутягин 0

Несмотря на недостаточную активность производителей в деле производства складных устройств, у нас все еще впереди. В 2021 году нас ждет большое количество таких смартфонов. Во многом задержка связана со сложностями технологии и патентами. Вспомните, как пару лет назад TWS наушники были представлены только AirPods, а теперь их можно купить буквально за 500 рублей. Так же будет и со складными смартфонами. Сейчас мы можем с большой долей вероятности назвать бренды, которые будут следующими и постараются отобрать пальму первенства у Samsung. Если так произойдет, то мы получим не только большой выбор, но и снижение цены из-за конкуренции. В общем, давайте разбираться, чего нам ждать в 2021 году.

Складной телефон

Купили бы такой телефон?

Когда начнут выходить складные телефоны

Похоже, что в 2021 году действительно появятся новые складные смартфоны, так как уже не в первый раз появляются сообщения от различных инсайдеров и аналитиков. Дополнительным подтверждением стало заявление пользователя Twitter под ником Ice Universe, который поделился конкретными названиями компаний, планирующих выпустить складные смартфоны в следующем году.

Складные телефоны — это прошлый век. Смотрите, что придумала OPPO

Обратите внимание, что он не упомянул уже существующих производителей — Samsung и Motorola. Это логично, ведь у них уже есть такие модели и маловероятно, что они откажутся от их выпуска в будущем. В числе прочих производителей, которые готовы выпустить раскладушки, он назвал Huawei, Xiaomi и OPPO. У Huawei уже был опыт складного устройства, но назвать его полноценным сложно. Видимо, теперь компания покажет что-то более интересное или хотя бы более массовое.

Samsung

Пока лидером индустрии является Samsung.

Кто выпускает складные смартфоны

Из китайских компаний пока только Huawei что-то смогла представить на рынке складных устройств. Даже такие сильные игроки, как Xiaomi и OPPO, не смогли этого сделать. Теперь их время, кажется, пришло. Более того, некоторое время назад Xiaomi даже продемонстрировала свой складной прототип, но настоящее устройство так и не появилось на рынке.

Именно они теперь планируют наверстать отставание и выпустить на рынок свои новинки. В итоге мы получим сразу пять компаний, которые могут показать складные устройства являющиеся премьерами или продолжениями серий. Среди них будет Samsung, Motorola, Huawei, Xiaomi и OPPO.

Samsung показала новый складной смартфон. Для чего он нужен

Наиболее интересным пока является концепт OPPO, который компания показала в начале этой недели. Это не совсем складной, а скорее раздвижной телефон, но он куда интереснее, чем обычные раскладушки со складкой на экране, которая больше всего отталкивает от использования такого гаджета.

смартфон

Какое только концепты не придумают.

Складной Xiaomi

Если верить не источнику, а официальной информации и намекам Xiaomi, можно сделать вывод, что предложение компании может быть не менее интересным, чем то, что разрабатывает OPPO. Главная особенность этих устройств даже не в том, что компания планирует предложить революционную конструкцию, а в том, что смартфон будет очень дешевым. Собственно, это и является целью компании, которая стремится предлагать недорогие устройства. Хотя, если посмотреть на официальные цены Mi 10, согласиться с этим не так просто.

Ice Universe так же уточняет, что складные устройства не начнут массово выходить прямо сейчас. Все из-за того, что пока производители сталкиваются с довольно большим процентом брака. В ближайшие несколько месяцев ситуация вряд ли изменится, но технологии верно идут в заданном направлении.

В MIUI 12 нашли следы складного Xiaomi. Когда ждать и каким он будет

Исходя из этого, можно ожидать массового появления складных смартфонов не раньше середины года, но они точно будут, и у 2021 года есть все основания стать годом складных смартфонов.

Кто еще может сделать складной телефон

Кроме перечисленных выше компаний, представить складные гаджеты может и Royal. У компании уже были наработки в этой области, но выглядело это, что называется ”не для людей”. Теперь у компании есть все шансы присоединиться к лидерам в этой сфере и выпустить новый складной FlexPai. Одно можно сказать точно — индустрия от этого не проиграет.

Все в них хорошо, но пока я не готов. Как и многие.

В индустрии смартфонов есть масса других крупных игроков, которые также могут решить выпустить складные устройства. Одно можно сказать наверняка: конкуренция — это хорошо. Чем больше складных гаджетов мы увидим, тем лучше, поскольку они будут становиться все более доступными.

Samsung делает сервис передачи данных для Android на блокчейне. Чем он лучше AirDrop

Я много хвалил такую концепцию, но как и многие пока не готов переходить на новый форм-фактор. В течение долгого времени я пользовался Huawei Mate Xs и Samsung Galaxy Fold. Опыт был интересным, но пока все равно как-то непривычно. Посмотрим, что будет дальше.

Теги
Новости по теме
С Новым годом, друзья!
Huawei начала обновлять смартфоны до EMUI 10 в России
Скачать обои Samsung Galaxy S20
Лонгриды для вас
Huawei
Без Google никуда: покупатели уходят от Huawei к конкурентам

Говорят, что iPhone – это самый популярный смартфон в мире. Возможно, в глобальном охвате это действительно так. Однако, если мы возьмём разбивку по странам, то явно увидим, что во многих из них главенствует не Apple, а другие производители. Например, в России айфонов нет даже в тройке лидеров, которую в порядке убывания формировали Huawei/Honor, Xiaomi и Samsung. Однако после введения санкций США и запрета на использование сервисов Google смартфоны Huawei стали терять свою привлекательность в глазах российских пользователей, пока не сместились аж на третье место.

Читать далее
Процессор
Как прошедший год повлиял на крупнейших производителей процессоров для смартфонов

Если спросить пользователей, что является самой важной частью смартфона, многие ответят, что экран. Такой ответ логичен только из-за того, что он постоянно на виду. На самом деле, второй по популярности ответ - процессор - будет куда более логичным. Именно процессор отличает флагман от бюджетника. Конечно, остальные компоненты тоже отличаются, но мало кто знает, память или экран какого производителя устновлены в их гаджете. С процессором картина совершенно иная и производителя указывают чуть ли не в первой строчке характеристик. Кто бы мог подумать, но пандемия сильно изменила расстановку сил на рынке процессоров. Лидеры остались на своих местах, но изменения более чем значительные.

Читать далее
Как не пропускать уведомления на Android

Часто бывают ситуации, когда берешь телефон в руку и понимаешь, что на нем есть важное уведомление, которое ты ждал, но пропустил. Так бывает с мессенджерами, социальными сетями и электронной почтой. По факту с этим уже ничего не сделать, но можно заранее побеспокоиться о том, чтобы не пропускать уведомления. Дело в том, что Android старается как может и хочет уберечь нас от чрезмерного расхода аккумулятора. В итоге, часть приложений работает не так, как нам нужно, и мы получаем отсутствие уведомлений или прочей важной активности тогда, когда она нужна. С этим можно справиться. Даже не надо ничего серьезно менять в смартфоне.

Читать далее

Новый комментарий