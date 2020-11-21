Какие компании могут выпустить складные телефоны в 2021 году

Несмотря на недостаточную активность производителей в деле производства складных устройств, у нас все еще впереди. В 2021 году нас ждет большое количество таких смартфонов. Во многом задержка связана со сложностями технологии и патентами. Вспомните, как пару лет назад TWS наушники были представлены только AirPods, а теперь их можно купить буквально за 500 рублей. Так же будет и со складными смартфонами. Сейчас мы можем с большой долей вероятности назвать бренды, которые будут следующими и постараются отобрать пальму первенства у Samsung. Если так произойдет, то мы получим не только большой выбор, но и снижение цены из-за конкуренции. В общем, давайте разбираться, чего нам ждать в 2021 году.

Когда начнут выходить складные телефоны

Похоже, что в 2021 году действительно появятся новые складные смартфоны, так как уже не в первый раз появляются сообщения от различных инсайдеров и аналитиков. Дополнительным подтверждением стало заявление пользователя Twitter под ником Ice Universe, который поделился конкретными названиями компаний, планирующих выпустить складные смартфоны в следующем году.

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Обратите внимание, что он не упомянул уже существующих производителей — Samsung и Motorola. Это логично, ведь у них уже есть такие модели и маловероятно, что они откажутся от их выпуска в будущем. В числе прочих производителей, которые готовы выпустить раскладушки, он назвал Huawei, Xiaomi и OPPO. У Huawei уже был опыт складного устройства, но назвать его полноценным сложно. Видимо, теперь компания покажет что-то более интересное или хотя бы более массовое.

Кто выпускает складные смартфоны

Из китайских компаний пока только Huawei что-то смогла представить на рынке складных устройств. Даже такие сильные игроки, как Xiaomi и OPPO, не смогли этого сделать. Теперь их время, кажется, пришло. Более того, некоторое время назад Xiaomi даже продемонстрировала свой складной прототип, но настоящее устройство так и не появилось на рынке.

Именно они теперь планируют наверстать отставание и выпустить на рынок свои новинки. В итоге мы получим сразу пять компаний, которые могут показать складные устройства являющиеся премьерами или продолжениями серий. Среди них будет Samsung, Motorola, Huawei, Xiaomi и OPPO.

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Наиболее интересным пока является концепт OPPO, который компания показала в начале этой недели. Это не совсем складной, а скорее раздвижной телефон, но он куда интереснее, чем обычные раскладушки со складкой на экране, которая больше всего отталкивает от использования такого гаджета.

Складной Xiaomi

Если верить не источнику, а официальной информации и намекам Xiaomi, можно сделать вывод, что предложение компании может быть не менее интересным, чем то, что разрабатывает OPPO. Главная особенность этих устройств даже не в том, что компания планирует предложить революционную конструкцию, а в том, что смартфон будет очень дешевым. Собственно, это и является целью компании, которая стремится предлагать недорогие устройства. Хотя, если посмотреть на официальные цены Mi 10, согласиться с этим не так просто.

Ice Universe так же уточняет, что складные устройства не начнут массово выходить прямо сейчас. Все из-за того, что пока производители сталкиваются с довольно большим процентом брака. В ближайшие несколько месяцев ситуация вряд ли изменится, но технологии верно идут в заданном направлении.

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Исходя из этого, можно ожидать массового появления складных смартфонов не раньше середины года, но они точно будут, и у 2021 года есть все основания стать годом складных смартфонов.

Кто еще может сделать складной телефон

Кроме перечисленных выше компаний, представить складные гаджеты может и Royal. У компании уже были наработки в этой области, но выглядело это, что называется ”не для людей”. Теперь у компании есть все шансы присоединиться к лидерам в этой сфере и выпустить новый складной FlexPai. Одно можно сказать точно — индустрия от этого не проиграет.

В индустрии смартфонов есть масса других крупных игроков, которые также могут решить выпустить складные устройства. Одно можно сказать наверняка: конкуренция — это хорошо. Чем больше складных гаджетов мы увидим, тем лучше, поскольку они будут становиться все более доступными.

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Я много хвалил такую концепцию, но как и многие пока не готов переходить на новый форм-фактор. В течение долгого времени я пользовался Huawei Mate Xs и Samsung Galaxy Fold. Опыт был интересным, но пока все равно как-то непривычно. Посмотрим, что будет дальше.