Что случилось с Apple? Samsung впервые за три года обошла ее на важном рынке

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Артем Сутягин 0

Обычно производители смартфонов лидируют по продажам на домашней территории. Уже не раз было доказано, что в Китае доминируют китайские смартфоны, в Корее — корейские, а в США — американские. Это логично, ведь свои устройства часто стоят дешевле, чем импортированные, а еще пользователи любят поддерживать отечественные продукты (но не в России). Именно поэтому, несмотря на то, что Apple занимает всего 10% мирового рынка смартфонов, никого не удивляло, что в США компания была на коне. Так длилось довольно долго, но сейчас Samsung опередила купертиновцев на этом рынке. Ситуацию можно назвать вполне закономерной, но не из-за того, что ”iPhone никому не нужен”, а совсем по другой причине.

Apple и Samsung

Пусть одна компания на первой строчке мирового рейтинга, а вторая — только на четвертой, но именно эти компании исторически противопоставляются друг другу, как основные конкуренты.

Какая компания продает больше всего смарфтонов

Мы уже рассказывали о том, что Samsung после двух относительно провальных кварталов, когда она уступала Huawei, вернула себе лидерство и снова заняла первое место в мире по продажам смартфонов. Произошло это по итогам третьего квартала. В этот же период, как выяснилось, Samsung одержала не менее важную для себя победу, опередив Apple на американском рынке.

Произошло это в первый раз за последние три года. До этого корейцы были впереди в далеком втором квартале 2017 года. Напомню, что это были времена iPhone 7 и Samsung Galaxy S8.

iPhone 7 и Galaxy S8

Золотые годы этих смартфонов прошли, но несколько лет назад они были лучшими из лучших.

В отчете отмечается, что за этот период Samsung заняла 33,7% доли рынка в США по сравнению с 30,2% у Apple и 14,7% у LG, занявшей третье место. Конечно, свою роль сыграли и флагманские устройства, такие, как серия Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2, но только ими нельзя покорить рынок. Для этого надо, чтобы хорошо продавались именно бюджетные модели, которые являются намного более массовыми.

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Считать лидерство Samsung чистым не совсем корректно. Ее основные устройства были выпущены раньше, в то время, как iPhone 12 отправили в производство только в четвертом квартале. Получается, что Apple ”воевала” только прошлогодними iPhone 11-ой серии и iPhone SE2. В ”рождественском квартале” ситуация может измениться и, учитывая минимальную разницу между производителями, обратная смена мест не кажется такой маловероятной.

Конкуренты iPhone 12

С другой стороны, у Samsung есть серьезный козырь в лице Galaxy S20 FE, тепло принятый на разных рынках. Он может помочь компании отстоять лидерство. А еще нельзя забывать, что популярная в США OnePlus тоже приготовила во второй половине года сразу четыре новых смартфона, которые уже можно купить относительно недорого тут и которые должны перетянуть на себя немало клиентов у обоих лидеров.

Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE еще проявит себя.

Есть еще и ”фактор Huawei”, которая сталкивается со все большими трудностями. Ее клиенты скорее перейдут на Samsung, чем на iPhone. Произойти это может в первую очередь из-за того, что им не придется менять операционную систему.

”Добить” Apple мог бы помочь запуск Samsung Galaxy S21 в этом году. Такие слухи были, но правдой из них оказалось только то, что премьера состоится раньше, чем обычно, но не настолько рано. Целесообразность такого действия можно будет оценить уже по итогам первого квартала 2021 года. Хотя к тому времени слишком многое поменяется и пандемия может еще больше спутать карты.

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Как коронавирус повлиял на смартфоны

Именно коронавирус оказал очень большое влияние на продажи смартфонов в мире. В течение всего года они довольно существенно падали, каждый раз пробивая очередное дно. Связано это было с тем, что производители не могли донести свой продукт до конечного потребителя. Покупая новый дорогой смартфон, сначала его хочется посмотреть поближе, чтобы понимать, насколько он соответствует твоим ожиданиям. Из-за введенных ограничений у людей не было такой возможности и им пришлось покупать или более дешевые устройства, или не покупать вообще, предпочитая переждать этот период.

Коронавирус

Во время пандемии нельзя было просто прийти и посмотреть смартфон, чтобы понять, купить его или нет.

Еще одной проблемой стали довольно масштабные сокращения работников, которые просто не могли теперь позволить себе тратить деньги на новые смартфоны. Все это привело не только к падению спроса, но и к его перераспределению. В результате, на первое место вышли компании, которые предлагали более широкий модельный ряд, а не только дорогие флагманские смартфоны.

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Кто больше всего выиграл от коронавируса

Сначала среди них были только китайские бренды, быстрее оправившиеся от первой волны пандемии, а чуть позже свои позиции вернула Samsung, у которой тоже есть, что предложить миру. Во многом ее спасли ”региональные” модели для таких стран, как Индия, но и с более дорогими мировыми устройствами у нее все нормально. Посмотрим, что будет дальше. Если у вас уже сейчас есть прогнозы, можете высказывать их тут.

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