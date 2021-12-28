Эта самая незаметная функция Android 12 должна быть не только в телефонах

Среди многих функций флагманских телефонов, таких, как Google Pixel 6, некоторые остаются незамеченными. Это немного обидно, ведь маркетологам гораздо проще продать нам лишние, никому не нужные мегапиксели камеры вместо того, чтобы просто улучшать общее функционирование устройства и гордо рассказывать об этом. Ну, есть там какая-то зарядка и ладно. Другие телефоны тоже заряжаются, а 100500 мегапикселей есть только в этом. И не так важно, что картинка от этого не станет лучше, зато это показатель, на который все смотрят. Тем не менее, на примере того же Pixel 6 можно заметить, как нам рассказывают о новых функциях, вроде проверки звонков, но забывают о действительно важных вещах. Одна из них должна быть у всех телефонов, и где-то она действительно встречается, но остается незамеченной.

Что должно быть в ноутбуке

Функция, о которой пойдет речь, должна появиться не только в телефонах, но и в других устройствах, которые комплектуются аккумулятором. Я говорю об адаптивной зарядке. Она поддерживает уровень заряда более 80% (считается, что зарядку всегда надо держать в диапазоне 40-80%) в ночное время, пока не придет время вашего обычного времени пробуждения. К этому времени она поднимается до 100%.

Эта функция помогает вашей батарее работать дольше, прежде чем вам придется заменить ее (или весь телефон). Google даже добавила такую возможность в Android 12 вместо того, чтобы оставить ее только в линейке Pixel. Жаль только, что Android 12 пока не получил широкого распространения, а функция не появится на старых устройствах. Пусть что-то подобное уже выпускает даже Apple и Sony под названием STAMINA, но возможность адаптивной зарядки должна получить еще большее распространение.

Где нужна адаптивная зарядка

Телефоны лучше всего подходят для этой технологии — мы обычно заряжаем их каждую ночь и ставим на них будильник утром, а значит, ему немного проще понять, к какому времени нужно сделать 100% заряда. Но эта технология может быть отличной для многих других устройств, которые мы используем в нашей повседневной жизни. Например, для часов, наушников и даже (а может быть и тем более) для ноутбуков.

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С ноутбуками тоже все совсем просто. Ими обычно пользуются на работе или на учебе. То есть, приходя на работу, вы ставите свое устройство на зарядку, и оно быстро поднимает уровень аккумулятора до 80%. Каждый день в 18:00 вы отключаете устройство от сети и забираете его с собой. Значит, оно может понимать, что в 17:00 надо включать зарядку и набирать полный аккумулятор. Все просто!

Но вместо этого ноутбуки, если они подключены к сети, постоянно заряжаются, и батарея постоянно, хоть и по чуть-чуть, изнашивается.

Можно ли заряжать ноутбуки постоянно

Сейчас много ноубуков используется на предприятиях и в школах. Если в праздники или во время предстоящих каникул сотрудники и преподаватели не будут работать удаленно из дома, то все эти ноутбуки останутся на своих зарядных станциях практически на 2 недели.

Конечно, у ноутбуков батареи намного больше, и их традиционно легче заменить — хотя и дороже — чем батареи в наших телефонах. Но их срок службы тоже надо продлевать. Хотя бы даже из соображений заботы об экологии, о которых постоянно говорят производители, убирая очередной аксессуар из коробки или тратя миллионы на разработку новой перерабатываемой упаковки. И некоторые производители уже повернулись в сторону адаптивной зарядки.

Да, мы хотели бы поддержать адаптивную зарядку на будущих Chromebook в сотрудничестве с Google. Но есть некоторые программные и аппаратные препятствия, которые необходимо решить. В то же время мы изучаем многочисленные альтернативы, чтобы обеспечить более длительный срок службы (количество циклов, а не время работы от одного заряда) для потребителей и, в частности, для наших образовательных систем сверх трехлетних батарей, которые мы предлагаем сейчас. — заявили представители Lenovo нашим коллегам из издания Androidcentral.

Когда Chromebook или MacBook получают обновления операционной системы в течение 7–9 лет, им нужны батареи, способные работать большую часть этого жизненного цикла. И пусть замена батареи намного дешевле нового ноутбука, но такая замена должна быть одна в течение срока эксплуатации — не больше.

Как быстро изнашивается аккумулятор ноутбука

Некоторые из ранних Chromebook служат полный 4-6-летний жизненный цикл с уменьшением времени автономной работы всего на 10-15%, но только у тех, кто бережно относится к аккумулятору и сам следит за временем зарядки. В остальных случаях за это время батарея приходит в полную негодность и работает так, что без провода просто нельзя выйти из дома. Такая же картина у меня с MacBook Pro 2017. Если я знаю, что мне придется работать за ним меньше пяти часов, я даже не думаю о том, чтобы брать с собой зарядку. Он сможет работать и дольше, но в этом случае уже лучше перестраховаться.

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В любом случае именно такие малозаметные функции должны выходить на передний план, когда речь заходит о рекламе. Надо расхваливать их, а не новые цвета корпуса. Лично я скорее соглашусь купить телефон или компьютер, если мне скажут, что он прослужит на полтора-два года дольше, чем если мне насыпят маркетинговых названий функций камеры, которые нужны только для того, чтобы были. А вы что думаете? Можете рассказать об этом в нашем Telegram-чате.