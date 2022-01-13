Как Xiaomi копирует iPhone и почему iOS лучше Android

Xiaomi — один из самых популярных китайских брендов смартфонов за пределами Китая. Компания начала свою деятельность больше 10 лет назад, как создатель операционной системы. Однако в 2011 году она выпустила свой первый смартфон и с тех пор неуклонно поднимается по этой лестнице, выпуская все более и более крутые устройства. Xiaomi регулярно входит в пятерку лучших брендов смартфонов в мире. После ухода на второй план Huawei она и вовсе стала бороться за мировое лидерство. Однако у Xiaomi долгая история ”копирования”. Несмотря на то, что ее гаджеты максимально крутые, она ничего не может с собой сделать и продолжает обводить карандашом iPhone и другие устройства Apple. Вот несколько примеров.

Сяоми против Apple

Последний из примеров – это сходства между iOS 15 и недавно выпущенной MIUI 13. Однако прежде, чем мы углубимся в это, давайте рассмотрим несколько случаев, когда Xiaomi скопировала идеи Apple. Возможно, она это делала ненамеренно, но не заметить сходства нельзя.

Xiaomi копирует iPhone

Xiaomi Mi 4 2014 года выглядит как прямая копия Apple iPhone 5/5s. Фактически, на презентации генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь даже использовал фразу ”One more thing”, которую в то время популяризировал Стив Джобс. Но это еще не все.

Перенесемся в 2018 год, когда Xiaomi выпустила Mi 8, который многие назвали полной копией iPhone X. Я бы таких громких заявлений делать не стал, но очень явные сходства все же были. Дальше были Xiaomi Mi Pad, жесты и обои MIUI 9, реклама Xiaomi, Xiaomi Mi Box и другие продукты, так или иначе копировавшие Apple.

Возвращаясь к MIUI 13, можно сказать, что многие ее элементы копируют iOS 15. Отличия есть, но они не такие большое, чтобы отделаться от легкого чувства ”копи-паста”. С другой стороны, так ли плохо копировать что-то хорошее, если это нравится людям? Тут, кстати, можно в очередной раз вспомнить вечный спор о том, что лучше — iOS или Android. Когда, имея безграничные возможности кастомизации оболочки, крупнейший в мире производитель Android-устройств копирует iOS, это о чем-то говорит.

Центр управления — это жесткая копия без какой-либо оригинальности со стороны Xiaomi. MIUI 13 попыталась внести некоторые изменения в виджеты, но тоже получается не так хорошо, и некоторые элементы iOS 15 все же проскакивают. В отличие от MIUI 12.5, где дела обстояли несколько лучше, в MIUI 13 все изменилось.

Однако некоторые поклонники Android утверждают, что Xiaomi просто черпает вдохновение из системы Apple, но не копирует ее. Они утверждают, что Xiaomi ”лучше”, дешевле и дарит пользователям такое же премиальное ощущение. С этим сложно спорить, но любой, кто пользовался обеими операционными системами, заметит огромное количество сходств.

Google, Samsung и другие производители выпускают свои скины Android, которые выглядят очень самобытно, но не Xiaomi. Возможно, ей стоило бы пойти своим путем и пореже смотреть в сторону Apple.

Однако, фанаты Apple, не спешите потирать руки и радоваться, мол автор умыл Xiaomi. В вашем шкафу тоже хватает скилетов — Apple также копирует Android. Вот лишь несколько примеров.

Чем старые смартфоны Samsung лучше новых Xiaomi.

Как Apple копирует Android

Android-смартфоны имели разблокировку по лицу задолго до Apple, пусть она и была реализована по фотографии, а не по 3D-модели лица. В Moto X в 2013 году дебютировало постоянное обнаружение горячих слов ”OK Google Now”, вызывавшее голосового ассистента. Два года спустя, в 2015 году, аналогичная функция ”Привет, Siri” появилась в iPhone 6s. На самом деле недавно Apple даже скопировала дизайн плаката Xiaomi. Но тогда все сказали, что это только плакат и не стоит придавать этому значение.

Хорошо ли работает MIUI 13

Несмотря на то, что явно копирование дизайна со стороны MIUI 13 есть, работает она в целом очень достойно. Многих поклонников Mi не волнует, является ли MIUI 13 плагиатом или нет, если она их устраивает.

Вышел Xiaomi 12. Кажется, это лучший смартфон 2022 года.

Почему Apple не судится с Xiaomi

Apple довольно строго относится к защите своей интеллектуальной собственности, но не к Xiaomi. Apple подает в суд на приложение с рецептами (Prepear) за использование груши в качестве логотипа, утверждая, что оно слишком близко к собственному логотипу Apple, запрещает магазины с ”Apple” в названии и многое другое. Но очень мягко относится к Xiaomi.

И это несмотря на то, что Apple, кажется, теряет свое очарование, когда Xiaomi полностью копирует свой пользовательский интерфейс. Юридические вопросы очень сложны, и мы с вами не знаем, как это работает. Тем не менее, должна быть действительно веская причина, по которой Apple молчит, когда китайская компания копирует ее дизайн. И скорее всего, она действительно есть. Не может же она этого не замечать.