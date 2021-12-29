Xiaomi представила MIUI 13 для своих устройств. Что нового

MIUI 13. Что мы о ней знаем? Ну, до настоящего момента нам было известно только то, что она не вышла тогда, когда ей следовало выйти. Xiaomi столкнулась с кучей негативных отзывов о своей прошивке и была вынуждена представить промежуточную версию с исправлениями всех накопившихся недоработок. Несмотря на это, запуск обновления не стали откладывать на целый год, а постарались как можно скорее наверстать упущенное. Поэтому вчера вечером, на презентации своего нового флагмана, Xiaomi представила MIUI 13.

Какие телефоны первыми получат MIUI 13 и когда

С точки зрения дизайна MIUI 13, несмотря на то что она построена на базе Android 12, почти не изменилась. Разве что Xiaomi изменила системный шрифт, который стал компактнее предыдущего, а также добавила новые виджеты, которые напоминают реализацию Apple из iOS. Впрочем, об этом было известно ещё на ранней стадии тестирования обновления, поэтому удивляться тут нечему.

Что нового в MIUI 13

Ключевое изменение MIUI 13, которым гордится сама Xiaomi, — это увеличение быстродействия по сравнению с MIUI 12.5. Оно выросло на 15-52% в приложениях (зависит от типа приложения и от выполняемых задач) и на 20-26% при взаимодействии с интерфейсом. То есть пролистывание рабочих столов, обновление анимации и других элементов будет происходить примерно на четверть быстрее, чем раньше.

Другой важный показатель, о котором Xiaomi не преминула рассказать, — это снижение производительности системы с течением времени. Оказывается, по мере устаревания устройства и износа аппаратных компонентов скорость его работы снижается, и прошивка теряет способность работать так же быстро, как раньше. Xiaomi удалось минимизировать этот эффект, добившись всего лишь 5-процентного падения производительности за 3 года.

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Это стало возможным благодаря повышению эффективности работы системы с оперативной и встроенной памятью, которые будут меньше изнашиваться при перезаписи данных. А, чтобы меньше их нагружать, было решено сделать ставку на виртуальную оперативку. Теперь её будут поддерживать все совместимые устройства. Их владельцы смогут расширять объём ОЗУ своих аппаратов за счёт встроенного хранилища.

Какие телефоны получат MIUI 13

А устройств, которые получат MIUI 13, надо сказать, будет довольно много. Естественно, в первую очередь — в январе — обновятся флагманы. А для владельцев всех остальных смартфонов пока что будет доступна только бета-версия. Вот эти модели:

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Новая функция MIUI защитит пользователей Xiaomi от плохих приложений

Разумеется, это не полный список устройств, которым светит обновление до MIUI 13. Xiaomi славится тем, что обычно обновляет максимальное количество своих гаджетов, в том числе старых. Единственный нюанс — новые устройства получают обновление на базе актуальной версии ОС, а старые — на базе старой. Но поскольку Xiaomi адаптирует все нововведения апдейта для всех своих устройств, по сути, не имеет значения, какая версия Android лежит в его основе.

Новые функции MIUI 13

Экосистемная составляющая MIUI 13 тоже не осталась без улучшений. Разработчики Xiaomi усовершенствовали взаимную совместимость разных устройств бренда, в том числе планшетов, смарт-часов, гаджетов умного дома и др., дабы они эффективнее взаимодействовали друг с другом. Благодаря этому, в частности, пользователи MIUI 13 смогут передавать контент с одного своего устройства на другое в реальном времени.

Для этого в MIUI появился специальный интерфейс, который демонстрирует все ваши устройства в виде своего рода генеалогического древа, где есть головной аппарат — тот, который вы используете в данный момент — и второстепенные. Если понадобится перенести какие-то данные с одного гаджета на другой, вы можете открыть этот системный раздел и просто перекинуть их между собой.

Как Xiaomi копирует iOS 14 в новой версии MIUI

Как и iOS, MIUI теперь разделена на версии для смартфонов и для планшетов. MIUI 13 для «таблеток» получила незамысловатое название MIUI 13 Pad. Она специально адаптирована для больших экранов со всеми вытекающими изменениями. Тут вас ждут дополнительные инструменты многозадачности, независимые окна с возможностью изменения их размера, а также горячие сочетания клавиш и расширенная поддержка внешних клавиатур. Ещё есть отдельная версия для умных дисплеев, но она пока находится в стадии беты.