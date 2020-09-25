Как я отношусь к нынешнему положению Google

Если я спрошу вас о чем-то достаточно очевидном, чтобы найти это самому, и при этом вы будете заняты, чтобы ответить мне, что вы сделаете? Думаю, ответом будет ”Погугли”. Вряд ли кто-то скажет: ”Поищи в Интернете через поисковик”. Все из-за того, что именно Google уже настолько укоренился, как поисковой инструмент, что его название стало глаголом, означающим поиск в Сети. Как вы знаете и понимаете, Google можно назвать настоящей монополией. Тут мнения расходятся. Одни говорят о том, что такая монополия только вредит бизнесу, а другие с ними не соглашаются. А ведь поисковик это не единственный бизнес компании. Давайте разберемся, хорошо ли, что Google является монополией, или нет?

Какое место занимает Google

Так получилось, что поисковик Google обслуживает по разным оценкам около 90% мировых запросов. Конечно, есть страны, где он вообще не работает, но есть и те, где кроме него, ничего нет. Даже в России по результатам некоторых исследований (в разных фокусных группах) Google опережает Яндекс.

Давайте сначала поговорим о юридической составляющей. Сложно отрицать, что Google является почти монополией. Монополии при этом находятся на грани закона, так как мешают нормально развиться конкуренции и приводят к тому, что целые отрасли могут развиваться куда медленнее, чем в условиях ожесточенной конкуренции.

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Это плохо не только для простых пользователей, права которых надо защищать, но и для экономики в целом. Чтобы этого не было, специальные комиссии вводят ограничения против компаний, которые искусственно делают себя монополией. Есть также понятие естественной монополии, когда как ни крути, а одна компания выстреливает сама. Обычно такое возможно в условиях сложного бизнеса с большим входным порогом или в определенных специфических отраслях.

Является ли Google монополией

Несмотря на то, что Google не является совсем незаконной монополией, она все равно постоянно находится в центре различных скандалов и судебных разбирательств. Например, в 2017 году Еврокомиссия оштрафовала компанию на два с половиной миллиарда долларов за злоупотребление ее положением на рынке. В 2018 году сумма увеличилась и составила уже пять миллиардов долларов. Сейчас тоже периодически вспыхивают новые столкновения правительств разных стран с Google.

Все бы ничего, вот только компания владеет не только поисковиком, но и другими активами, самым значимым из которых является операционная система Android. Именно при помощи этой системы Google может легко усиливать свое положение на рынке. Для этого достаточно просто обязать всех производителей предустанавливать Google Chrome на их смартфоны. Тут спорить не буду, браузер крутой, но каждый запрос в нем приводит вас на страницу поиска Google, а там — реклама и потенциальная ”копеечка” для Google.

Как Google подвигает свой поисковик

Учитывая количество смартфонов и то, что мобильный трафик и запросы уже давно превысили компьютерные, выгода становится очевидной. В том числе и из-за этого к компании столько претензий. Для понимания масштаба выгоды, достаточно сказать, что только в Европе Google платит Apple за то, чтобы быть в ее смартфонах поисковиком по умолчанию, несколько миллиардов долларов… В год!

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Конечно, всегда можно установить другой браузер или изменить поисковик по умолчанию, но многие ли будут это делать? Даже из тех, кто знает, как. Ответ очевиден — таких пользователей очень мало. Даже по себе можно заметить, что когда начинаешь пользоваться новым смартфоном, первым делом лезешь в браузер Google Chrome, хоть некоторые встроенные браузеры от других производителей тоже достаточно хороши. Это как магазин приложений Google Play. Есть и другие источники, но зачем они нужны, когда и так все отлично работает. Это подталкивание к использованию встроенного приложения. Если бы Chrome не было на первом экране, а то и вообще в смартфоне, то разговор был бы другой.

Вы скажете, что Apple тоже продвигает свой браузер Safari, но ее никто за это не штрафует. Все так, но основной целью Safari не является заработок денег. Это просто браузер, который нужен для того, чтобы выходить в Интернет, и Apple не зарабатывает на ваших запросах. Соглашение с Google — это отдельная тема. Можно еще притянуть сюда Яндекс с его мертворожденным Телефоном. Отчасти его тоже можно было бы в чем-то обвинить, но он разошелся настолько слабо, что его даже никто и не заметил.

В итоге, монополию Google можно считать доказанной. Как и то, что она использует свое положение, чтобы развиваться. Одна капча чего стоит. Помните эти бесячие ”найди светофор” и тому подобное? Замечали, что даже неправильный выбор иногда пропускает вас дальше? Получается, что мы все учим нейросеть Google распознавать объекты? Получается, так.

За некоторыми исключениями я не считаю монополию Google плохим явлением. По крайней мере, что касается краткосрочной перспективы. В далеком будущем, когда она поглотит все и начнет диктовать свои условия, может быть и будут некоторые проблемы, но пока все отлично.

Преимущества Google

Компания предлагает огромное количество крутых сервисов — от все того же поисковика до офисных приложений. В ее смартфонах все отлично синхронизируется, создавая инфраструктуру. Когда все выпускается одним производителем, это намного удобнее, чем разрозненные продукты. Пусть даже они и должны работать вместе, но уровень совместимости все равно не будет таким высоким.

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До тех пор, пока Google заинтересована в привлечении клиентов, качество ее продуктов все равно будет улучшаться. С поисковиком все понятно, но аудитории других сервисов есть куда расти. Тем более, что некоторые из них платные. Думаю, что если бы у компании было бы побольше стремления продвигать свой смартфон Google Pixel, то она добилась бы очень высоких строчек рейтинга, а не как сейчас, когда она еле попадает в десятку мировых производителей.

Конечно, есть и обратная сторона всего этого. Google будет знать о вас буквально все. Правда, она умудрилась сделать так, чтобы людей это не беспокоило. Доверять свои данные другим сервисам мы боимся, а Google можно. Но нельзя забывать, что информация стоит больших денег, и все, что мы доверяем Google (документы, запросы, файлы, данные и так далее), может быть использовано ”против нас”. Ведь не стоит забывать, что огромные деньги компании приносит именно реклама, а реклама должна быть адресной с учетом интересов ее получателя. А как вы считаете?