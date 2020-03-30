Мы часто пишем про смартфоны и то, как они меняют нашу жизнь. Также мы часто пишем про складные смартфоны, которые могут изменить всю индустрию, но пока у них это получается не очень хорошо. Все из-за того, что стоят они слишком дорого. Рано или поздно все поменяется и цена на подобные устройства сильно снизится. До недавнего времени стоял вопрос, когда это произойдет. Теперь на этот вопрос дал ответ производитель таких телефонов. Оказывается, ждать осталось не долго. Совсем скоро мы все сможем посгибать в руках большие экраны, а производители научатся производить еще более интересные складные телефоны. Но когда же точно это произойдет?

Сколько стоят складные телефоны?

Для того, чтобы смартфон стал складным, нужно было решить только одну проблему. Вот только проблема эта была очень существенной. Надо было сделать экран, который будет сгибаться, но не ломаться. В итоге, производители бились с этим на протяжении всего прошедшего десятилетия, а может даже и больше. По крайней мере в течение этого времени мы видели концепты, которые работали, но были далеки от массового рынка.

Из-за такого большого количества времени, которое потребовалось на разработку, работы получились очень дорогими. Плюс технология производства до сих пор несовершенна и на выходе получается много брака. Все это закладывается в стоимость конечного продукта. Она должна отбить не только затраты на производство и доставку, но и на разработки.

В итоге, сейчас складные смартфоны стоят от полутора тысяч долларов. При этом их качество оставляет желать лучшего, а функциональность и вовсе уступает классическим моноблочным смартфонам за 600-900 долларов. Таким образом несложно подсчитать, смартфон со складным экраном стоит минимум на 1 000 долларов дороже обычного. Именно столько. мы переплачиваем, но как долго это будет продолжаться?

Я уже рассказывал отдельно о минусах складных смартфонов и плюсах складных смартфонов. Возможно, вы со мной согласитесь.

Когда подешевеют складные смартфоны?

Ответ на этот вопрос лучше всего искать среди представителей компаний, которые занимаются производством складных устройств. Именно так и поступили ребята из издания Wired. Они задали этот вопрос Ричарду Юй, генеральному директору потребительского направления Huawei.

Он считает, что для того, чтобы технология стала массовой и складные смартфоны подешевели примерно до уровня современных смартфонов, должно пройти около двух лет.

”Стоимость этой категории [складных смартфонов — прим. автора] очень высока. Мы теряем деньги. Затраты настолько высоки, что в них просто не верится. С такой ценой просто невозможно получать прибыль.” — сказал Юй.

При этом от отметил, что спрос на второе поколения складного смартфона Huawei, получившее название Huawei Mate Xs, очень высок. Даже несмотря на его стоимость, которая составляет 16 999 китайских юаней или 2 400 долларов. Несмотря на столь высокую цену, компания даже наращивает производство этого смартфона.

Сколько продается складных смартфонов?

Точное количество неизвестно, но мало кто встречал пользователей таких смартфонов. Лично я встречал только одного. И то он был из ИТ-тусовки. У него был Samsung Galaxy Fold.

Вообще, цифр статистики продаж нет и никто не делится точными данными. Только однажды кто-то из руководителей Samsung сказал, что компания продала более миллиона Galaxy Fold. Позже выяснилось, что таких цифр продаж не было и близко. В результате пресс-службе компании пришлось оправдываться, говоря, что он имел ввиду ожидаемые продажи, а не фактические.

На данный момент Samsung не говорит ничего, кроме того, что спрос на Samsung Galaxy Z Flip оказался просто удивительным. Аналитики склонны верить этому, так как это самый дешевый складной смартфон, который можно купить на сегодняшний день. Конечно, если не говорить о Escobar Phone. Но, думаю не надо напоминать эту историю и в очередной раз говорить о том, что тот смартфон оказался обманом и попыткой нажиться на имени известного колумбийца.

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Самый дешевый складной смартфон

Сейчас самым дешевым складным смартфоном действительно является Samsung Galaxy Z Flip с ценой 1 400 долларов. Можно сказать смело, что даже при нынешнем положении вещей можно рассчитывать на снижение цены складных смартфонов до 1000 -1300 долларов.

Но настоящее снижение цен начнется даже не тогда, когда первопроходцы отобьют свои расходы на разработки, а тогда, когда подтянутся более дешевые производители. Такие, как Xiaomi, OPPO, Vivo и даже OnePlus. По слухам еще и Nokia готовится показать свой складной телефон. Nokia должна подоспеть в этом году, хотя я в этом сомневаюсь. Остальные, скорее всего, представят свои продукты в середине следующего года. Вот тогда цены и начнут сильно снижаться и могут опуститься до уровня нескольких сотен долларов. Главное, чтобы при этом росло качество. Мало кто захочет мириться со складкой на экране.

Сейчас еще можно смириться с этим, так как телефоны в целом производят вау-эффект. Когда они подешевеют и ими нельзя будет кого-то удивить, придется что-то решать.