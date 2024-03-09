На что обратить внимание при покупке складного смартфона и как его выбрать

Можно долго спорить о том, какой смартфон лучше, классический моноблоки или раскладушка, даже оставив за скобками большую разницу в их стоимости при сопоставимых характеристиках. Также можно спорить о том, какой из складных смартфонов лучше остальных, ведь каждому нужно свое, а они, наконец-то, стали действительно разнообразными. Сейчас мы не будем спорить, а лучше порассуждаем на тему актуальности покупки таких устройств и их основных отличий, чтобы вам было проще сделать выбор, если вы перед ним стоите.

Лучшие складные смартфоны

Я считаю Samsung Galaxy Z Flip 5 лучшим складным телефоном для большинства людей благодаря мощному процессору, хорошей камере, продолжительности работы от аккумулятора и большому экрану на крышке. При этом стоит он относительно недорого и раскладывается в обычный смартфон из небольшого квадратика. Если же вам нужен большой смартфон, который раскладывается в почти планшет, то тут для меня «one love» будет HUAWEI Mate X3, которым я ранее пользовался в течение долгого времени. Есть еще и OnePlus Open, который тоже является отличным устройством, но стоит довольно дорого и имеет некоторые особенности, которые не всегда могут понять те, кто не относится к фанатам марки.

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Возвращаясь к Z Flip 5, стоит отметить, что стиль флип не для всех, и многие предпочитают более крупные форм-факторы OnePlus Open или Samsung Galaxy Z Fold 5. Эти два телефона дают вам возможность пользоваться дисплеем размером с планшет, когда он вам нужен, а в остальное время носить в кармане обычный телефон, хоть и чуть более толстый, чем привычные моноблоки. Впрочем, в прошлом году вышло несколько моделей, которые показали, что разница в толщине уже является минимальной и ей можно пренебречь на фоне возможностей, которые предлагают раскладушки.

Кроме того, такие компании, как Samsung и OnePlus, создали мощные многозадачные программные системы, которые позволяют с комфортом использовать несколько приложений одновременно на большом экране.

Стоит ли переплачивать за складной телефон

Любая новая технология, как правило, стоит дороже, а это значит, что многие люди часто отказываются от выбора складного телефона вместо обычного моноблока. Подстегнуть интерес призваны скидки. И пусть в России они предлагаются не самими брендами, многие из которых ушли с рынка (по крайней мере, официально), а продавцами. Это могут быть прямые скидки в виде снижения стоимости или предложения площадок вроде «Мега Маркета», где часто дают много бонусов за покупку, которые можно потратить на другие покупки. Иногда сумма такого возврата достигает 30–50% стоимости. Это очень выгодное предложение, особенно если вам надо купить что-то еще или вы часто заказываете продукты через «Самокат» или другие сервисы доставки «Сбера».

Все равно, несмотря на то что складные телефоны, как правило, стоят дороже, такие телефоны, как Motorola Razr, снизили цену на раскладушки до менее чем половины цены от того, что было раньше. А новая складная модель от ZTE, которая пока продается только в Японии, должна еще больше ускорить процесс удешевления технологии. Да и по мере повышения спроса она будет постепенно окупаться для производителя и дешеветь.

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Какие недостатки у складных смартфонов

Помимо высокой цены, у складных смартфонов есть и другие минусы. Например, их сложнее ремонтировать, чем традиционные моноблоки. А если это и можно сделать, то цена ремонта может сравняться с ценой самого смартфона, купленного по скидке. Дороже всего, как несложно догадаться, стоит замена дисплея. Тем более что есть примеры, когда они трескались без каких-либо очевидных причин. Иногда можно рассчитывать на ремонт по гарантии, но без официального присутствия бренда на территории страны рассчитывать на это сложно.

Стоит также отметить, что традиционно телефоны-раскладушки имеют худшее время автономной работы и качество камеры, чем аналогичные по цене классические телефоны в корпусе, который не складывается.

И хотя ситуация улучшается с каждым годом, некоторые компании развиваются в этом направлении слишком медленно. Самым ярким примером может служить Samsung, которая начинала как родоначальник технологии складных смартфонов, а теперь уступает даже некоторым дебютным моделям других производителей.

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Долго ли служат складные телефоны

Почти наверняка складной телефон прослужит вам несколько лет без каких-либо проблем. Большинство из них рассчитаны как минимум на 200 000 складываний, прежде чем шарнир начнет давать сбои, а такие компании, как Samsung и OnePlus, заявляют о сотнях тысяч складываний, прежде чем начнут возникать проблемы. Но тут они часто лукавят, ведь во всех заявлениях говорится о шарнире, и мало кто упоминает о том, во что за это время превратится экран.

Зато разбить дисплей при падении телефона вам будет сложнее, ведь он находится внутри корпуса. Но это не защищает от падений внешний дисплей, который тоже стоит недешево. Тем не менее не стоит забывать о сказанном ранее в отношении самопроизвольных разрешений складного экрана. А если телефон упадет в открытом состоянии на него, разбиться может и он.

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Стоит ли покупать складной телефон

Как видим, раскладушки хороши сами по себе, но у них есть и недостатки. В любом случае, это новая технология, которая существует всего несколько лет, но предлагает хорошие возможности и обладает определенным ВАУ-эффектом. А уже только за это многие готовы платить большие деньги.

Как по мне, так привлекать внимание немного лучше, чем покупать втридорога очередной iPhone, который ничем не отличается от предыдущего, при всей моей любви к нему.