Новый завод Huawei и комплект Samsung Galaxy S21: итоги недели

На этой неделе было немало событий, которые могут изменить историю того или иного направления в мире Android. Наверное, самым главным стало то, что Huawei готова идти до последнего в деле борьбы с санкциями США и собирается наладить производство нужных ей компонентов на территории Китая. Сначала ей будет тяжело, но потом это может сделать ее если не ”царем горы”, то как минимум приблизить к этому. Также на этой неделе стало известно немного больше о новом Samsung Galaxy S21 и о том, как компания планирует укомплектовать это устройство, добавив в коробку беспроводные TWS-наушники. Все это и многое другое, что произошло в мире гаджетов, можно узнать из нашего традиционного новостного дайджеста.

Xiaomi показала новую камеру смартфона

Новые разработки в мире камер в последнее время часто похожи на фарс. То покажут выезжающую камеру без будущего, то ее откидывающийся или переворачивающийся аналог. Были даже съемные камеры. Все это хорошо только из-за того, что производители пробуют предложить хоть какое-то новое, пусть и не всегда успешное решение. Теперь свои силы решила попробовать Xiaomi и получилось у нее нечто (в этом месте можно поставить точку) не совсем новое, но потенциально перспективное. Компания даже поделилась впечатляющими цифрами, которые говорят, что снимки с такой камерой станут намного лучше. Пока проверить это не получится и остается только поверить.

Относительно революционная технология камеры имеет выдвижную конструкцию, но это не тот случай, когда она выдвигалась сверху, чтобы сделать экран безрамочным. В данном случае мы говорим о телескопическом объективе, как на стандартных ”мыльницах”.

Кроме того, что объектив будет выезжать из корпуса, под ним будет находится камера с перископической конструкцией. Это позволит увеличить световой поток на 300%, а четкость фотографий — на 20%. Учитывая, насколько незначительно сейчас камеры смартфонов отличаются друг от друга (в рамках одного ценового сегмента), можно только представить, насколько лучше будут снимки с новой камерой.

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Проверить это пока не получится, так как камера существует только в виде прототипа и она не устанавливается серийно ни на один смартфон. Более того, ждать ее в ближайшее время на рынке тоже не стоит. Прежде, чем она пройдет окончательную подгонку, проверки, сертификации и прочие обязательные процедуры, пройдет очень много времени. Ну, и просто не факт, что технология при ее дальнейшей реализации окажется столь же перспективной, сколь сейчас она является многообещающей.

Если говорить о том, на каком смартфоне она будет устанавливаться, можно предположить, что он не будет относиться к флагманской линейке. Скорее всего, для того, чтобы опробовать технологию, компания выпустит какой-то отдельный смартфон. С большой долей вероятности можно предположить, что он будет региональным. Например, он может продаваться только на территории Китая или Индии.

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По словам Цзэн Сюэчжуна, вице-президента Xiaomi Group и президента мобильного подразделения, Xiaomi черпает вдохновение из традиционных камер и самостоятельно разрабатывает новую технологию выдвижных объективов.

Заявлено, что улучшение качества снимков и приведенные выше цифры будут достигаться за счет большей диафрагмы и новой технологии стабилизации. Первая существенно улучшит качество ночных снимков, а вторая сделает более четкими все снимки, особенно при съемке в движении.

Из демонстрационных видеороликов, которы были размещены на Weibo, телескопический объектив убирается внутрь телефона, когда он не делает снимки, и автоматически выдвигается при съемке. Происходит это моментально, поэтому не должно стать большой проблемой. Особенно учитывая, что смартфону всегда требуется некоторое время для того, чтобы загрузить приложение камеры.

Новая камера была представлена в рамках конференции разработчиков Xiaomi Mi (MiDC), которая в настоящее время продолжается. Технологии камер находятся сейчас в центре буквально каждого мероприятия и данное не является исключением.

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У меня есть сомнения по поводу того, что такая камера вообще будет реализована. В свое время был смартфон Samsung Galaxy Z4 Zoom, в котором был такой же выезжающий объектив, пусть и существенно большего размера. Тогда уже стало понятно, что дополнительные движущиеся части могут негативно сказаться на процессе использования устройства.

С другой стороны, тогда технологии не позволяли реализовать что-то подобное тому, что продвигает Xiaomi. Но и сейчас к ней есть много вопросов. Главный из них — долговечность. Любой движущийся механизм становится слабым местом, особенно в устройстве, которое эксплуатируется в таких сложных условиях, как смартфоны.

А что вы думаете о новой камере? Хотели бы такую? Поделитесь мнением.

Если камера все же будет реализована в таком виде, скорее всего, можно будет забыть а защите от воды. От нее приходится отказываться при любом уходе от моноблочной конструкции. Сейчас это можно наблюдать среди ”раскладушек” и смартфонов с выезжающей фронтальной камерой

Несмотря на мои пессимистичные настроения, я рад, что компании стараются и придумывают что-то новое. Даже если это не ”взлетит”, именно такие концепты и двигают технологии вперед.

Samsung положит в комплект Galaxy S21 TWS-наушники

А вы критиковали Apple за то, что она отказалась от наушников и адаптера питания в комплекте с новым iPhone? Я нет, так как не вижу в этом большой проблемы. Теперь по ее пути решила пойти и компания Samsung, которая тоже не будет класть в коробку с Galaxy S21, как минимум, ее знаменитые наушники AKG, которые многим так нравились. Вот только в отличии от Apple, южнокорейскую компанию если и будут критиковать за такое решение, то точно не обвиняя ее в жадности. Все из-за того, что, судя по всему, Samsung вместо старых наушников предложит покупателям что-то еще более интересное. Наверняка это будет одним из оправданий цены, которая в этом году, скорее всего, опять немного вырастет.

Речь идет о замене одних наушников на другие. Вместо уже порядком устаревших проводных вариантов, Samsung предложит покупателям настоящие TWS наушники. Это новая модель, которая точно будет стоить не меньше 10 000 рублей. Хотя, конечно, Samsung расстается с ними по стоимости производства, а не выкладывает из своего кармана эту сумму. Напомню, что стоимость производства (не путать с полной себестоимостью) часто в разы ниже стоимость продажи.

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Samsung действительно готовится к запуску новой серии смартфонов, которая должна быть представлена уже 14 января. Для меня такое решение немного удивительно, но маркетологам компании виднее, когда это сделать — в этом я не сомневаюсь.

Модельный ряд будет состоять из трех устройств: Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Мы слышим об этих устройствах уже пару месяцев. Мы уже сообщали, что модельный ряд будет запущен раньше, чем ожидалось. Про то, что Samsung готовится пересмотреть свой комплект поставки, говорили еще раньше и даже боялись, что это произойдет с выходом Galaxy Note 20. Но теперь свежая утечка отсылает нас именно к Galaxy S21.

Наушниками, которые с большой долей вероятности будут входить в комплект смартфонов новой линейки, получат название Galaxy Buds Beyond. Это будут не совсем новые наушники, а скорее переиздание оказавшихся в свое время крайне популярными Galaxy Buds Plus. Несколько дней назад компания даже зарегистрировала новую торговую марку специально под этот аксессуар.

Какое бы название ни было у TWS-наушников следующего поколения, хорошо то, что Samsung решила включить их в стандартный комплект смартфона. Согласно свежей утечке, наушники будут поставляться в комплекте со смартфоном не во всех регионах. Там, где в комплекте будет их проводной аналог или не будет вообще ничего, компания, скорее всего, просто снизит стоимость.

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Как я уже сказал выше, цена производства и цена продажи — это две разные цены, можно смело сказать, что смартфон без наушников не будет дешевле аналога с наушниками на стоимость самого аксессуара в рознице. Получается, что в этом случае купить ”серый” смартфон будет выгоднее, так как наушники обойдутся намного дешевле. Если они, конечно, вообще нужны.

В некоторых регионах и сейчас политика компании позволяет купить наушники линейки Galaxy Buds с новым смартфоном по более низкой цене, чем отдельно от него. Часто их и вовсе дают в подарок. Так делают многие компании, включая Huawei, которая часто не только дает скидки, но и засыпает покупателя наушниками, селфи-палками и другими подарками. Так было даже в те времена, когда у нее все было хорошо.

Выходит, в этом нет ничего нового и Samsung просто начнет убирать их в коробку со смартфоном, чтобы показать свою щедрость. Вполне возможно, это будет сделано для того, чтобы выделиться на фоне Apple. Мол, посмотрите, какие они жадные и насколько богатый комплект поставки у нас.

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Лично я скептически отношусь к идее расширения комплекта поставки смартфона. Мне кажется, что покупка аксессуаров должна быть полностью добровольной. Естественно, в этом случае должна снижаться стоимость самого смартфона. Я хочу иметь возможность купить новое устройство без всего. Зачем мне лишний кабель и адаптер, если у меня их полно? Про наушники я вообще молчу, ведь я не первый год пользуюсь гаджетами и имею свои любимые наушники, которые точно будут лучше комплектных.

Если дать наушники в подарок в отдельной запечатанной коробке, то я хотя бы смогу их кому-то подарить, а если они будут просто лежать вместе со смартфоном, то такой аксессуар будет у меня просто валяться без дела.

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К сожалению, мы не узнаем, был бы тот же iPhone дороже, если бы в комплекте с ним был адаптер питания, но я все равно убежден, что сопутствующие аксессуары не должны быть предметом бездумного накопления. Нужен он тебе — пойди и купи. Тем более, что сейчас полно аналогов как от именитых брендов, так и от мелких производителей с AliExpress. Например, такой адаптер питания можно купить совсем недорого и долго им пользоваться. Есть даже такой в категории «топ за свои деньги». Как видим, выбор есть всегда.

Как работает оцифровка документов на Android

Документы на бумажных носителях уже давно считаются пережитком прошлого. Их неудобно хранить, потому что они занимают много места, трудно пользоваться, не нанеся им повреждений, относительно легко подделать и нужно периодически менять. Поэтому государственные органы делают неплохие деньги на госпошлинах за выдачу или восстановление документов и штрафах за их порчу или утерю. А, между тем, всего этого можно было избежать, просто оцифровав все эти бумажки и переведя их в электронный вид. Этим Google и занялась.

Google объявила, что работает над внедрением в Android системы mDL (Mobile Driving License), что в переводе на русский означает мобильное водительское удостоверение. Это своего рода приложение, которое позволяет оцифровывать, обрабатывать, безопасно хранить и обновлять документ, удостоверяющий личность водителя автомобиля.

Оцифровка происходит не с помощью камеры, как можно было подумать. Для этого используется сканер NFC или QR. Только так удаётся обеспечить считывание персональных данных человека, их удалённую верификацию в компетентных органах и возможность дальнейшего использования с устройствами считывания при прохождении контроля и досмотра. Документы, оцифрованные при помощи системы mDL, полностью соответствует международному ГОСТу ISO 18013-5, который является стандартом цифровых документов во многих странах мира.

Документы относятся к категории чувствительных вещей, потому что содержат персональные данные, которые не принято раздавать направо и налево. Поэтому цифровая копия даже водительского удостоверения должна храниться в защищённом месте, откуда её невозможно извлечь просто так, но в то же время можно было использовать для верификации личности. Для этого разработчики Google реализовали систему, похожую на ту, что применяется в сервисах бесконтактной оплаты вроде Google Play.

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Система создаёт криптографический ключ, в который зашифрована вся информация с оцифрованного документа. Он хранится в специальном разделе Android под названием Keystore, откуда его могут извлекать только верифицированные приложения и устройства. Это сделано на перспективу, потому что в будущем планируется добавить возможность оцифровки не только водительских удостоверений, но и других документов: персональных пропусков, клубных карт и даже паспортов.

Оцифровка документов с возможностью верификации позволит решить массу проблем. Вот лишь несколько сценариев использования системы mDL в реальной жизни:

Оформление рассрочки в интернет-магазинах;

Оформление вспомогательных документов онлайн;

Подписание документов при помощи смартфона;

Пересечение границы без заграничного паспорта на руках;

Не нужно платить госпошлину за восстановление документов;

Цифровой документ нельзя потерять или испортить;

Цифровой документ невозможно подделать.

Кое-где эксперименты по внедрению цифровой документа уже проводятся, но вряд ли стоит ждать, что все страны мира запросто перейдут на её использование. Всё-таки для этого нужно проработать не только методику считывания и верификации удостоверений личности и паспортов, но и соответствующую законодательную базу, а это процесс очень небыстрый. К тому же нужно учитывать, что некоторые страны довольно консервативны в подобных вопросах, предпочитая максимально долго оттягивать момент перехода на «цифру».

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Кстати, в России переход на цифровую документацию можно ждать уже в следующем году. Несмотря на то что для применения электронных документов требуется огромная подготовка, в Минцифре рассказали, что уже провели первый этап испытаний и готовятся к практическому внедрению соответствующей технологии. Поэтому, возможно, если стандарт себя оправдает, что-то подобное появится и у нас уже в следующем году.

Новый Honor Band 6

Huawei, которую активно стараются отправить ко дну, изо всех сил сохраняет свой бренд Honor. Пока он не для всех вяжется с этой компанией. Тем более, что он продолжает выпускать все новые и новые гаджеты. Сейчас Honor представила новое носимое устройство. Это первый в мире фитнес-трекер с полноэкранным дисплеем. Выглядит гаджет очень круто, и можно было бы предположить, что он будет хорошо продаваться благодаря невысокой цене. Особенно сильна вера в азиатский рынок, который, кажется, готов скупить просто все. На мой взгляд, новый трекер получится очень успешным, но есть в нем и некоторые сомнения. Сейчас расскажу.

В начале давайте поговорим о самом трекере и разберемся, в чем его ключевые особенности. Гаджет имеет полноэкранный дисплей. Это означает, что теперь не надо пользоваться кнопкой под ним для переключения режимов и возврата на главный экран.

Honor Band 6 поставляется в двух вариантах — без NFC и с NFC. Дизайн этого носимого устройства не похож на своих предшественников. Трекер похож больше на мини-версию недавно выпущенных часов HONOR Watch ES. О них я не так давно рассказывал в этой статье.

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HONOR Band 6 может похвастаться 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 194 x 368 пикселей и стеклом 2.5D. Вместо сенсорной кнопки, навигация теперь осуществляется при помощи жестов. Они сделаны максимально похожими на те, что встречаются на смартфонах. Единственная физическая кнопка находится на правой стороне корпуса. Для удобства и для красоты она выделена красным цветом. Она нужна для того, чтобы активировать экран. На левой стороне корпуса ничего нет, кроме логотипа HONOR.

Фитнес-трекер доступен в трех цветовых вариантах — черном, сером и коралловом. Правда, цветным будет только ремешок, так как корпус самого трекера всегда будет черным.

Новинка поддерживает сразу 10 спортивных режимов, мониторинг уровня кислорода в крови, 24-часовой мониторинг сердечного ритма HUAWEI TruSeen 4.0, мониторинг сна HUAWEI TruSleep, женский календарь и до 14 дней автономной работы. Емкость аккумулятора составляет 180 мАч, но, естественно, это максимально возможное значение.

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Внутреннее устройство новинки так же включает акселерометр, гироскоп, оптический датчик частоты сердечных сокращений, Bluetooth 5.0 и защиту от воды до 5 атмосфер. Встроенный NFC позволяет осуществлять бесконтактные платежи.

Гаджет весит всего 18 грамм без ремешка и стоит 43 доллара за версию с NFC и 37 доллара за версию без него. Предзаказ стартовал на этой неделе, а купить новый трекер можно будет уже 11 ноября. Правда, пока сложно сказать, как с ним будут обстоять дела в России. В Китае они точно будут и, скорее всего, их можно будет купить на AliExpress, как и предыдущее поколение.

Из всего сказанного в первую очередь бросается в глаза разница между двумя моделями с NFC и без него. Всего 6 долларов это вообще не разница, чтобы экономить на нем. Это является лишним доказательством, что при выпуске более дешевых смартфонов без этой функции производители не гонятся за экономией, а продвигают более дорогие модели своей линейки.

Говорить, что в корпусе нет места, тоже не приходится, так как даже в крошечном трекере, до отказа набитом датчиками, ему нашлось место. Выходит, когда проскакивают новые доступные модели с NFC, это не такой уж и дорогой акт щедрости для производителя, и не стоит слишком сильно переоценивать его доброту. Просто он не гонится за продвижением дорогих моделей (возможно, их просто нет), а хочет продавать именно эту.

Пока сложно сказать, есть ли будущее у нового трекера, но на первый взгляд все выглядит очень даже оптимистично. Скорее всего, большой экран, широкие возможности и невысокая цена обеспечат ему хорошие продажи. Особенно в традиционный для этого день в Китае. Дата 11 ноября была выбрана очень правильно.

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Надо еще посмотреть, как будет работать экран и насколько отзывчивым трекер будет в целом, но приятно, что именно со стороны Huawei и Honor пришла такая новинка, которая лишний раз доказывает, что бренды еще повоюют и пока не собираются сдаваться под напором санкций.

Тем более, что санкции постепенно смягчаются и по информации из разных источников, Huawei получила право закупать чипы и другие компоненты для своих гаджетов, если те не работают в сетях 5G. Естественно, к трекерам это не относится, поэтому и проблем с ними быть не должно. А там, может быть и свой завод построят, чем почти на сто процентов обезопасят себя от санкций.

Huawei строит новый завод в Китае

Мы уже не раз говорили про санкции в отношении Huawei. Одним из немногих выходов для компании из сложившейся ситуации будет строительство заводов на территории Китая. Они должны будут производить оборудование и компоненты для ее будущих продуктов. По последним данным Huawei действительно работает в этом направлении и готовится перейти если не на полное самообеспечение, то хотя бы постепенно снизить зависимость от сторонних компонентов и решений США, которые то запрещают, то снова разрешают закупать эти компоненты. Звучит круто, но на деле компании придется столкнуться с трудностями и техническими ограничениями, и она это прекрасно понимает. Так что же Huawei будет производить на новом заводе и когда он начнет работать в полную силу?

Согласно отчету Financial Times (FT), Huawei действительно готовится к созданию специального завода по производству наборов микросхем для своего телекоммуникационного бизнеса. Сам завод должен будет находиться в Шанхае и позволит спасти главный бизнес копании, с которого она начинала и который для нее, судя по всему, даже важнее, чем производство смартфонов. Тем более, как говорится, главное начать, а там можно уже и на новые заводы замахнуться.

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По данным FT, заводом от имени Huawei будет управлять шанхайская научно-исследовательская компания при поддержке местного правительства. Самой главной особенностью будет то, что он не станет использовать никаких технологий американского происхождения. Ведь именно это является главным ограничительным инструментом для тех, кто работал с Huawei до введения санкций.

Это и будет является ключом к будущему Huawei. Правда, из-за такого подхода компания не сможет сразу начать получать столь важные для нее компоненты. Более того, отсутствие какого-либо участия США означает, что она окажется на годы позади таких известных производителей чипов, как TSMC и Samsung.

По всей видимости в 2021 году завод начнет производство чипов на основе 45-нм техпроцесса 13-летней давности, а к концу 2021 года появятся 28-нм чипсеты. При таком размере узла Huawei планирует создавать оборудование IoT. К 2022 году компания нацелена на 20-нм техпроцесс, который позволит ей создавать наборы микросхем для базовых станций 5G, являющихся основой ее телекоммуникационного подразделения.

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Такой план сложно назвать идеальным, но в данном случае он основан на необходимости, ведь чипы, которые компания успела закупить, когда все было нормально, постепенно заканчиваются, а закупать их уже негде.

Завод не будет производить конкурентоспособные чипы для смартфонов компании. По крайней мере, в ближайшее время этого точно ждать не стоит. 5-нм Kirin 9000, который сейчас используется в Huawei Mate 40 Pro, еще надолго останется несбыточной мечтой нового завода в Шанхае. По мнению аналитиков, компания только к концу десятилетия сможет выйти на производство действительно конкурентных чипов для своих смартфонов.

Как видим, завод не является мгновенным решением проблем Huawei и нацелен именно на перспективу. Это долгосрочное вложение, которое в будущем обеспечит потребности компании в столь необходимых для нее компонентах. Ниши продуктов будут заполняться постепенно, но если все будет делаться правильно, оборудование китайской компании сможет не просто вернуться, но стать еще сильнее.

Как минимум компания сможет обеспечить оборудованием свое телекоммуникационное подразделение. В конце концов, Huawei просто нечего терять и надо действовать хоть как-то, пока у нее есть запас мощности с точки зрения ресурсов и авторитета. Если отсидеться и растерять все это, то вернуться на вершину станет намного сложнее.

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Однако есть у Huawei и другая надежда. Сейчас производители компонентов постепенно получают лицензии в США на поставку компонентов для подразделения смартфонов Huawei. Уже получены или вот-вот будут получены разрешения на отгрузку дисплеев, датчиков камеры и некоторых наборов микросхем для мобильных устройств. Правда, главным ограничением в отношении ”железа” является то, что оно не должно работать с 5G. В нынешних условиях и с учетом того, какое место это технология занимает в ближайшем будущем, такое ограничение перечеркивает ценность всех полученных лицензий.

Даже Apple, которая могла себе позволить долго игнорировать технологии, выпуская старые проверенные варианты, все равно в этом году оснастила все свои смартфоны 5G. Huawei точно не сможет оставаться на старом уровне с LTE даже через пару лет.

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В итоге, ключом к выживанию в долгой перспективе является именно собственное производство. Но все мы понимаем, что и на него можно будет найти какие-либо ограничения. Вплоть до запрета сертификации смартфонов в сетях сотовых операторов, которые работают на американском оборудовании — то есть всех.