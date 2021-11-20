Как на Android включить защиту от слежки в приложениях из iOS

В этом году Apple зашла как никогда далеко в своих попытках обеспечить право своих пользователей на конфиденциальность при использовании приложений из App Store. Для этого в iOS было добавлено сразу несколько защитных механизмов, блокирующих слежку и предупреждающих о том, с какой целью софт запрашивает то или иное разрешение. Не сказать, что разработчики этому обрадовались, потому что навязанные ограничения существенно подорвали их заработок на рекламе, но пользовали оценили. В том числе пользователи Android, которые захотели, чтобы и о них кто-то заботился точно так же.

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Естественно, предложить аналогичную защиту пользователям Android сама Google не хотела, да и, в общем-то, не могла. В компании не просто понимают, что это ни к чему, а боятся, что до этого додумается кто-то ещё. Потому что защита от слежки может привести к краху её бизнес-модели, которая буквально построена на отслеживании и демонстрации релевантной рекламы. Но DuckDuckGo бросил Google вызов в очередной раз.

Блокировка трекеров на Андроид

Разработчики поисковика DuckDuckGo, ориентированного на конфиденциальность, выпустили обновлённую версию одноимённого браузера со встроенным механизмом защиты от слежки на Android. Принцип его работы дублирует функцию блокировки перекрёстного отслеживания в Safari. Браузер DuckDuckGo препятствует не только работе всевозможных трекеров, но и не позволяет приложениями обмениваться информацией о пользователе.

Очевидно, что защита DuckDuckGo работает менее эффективно, чем у Apple. Разработчики поисковика предупреждают, что их браузер блокирует только те трекеры, которые ему известны. Но поскольку их перечень постоянно расширяется, то и эффективность защиты растёт вместе с ним. Кроме того, в играх трекинг пока не блокируется вообще. Поэтому избежать таргетированной рекламы в них не удастся.

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Впрочем, если попользоваться защитным инструментарием DuckDuckGo, становится ясно, что он действительно работает. Браузер тщательно анализирует работу трекеров в приложениях, которые отслеживают пользователей и блокирует их, выявляя даже самые скрытные и неявные. Таким образом за неделю — конечно, в зависимости от количества приложений, которыми вы пользуетесь, — может быть заблокировано несколько тысяч попыток отправки ваших данных.

Как заблокировать слежку за телефоном

Пока нововведение находится в стадии бета-тестирование, поэтому оно не только ограничено с точки зрения функциональности, но и с точки зрения доступности. Так что для того, чтобы воспользоваться защитой, потребуется подать заявку на участие в её испытаниях:

Скачайте приложение DuckDuckGo в Google Play;

Запустите его и нажмите на три точки в правом углу;

Перейдите в «Настройки» — App Tracking Protection;

Подайте заявку на участие в тестировании и ждите.

Через несколько дней вам придёт уведомление о том, что вас допустили к бета-тестированию функции App Tracking Protection. Вам останется только включить его принудительно, сдвинув тумблер активации в положение «вкл.» и ждать, пока DuckDuckGo соберёт достаточно информации о том, какие трекеры пытаются вас отследить, и заблокирует их работу. По итогам недели вы увидите отчёт с общим количеством блокировок.

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По большому счёту информация о том, какие именно приложения пытаются вас отследить, не принесёт вам много пользы. Лично мне достаточно и того факта, что приложение блокирует трекинг. Другое дело, что поневоле удивляешься, когда видишь, сколько попыток связаться с серверами рекламодателя и передать ему данные о том, чем вы занимаетесь на своём устройстве, они предпринимают. Это может быть и две, и три, и даже пять тысяч раз. Короче, ужас.