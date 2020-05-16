Почему полная конфиденциальность при использовании смартфона невозможна

С появлением хоть какой-то возможности повышения конфиденциальности все сразу превратились в секретных агентов, для которых мифическое обнаружение подобно провалу операции. Когда запароливается телефон, особых вопросов нет — это действительно важно на случай потери или кражи, чтобы никто не воспользовался банковскими каратами или просто не отключил системы определения местоположения гаджета. Но вот нужна ли бОльшая защита простому человеку? А самое главное, возможна ли она или мы сами все испортим, даже если кто-то постарается и сможет нам ее обеспечить? Давайте разбираться.

Когда я начал пользоваться паролями

В свое время, когда смартфоны можно было запароливать и ставить на разблокировку пин-код или графический ключ, я этим почти не пользовался. Мне казалось, что это сложно и просто никому не нужно. Скрывать мне было нечего, а каждый раз при разблокировке вводить пароль касалось излишне утомительным занятием.

Тогда, как и сейчас, я был кроссплатформенным пользователем и спокойно относился как к iPhone, так и к Android-смартфонам. Поэтому у меня не было проблем с тем, чтобы купить iPhone 5S и пользоваться им. Это был первый смартфон, в котором я пользовался защитой. Собственно, это и был первый смартфон, в котором функция сканера отпечатков пальцев была реализована, что называется, для людей, а не для галочки.

Мне это было особенно удобно, так как я все равно всегда включал телефон нажатием кнопки Home (где это было возможно). В случае со сканером тогда для меня просто ничего не поменялось. Я делал все то же самое, но защита была. С тех пор я всегда блокирую смартфон на биометрический код или на пароль. Исключения составляют только некоторые тестовые модели, если я пользуюсь ими недолго или те, которые постоянно лежат в студии. В первом случае я проверяю сканеры и отключаю их, а во втором защита просто не нужна — все свои.

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Зачем нужно устанавливать пароль на телефон

Конечно, для каждого цель ввода пароля своя. Кто-то не хочет, чтобы к его данным получили доступ злоумышленники, Кто-то, иногда переоценивая свою значимость, надеется, что это убережет его от силовых структур, которым до него реально нет дела. А есть просто те, кто хочет, чтобы жена или девушка не видели, что они делают внутри своего смартфона.

Каждый выбирает сценарий для себя, но я советую всегда включать пароль или сканирование отпечатка или лица в зависимости от вашего смартфона, всего по двум причинам.

Первой является банальная потеря смартфона или его кража. В этом случае у вас останется шанс его спасти, хоть и не стопроцентный. Особенно, если вы его именно потеряли и его или никто не нашел, или нашел порядочный человек. Мне самому однажды вернули потерянный дорогой телефон (который в те времена еще не был запаролен), поэтому я верю в людей. Даже если его украли, у вас есть шанс, что вор не догадается отключить устройство, и с данными геолокации можно будет пойти в полицию. Лучше не принимать мер самому, так как это может быть опасным.

Вторая причина — это оплата картами с телефона. Если вы пользуетесь таким способом совершения покупок, вам просто придется поставить пароль на смартфон.

В остальных случаях, как мне кажется, полная конфиденциальность просто невозможна. И на это есть целый ряд причин.

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Почему нельзя сделать смартфон полностью безопасным

В первую очередь, стоит понимать, что конфиденциальность нас, как пользователей смартфонов, зависит не только от нас и не от того, какие разрешения мы дадим устройству, а от того, насколько трепетно производитель относится к защите этих данных.

Показательным примером является недавняя история с Xiaomi, когда даже в режиме инкогнито фирменный браузер собирал данные и делился ими с сервером. Так другие компании могли узнать об интересах владельца смартфона и начать выдавать ему персональную рекламу. Это в лучшем случае. Скорее всего, речь шла о массовости запросов и выяснении интересов пользователей в целом, но легче ли вам от этого? В конце концов, обработка данных каждого конкретного пользователя это только вопрос достаточной вычислительной мощности.

Та же Google, например, всегда будет всеми силами собирать нужные ей данные, так как для нее это основной бизнес. Это компания, которая зарабатывает львиную долю денег на рекламе и Android для нее это только инструмент. В этом плане даже по логике iOS является более конфиденциальной системой. У Apple просто нет поисковика и систем размещения рекламы для того, чтобы пользоваться сбором таких данных. А передача данных третьим лицам не принесет столько выгоды, чтобы перекрыть риски.

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Можно ли отследить передвижения человека

Но и это не самое главное. Многие переживают, что кто-то узнает об их перемещениях и о том, чем они занимаются. Особенно много разговоров на эту темы было после того, как в России из-за коронавируса ввели пропускной режим. Многие заявляли, что мы теперь всегда будем ”отпрашиваться” перед тем, как выйти из дома. Спешу их обрадовать. В некоторых регионах пропускной режим уже отменяется. Но так ли важны кому-то оказались эти данные? Нет, просто изначально это было сделано для другого.

Самое главное, что те, кто больше всего переживает за свои перемещения и опасаются, что за ними будут постоянно следить, даже не задумываются, сколько информации они сами о себе раскрывают. Например, у всех есть навигатор и очень многие пользуются им под своей учетной записью. То есть отследить, как они перемещаются, вообще не составит никакого труда. Для этого даже не надо взламывать телефон. Как и не надо его взламывать, чтобы понять с точностью до сотни метров, где вы находитесь, используя данные с сотовых вышек. Кстати, иногда это может оказаться полезным даже для тех, кто переживает по этому поводу. Например, когда надо будет найти вора или потерявшегося родственника.

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Но куда больше данных мы раскрываем сами, когда в открытых источниках публикуем свои фотографии с хештегами и геолокацией. Вот тут настоящее раздолье. Просто пройдясь по социальным сетям, можно собрать столько информации, что не надо будет ничего взламывать.

Получается, что полной конфиденциальности просто быть не может. Даже если производитель смартфона и ПО в нем строго будут хранить ваши тайны, мы их сами раскроем. Но лично мне кажется, что бояться того, что кто-то прочитает мою переписку с друзьями, где я обсуждаю, как поехать на шашлык, не стоит — пусть читает, если ему интересно и у него настолько много свободного времени.