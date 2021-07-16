Почему стоит покупать устройства на разных OC?

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Иван Герасимов 0

Мне кажется, споры про то, какая ОС лучше, остались в далеком 2013 году. Сейчас обе операционных системы актуальны, у них свои пользователи, которые время от времени меняют одно на другое. Сейчас все те, кто спорил об этом лет 10 назад, уже не спорят и знают преимущества и слабые стороны друг друга. А iOS и Android уже становятся похожими друг на друга — вспомните хотя бы прошлогодние фокусы с иконками приложений на iOS 14. Я считаю, что нет ничего страшного в использовании устройств на разных ОС. Это, наоборот, очень удобно.

iOS и Android неплохо ладят в 2021

Зачастую связка iOS/Android — это вынужденная мера. Например, по работе. Один смартфон личный на iOS, а рабочий на Android. Не так давно я сам совмещал iPad, ноутбук на Windows, электронную книгу на Android и Nokia на Windows Phone. Опыт показал, что в этом нет ничего страшного, в этом даже больше хорошего, чем плохого.

Приложения для iOS и Android

В 2021 году приложения есть созданы на все платформы, и это прекрасно! Браузер, электронная почта, рабочие приложения — это всё есть на обеих платформах. В принципе, плюс-минус все одинаково, а нюансы встречаются уж очень редко. Например, долгое время для моего Windows Phone не было нормального навигатора, приходилось пользоваться HERE Maps — это ужасно неточные карты. Вариант получше: пользоваться Навигатором на iPad, но это не очень неудобно.

HERE Maps — страшный сон автолюбителя

Приложение HERE Maps не делало чего-то сверхъестественного, зато невероятно нагревало смартфон. Через какое-то время появился Яндекс.Навигатор (господи, спасибо) для Windows Phone и проблема исчезла.

Для тех, кто пользуется iPad приложение WhatsApp — до сих пор боль. Но и это решаемо.

WhatsApp для iPad выйдет как раз к совершеннолетию наших внуков

Разработчики популярных приложений недолюбливают iPad, некоторых апдейтов приходится ждать не один год (привет, VK). В 2021 году с этим проблем нет — достаточно использовать Telegram, от WhatsApp можно уже даже отказаться.

Мой знакомый работает с amoCRM. На все случаи жизни есть не только веб-интерфейс, но и удобные приложения для iOS и Android с теми же функциями, что и у главной версии. То есть, при любом раскладе, он не останется у разбитого корыта ни при каких условиях.

Зарядные устройства для разных телефонов

Если мы говорим об устройствах на разных OC, то на ум приходит сразу и проблема кучи проводов. Раньше это была настоящая боль — если берешь ноутбук, то обязательно приходится брать неудобный блок питания. В 2018 году покупка iPad сделала жизнь чуть легче, ведь ноутбук основательно перешел на удаленку — остался дома насовсем.

Наверное, однажды будет один зарядник на все устройства. Но не сегодня

В 2021 году нашу жизнь сделала легче сама Apple, когда добавила в него Type-C. То есть, чисто теоретически, проблемы с проводами стали исчезать — многие ноутбуки комплектуются этим портом, плюс-минус современные смартфоны на Android тоже, туда же iPad. В наши дни проводов уж точно должно стать меньше!

Какое облако выбрать?

Еще один момент, который считаю важным описать. Пользование разными ОС облегчили облачные технологии. Все необходимые документы, фотографии, видео можно хранить в условном OneDrive, в который можно зайти с любого устройства. Такие сервисы отлично работают на любой ОС, а веб-интерфейс для них вообще как родной. Не так давно мы публиковали статью про облачные хранилища в нашем Яндекс.Дзен — обязательно почитайте!

Как выбрать облачное хранилище: Почему я отказался от 100 ГБ облака Mail.ru и выбрал Google Drive

Как подключить аксессуары Apple к Android?

Не так давно я рассуждал о том, что на примере Beats Studio Buds Apple стремится к кроссплатформенности с устройствами Android. Эти наушники — прекрасный пример того, что палки в колёса больше вставлять никто не хочет. При условии, что вы не пользуетесь проводными. Правда, кому нужны провода в 2021?

Те же Airpods неплохо работают с любыми устройствами на Android и терпимо с ноутбуками на Windows. Например, в данный момент я пишу эту статью с ноутбука Huawei на Windows 10 и слушаю музыку через Airpods 2 — кайф!

Apple Watch стали самостоятельным устройством, так что iPhone не особо нужен

Но есть и исключения: например, условные Apple Watch не работают с Android. Но если вы не используете их для получения пушей, то и горевать не стоит — в 2021 году Apple Watch стали самостоятельным устройством, в большей степени подключение к iPhone вам и не пригодится. Кстати, в нашем Telegram-чате читатели рассказывают о том, что без проблем совмещают самые разные устройства!

Видеозвонки для iOS и Android

По умолчанию я использую FaceTime для видеосвязи. Но с этим не будет проблем на других платформах, если использовать видеозвонки в Telegram. Что я понял за долгое время — видеозвонки в Telegram гораздо лучше FaceTime и, прости господи, WhatsApp.

Говорим про WhatsApp: Почему не стоит пользоваться WhatsApp и что выбрать вместо него

Многие, например я, грезят идеей о единой экосистеме устройств. Но в душе я понимаю, что это бред. Экосистема — это уловка, главная цель которой заразить вас этой идеей. Я понимаю, что это удобно, но сегодня я пользуюсь iPhone, а завтра перейду на Xiaomi с Android. Что мне делать с Airpods и Apple Watch? Продолжать использовать, почему нет?

Не беспокойтесь и носите устройства с разными ОС — у вас не возникнет проблем

Не стоит бояться приобретать устройства с разными OC. Раньше это казалось дико неудобным, но сегодня почти все производители стараются упростить жизнь людям, не вставляя палки в колеса при использовании разных платформ.

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