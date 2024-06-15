Google Pixel обошел iPhone: ТОП фишек с нейросетью, которых нет у Apple

Важнейшее событие уходящей недели — презентация Apple 10 июня, на которой был продемонстрирован набор функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. Его фишки должны появиться на iPhone после выхода обновления iOS 18. А пока владельцы техники Apple находятся в предвкушении очередной недореволюции, мы с вами можем похихикать над ними, ведь почти все анонсированные функции ИИ еще в прошлом году стали доступны на смартфонах Google Pixel.

Кроме того, анонсированный на днях Apple Intelligence имеет ряд недостатков. Во-первых, функции искусственного интеллекта появятся только на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Во-вторых, сначала они будут находиться в стадии бета-тестирования на территории США. Тем смешнее, что отдельные фишки ИИ от Google появились аж 6 лет назад, представлены они далеко не только на новых моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а главное — появление этих функций даже не ожидается с релизом полноценной версии Apple Intelligence.

Как работает Apple Intelligence на iPhone

Google Ассистент отвечает на звонки

Еще в 2018 году Google представила Screen Call — функцию, позволяющую использовать фирменного голосового ассистента для разговора с собеседниками по телефону. А недавно она получила большое обновление.

Если раньше пользователь мог прописывать или надиктовывать фразы для голосового помощника, то теперь Google Screen Call сама предлагает варианты ответа в зависимости от контекста разговора. Например, подтвердить встречу или отказаться от нее. Увы, вся эта радость до сих пор недоступна в России без иностранной SIM-карты. Зато остальные функции искусственного интеллекта Google Pixel работают у нас как часы.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Удаление шума на видео

В прошлом году редактор видео на Pixel обзавелся новой фишкой — Magic Audio Eraser. Это функция, способная удалить любой лишний шум в ролике. Причем не абстрактный, как можно было бы подумать, а конкретный: музыка, человеческий голос, сильный ветер, шум толпы и так далее.

Допустим, пришли вы на концерт, записали на видео любимую песню, а при просмотре выяснилось, что ваш активно подпевающий голос перекрывает вокалиста. Врубаем Magic Audio Eraser, подкручиваем ползунки и получаем ролик, который уже не стыдно разместить в своих социальных сетях.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Аналог Shazam на экране блокировки

Кстати, о музыке. В Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro есть функция Now Playing. Она распознает всю музыку, играющую вокруг вас. Но, в отличие от Shazam, результаты точнее, и приходят они не уведомлениями, а всегда отображаются на экране блокировки Андроид. Поэтому не нужно постоянно отвлекаться на оповещения или специально запускать приложение, чтобы найти музыку. Просто посмотрите на экран.

Очевидно, что функция Google Pixel нуждается в постоянном доступе к микрофону. Поэтому разработчики предлагают пользователям самостоятельно определиться: стоит ее включить или нет. Если бы Apple была такой же заботливой, глядишь Илон Маск не начал бы сыпать угрозами запрета iPhone на своих предприятиях.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как изменить лицо на фото

Прикольные фишки на Google Pixel есть и в фоторедакторе. Например, функция Best Take. Она позволяет заменить лицо на фото. Но не так, как это делают колхозные нейросети, о которых мы рассказывали пару лет назад, а вполне гармонично.

Best Take не меняет ваше лицо на лицо другого человека, а лишь корректирует его мимику, предлагая несколько вариантов. Например, если кто-то случайно закрыл глаза в кадре, искусственный интеллект Google поднимет веки.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Продвинутый фоторедактор Magic Editor

Но главная гордость ИИ от Google — Magic Editor. Это еще одна вкладка фоторедактора, позволяющая удалять объекты на фото, менять их положение в кадре и даже размер.

Да, нечто подобное уже есть на Xiaomi и доступно в рамках Galaxy AI на Samsung. Однако, как отмечают пользователи, Google Magic Editor работает стабильнее и предлагает больше опций взаимодействия с объектами в кадре.

Смотрите, какие функции есть в редакторе фото HyperOS на Xiaomi

Google Lens с функцией «Обвести и найти»

Последняя фишка тоже не является эксклюзивом и уже доступна на смартфонах Samsung. Но мы ведь сопоставляем искусственный интеллект Google с возможностями Apple Intelligence, правильно? Поэтому не лишним будет напомнить о функции Circle to Search, что в переводе на русский значит «обвести и найти».

По сути, это глубокая интеграция широко известного приложения Google Объектив в систему. Только теперь для поиска информации по фото вам не нужно запускать его, а достаточно лишь обвести нужный объект на экране. Очень удобно, а если приноровиться, будет еще и очень полезно.