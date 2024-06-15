Google Pixel обошел iPhone: ТОП фишек с нейросетью, которых нет у Apple

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Герман Вологжанин

Важнейшее событие уходящей недели — презентация Apple 10 июня, на которой был продемонстрирован набор функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. Его фишки должны появиться на iPhone после выхода обновления iOS 18. А пока владельцы техники Apple находятся в предвкушении очередной недореволюции, мы с вами можем похихикать над ними, ведь почти все анонсированные функции ИИ еще в прошлом году стали доступны на смартфонах Google Pixel.

Google Pixel обошел iPhone: ТОП фишек с нейросетью, которых нет у Apple. О таких функциях эпловодам остается только мечтать. Фото: Made by Google. Фото.

О таких функциях эпловодам остается только мечтать. Фото: Made by Google

Кроме того, анонсированный на днях Apple Intelligence имеет ряд недостатков. Во-первых, функции искусственного интеллекта появятся только на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Во-вторых, сначала они будут находиться в стадии бета-тестирования на территории США. Тем смешнее, что отдельные фишки ИИ от Google появились аж 6 лет назад, представлены они далеко не только на новых моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а главное — появление этих функций даже не ожидается с релизом полноценной версии Apple Intelligence.

Как работает Apple Intelligence на iPhone

Google Ассистент отвечает на звонки

Еще в 2018 году Google представила Screen Call — функцию, позволяющую использовать фирменного голосового ассистента для разговора с собеседниками по телефону. А недавно она получила большое обновление.

Google Ассистент отвечает на звонки. Google Ассистент может полноценно общаться с вашими собеседниками по телефону, полностью понимая контекст. Фото: HowToMen. Фото.

Google Ассистент может полноценно общаться с вашими собеседниками по телефону, полностью понимая контекст. Фото: HowToMen

Если раньше пользователь мог прописывать или надиктовывать фразы для голосового помощника, то теперь Google Screen Call сама предлагает варианты ответа в зависимости от контекста разговора. Например, подтвердить встречу или отказаться от нее. Увы, вся эта радость до сих пор недоступна в России без иностранной SIM-карты. Зато остальные функции искусственного интеллекта Google Pixel работают у нас как часы.

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Удаление шума на видео

В прошлом году редактор видео на Pixel обзавелся новой фишкой — Magic Audio Eraser. Это функция, способная удалить любой лишний шум в ролике. Причем не абстрактный, как можно было бы подумать, а конкретный: музыка, человеческий голос, сильный ветер, шум толпы и так далее.

Удаление шума на видео. Функция Magic Audio Eraser идентифицирует разные виды шума. Фото.

Функция Magic Audio Eraser идентифицирует разные виды шума

Допустим, пришли вы на концерт, записали на видео любимую песню, а при просмотре выяснилось, что ваш активно подпевающий голос перекрывает вокалиста. Врубаем Magic Audio Eraser, подкручиваем ползунки и получаем ролик, который уже не стыдно разместить в своих социальных сетях.

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Аналог Shazam на экране блокировки

Кстати, о музыке. В Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro есть функция Now Playing. Она распознает всю музыку, играющую вокруг вас. Но, в отличие от Shazam, результаты точнее, и приходят они не уведомлениями, а всегда отображаются на экране блокировки Андроид. Поэтому не нужно постоянно отвлекаться на оповещения или специально запускать приложение, чтобы найти музыку. Просто посмотрите на экран.

Аналог Shazam на экране блокировки. С помощью Now Playing смартфон Google Pixel всегда показывает название треков, играющих вокруг вас. Фото.

С помощью Now Playing смартфон Google Pixel всегда показывает название треков, играющих вокруг вас

Очевидно, что функция Google Pixel нуждается в постоянном доступе к микрофону. Поэтому разработчики предлагают пользователям самостоятельно определиться: стоит ее включить или нет. Если бы Apple была такой же заботливой, глядишь Илон Маск не начал бы сыпать угрозами запрета iPhone на своих предприятиях.

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Как изменить лицо на фото

Прикольные фишки на Google Pixel есть и в фоторедакторе. Например, функция Best Take. Она позволяет заменить лицо на фото. Но не так, как это делают колхозные нейросети, о которых мы рассказывали пару лет назад, а вполне гармонично.

Как изменить лицо на фото. При необходимости Best Take меняет выражение лица на фото. Фото.

При необходимости Best Take меняет выражение лица на фото

Best Take не меняет ваше лицо на лицо другого человека, а лишь корректирует его мимику, предлагая несколько вариантов. Например, если кто-то случайно закрыл глаза в кадре, искусственный интеллект Google поднимет веки.

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Продвинутый фоторедактор Magic Editor

Но главная гордость ИИ от Google — Magic Editor. Это еще одна вкладка фоторедактора, позволяющая удалять объекты на фото, менять их положение в кадре и даже размер.

Продвинутый фоторедактор Magic Editor. Искусственный интеллект Google Pixel распознает объекты в кадре позволяет взаимодействовать с ними. Фото.

Искусственный интеллект Google Pixel распознает объекты в кадре позволяет взаимодействовать с ними

Да, нечто подобное уже есть на Xiaomi и доступно в рамках Galaxy AI на Samsung. Однако, как отмечают пользователи, Google Magic Editor работает стабильнее и предлагает больше опций взаимодействия с объектами в кадре.

Смотрите, какие функции есть в редакторе фото HyperOS на Xiaomi

Google Lens с функцией «Обвести и найти»

Последняя фишка тоже не является эксклюзивом и уже доступна на смартфонах Samsung. Но мы ведь сопоставляем искусственный интеллект Google с возможностями Apple Intelligence, правильно? Поэтому не лишним будет напомнить о функции Circle to Search, что в переводе на русский значит «обвести и найти».

Google Lens с функцией «Обвести и найти». На Google Pixel Объектив работает без необходимости запуска отдельного приложения. Фото.

На Google Pixel Объектив работает без необходимости запуска отдельного приложения

По сути, это глубокая интеграция широко известного приложения Google Объектив в систему. Только теперь для поиска информации по фото вам не нужно запускать его, а достаточно лишь обвести нужный объект на экране. Очень удобно, а если приноровиться, будет еще и очень полезно.

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