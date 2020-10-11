Почему Huawei сможет покупать процессоры, но не захочет этого делать

TSMC — компания, у которой есть огромный завод. На этом заводе производится очень большое количество чипов для смартфонов. Это если совсем просто и, что называется, на пальцах. Среди клиентов TSMC чуть ли не все основные производители гаджетов и чипов (даже Qualcomm). До недавнего времени среди ее клиентов была и Huawei, но в начале сентября этого года в силу вступили новые санкции и заводу запретили производить оборудование для этой китайской компании. Вот только санкции предусматривали возможность возобновления работы, если правительство США выдаст особое разрешение на это. Судя по всему, разрешение выдано. Это означает, что Huawei спасена? А вот и не факт.

Новый процессор Huawei

Запрет на поставку оборудования для Huawei стал для нее серьезным испытанием. Одно дело — создать свою операционную систему, когда тебе запретили пользоваться сервисами Google, и совсем другое — найти, где взять компоненты для смартфона, когда все повернулись к тебе спиной.

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Huawei больше не может получать 5-нм чипы Kirin 9000, производимые TSMC. Производитель рассчитывал на использование передового компонента в своей ведущей серии флагманских телефонов этого года — семействе Mate 40. Чип также предназначен для работы складного Mate X2. Но и это еще не все. Он должен был находиться внутри базовых станций, используемых в сетевом оборудовании Huawei 5G. Ричард Ю, глава потребительского бизнеса Huawei, говорит, что Kirin 9000 может стать последним флагманским чипом компании.

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Согласно Sina.com, на этой неделе Associated Press сообщил источник, знакомый с этим вопросом, что TSMC получила лицензию от Министерства торговли США, которая позволит ей поставлять чипы Huawei, но с некоторыми оговорками. Оговорки эти будут не просто важными, а буквально основополагающими.

Чипы, которые крупнейший в мире независимый производитель может поставлять Huawei, должны производиться с использованием более старых технологий. К сожалению, эти технологии бесполезны, когда дело доходит до управления современными смартфонами.

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Отмечается, что речь идет об оборудовании, которое использует чипы на 28-нм техпроцессе. Лицензия, выданная TSMC, как сообщается, не включают 16-нм, 10-нм, 7-нм и новейшие 5-нм чипы. Другими словами, когда дело доходит до телефонов и сетевого оборудования, эта лицензия будет для Huawei практически бесполезной. AMD и Intel также получили лицензии, позволяющие этим фирмам работать с Huawei, но условия будут аналогичными. Без возможности иметь на складе достаточное количество 5-нм чипов Kirin 9000, картина остается для Huawei по-прежнему очень грустной.

Huawei заказала у TSMC 15 миллионов Kirin 9000, но смогла получить только 8,8 миллиона единиц. Это дает компании запасы примерно на шесть месяцев, прежде чем у нее закончатся столь необходимые компоненты. Те, кто в курсе, говорят, что Министерство торговли не стремится полностью заблокировать Huawei от получения полупроводников. Кое-как работать компания сможет, но это будет очень печально для нее и для ее поклонников. В итоге ее руководству все равно надо максимально оперативно искать способы обхода запрета.

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Новый завод TSMC

Еще в мае TSMC объявила, что строит завод в США (в Аризоне), который, как сообщается, начнет работу в 2023 году. Завод будет производить 5-нм чипы, которые сейчас являются передовыми, но к тому времени, скорее всего, уже сменятся 3-нм поколением. Некоторые сторонники теории заговора считают, что хотя TSMC согласилась построить завод в США, чтобы угодить президенту Дональду Трампу в рамках его политики переноса производств в США, она попросила взамен одну услугу — разрешить снабжать Huawei чипами. Это логично, ведь компания, которая продавала больше двухсот миллионов устройств в год, является по-настоящему хорошим клиентом. Но Кейт Крач, госсекретарь Госдепартамента по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды ранее публично заявил, что США не давали TSMC таких гарантий.

Вчера TSMC сообщила, что ее выручка за третий квартал выросла на 15% относительно второго квартала и на 22% относительно прошлого года. Эта цифра установила новый рекорд за один квартал. Предыдущий рекорд был в четвертом квартале прошлого года.

Руководство Huawei может надеяться, что новая администрация победит на предстоящих выборах в США и отменит приказы, которые поставили компанию в затруднительное положение. Но поскольку до выборов осталось меньше месяца, даже радикальные изменения не сразу приведут к тому, что Huawei снова получит доступ к своим 5-нм чипам Kirin.

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С другой стороны, у Huawei есть еще один путь получения топовых чипов, пусть и не своего Kirin. Решением может стать Qualcomm, которая в свое время заявляла, что ей нужно сотрудничать с Huawei, иначе она будет терять до 8 миллиардов долларов в год. В точности этой суммы можно сомневаться, но компания тоже подала заявку на разрешение работать с Huawei. В связи с этим есть шанс, что кто-то может запретить Huawei получать ее новейшие чипы, довольствуясь старьем, а топовые микросхемы ей будет поставлять американская Qualcomm. Исключать такой вариант нельзя. Тем более, что пока все идет именно к этому. Как думаете, такое возможно?