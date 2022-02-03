Сколько зарабатывает Qualcomm в условиях кризиса процессоров

Все знают Qualcomm как компанию, которая стремится производить самые передовые чипы для смартфонов. Отчасти это правда, но бизнес компании не сводится только к выпуску Snapdragon. Она занимается куда большим спектром разработок — от искусственного интеллекта до разработки некоторого программного обеспечения. Сейчас у нас есть интересная информация, касающаяся доходов компании. Забегая вперед, скажу, что она оказалась в прибыли даже сейчас, когда производители никак не могут справиться с нехваткой процессоров. А теперь рассмотрим имеющуюся статистику более подробно.

Сколько зарабатывает Qualcomm

Qualcomm объявила о своих финансовых результатах за первый финансовый квартал 2022 года и ​​сообщила, что ее выручка составила 10,71 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Это та сумма, которую она получила от клиентов и партнеров, но она не отражает реального дохода. Для того, чтобы понять его, надо смотреть на показатель чистой прибыли, но и тут у компании все отлично.

Qualcomm рассказала, как Google врёт своим пользователям.

Чистая прибыль Qualcomm составляет 3,40 миллиарда долларов, что на 38% больше, чем 2,46 миллиарда долларов, о которых Qualcomm сообщила в прошлом году. Цифры показывают возросший спрос на чипы и то, как увеличение продаж производителей смартфонов помогло Qualcomm расширить свой бизнес. Год назад продажи смартфонов действительно находились в упадке, и текущий рост не мог сказаться на благосостоянии производителей компонентов.

Сколько Qualcomm зарабатывает на процессорах

QCT, чиповый бизнес Qualcomm, сообщил о продажах в размере 8,85 миллиарда долларов, что на 35% больше, чем за тот же квартал прошлого года. Тем не менее, рост компании замедлился с 63%, о которых сообщалось в том же квартале прошлого года.

Компания разделила подразделение чипов на четыре категории, и каждая из них отчиталась о росте в течение квартала. Основным источником дохода Qualcomm является 42% рост спроса на чипы для мобильных телефонов, который составил 5,98 миллиарда долларов.

В прошлом году в компании сменился главный исполнительный директор. Пост занял Криштиану Амон, который сразу начал политику перестроения бизнеса компании, чтобы она могла занять новые ниши и выйти на новые рынки. Судя по всему, это тоже дало свои плоды в текущем результате.

Что такое уязвимость в процессоре. Рассказываем.

Что производит Qualcomm кроме процессоров

Компания нарастила не только продажи чипов и сопутствующих элементов для телефонов и другой портативной техники. Рост продаж есть и в сфере автомобилестроения. Так продажи чипов для автопроизводителей выросли на 21% — до 256 миллионов долларов. Большой рост наблюдался и в сфере компонентов, производимых IoT-подразделением. Оно занимается созданием чипов с низким энергопотреблением и увеличило продажи на 41% — до 1,48 миллиарда долларов.

Занимается Qualcomm и созданием чипов для беспроводной связи. Соответствующее подразделение называется RF front-end. Стоило ли сомневаться, что и оно показало рост. Правда, тут он оказался более скромным и составил лишь 7%. Это принесло компании еще 1,13 миллиарда долларов.

Была зафиксирована прибыль и в других подразделениях, что говорит о стабильности работы компании и ее практически доминирующем положении на рынке. Конечно, у нее есть конкуренты в лице MediaTek, Samsung и других более мелких производителей компонентов, но именно Qualcomm у всех ассоциируется с тем, чем она занимается — успешным производством чипов для лучших смартфонов.

Как Google Tensor изменит мир Android и приоритеты пользователей.

Кризис полупроводников

Нехватка компонентов, которую мы привыкли называть кризисом полупроводников, все еще наблюдается в мире. Эксперты называют разные даты окончания этого кризиса. Пусть сейчас и стало лучше, но он все еще оказывает влияние на производителей компонентов и величину их прибыли. Это говорит о том, что по мере выхода из этого кризиса, увеличения гаджетов категории ”интернет вещей” и применения чипов в автопроме, прибыль Qualcomm будет только расти. Интересно наблюдать, к чему это приведет в будущем. Поэтому мы будем следить за рынком.