Стоит ли Samsung бояться конкуренции со стороны складного iPhone

Одно время складные телефоны приковывали к себе много внимания со стороны любителей гаджетов. Когда нам показали складной Samsung Galaxy Fold и через пару дней после него Huawei Mate X, это казалось просто фанстастикой. Конечно, все сразу обратили внимание на складку экрана. Она пугала, и пугает до сих пор, но я все равно считаю, что за такими смартфонами будущее. Возможно, немного в другом виде — но точно будущее. В таком технологичном деле самая дорогая компания в мире просто не может оставаться в стороне, тем более, что именно смартфоны генерируют львиную долю ее прибыли. Конечно, я говорю об Apple. Поговаривают, что она уже готовит свою версию складного устройства, но я не верю в то, что Samsung уже стоит начинать бояться конкуренции. На это есть как минимум одна весомая причина.

Готова ли Apple сделать что-то новое

В прошлом году перед запуском первого поколения Galaxy Fold Samsung заявила, что: ”Складные смартфоны станут новой революцией”. С этим трудно спорить, но почему тогда только две с половиной компании смогли выпустить свои складные устройства и только у Samsung получилось что-то более менее нормальное? Возможно? именно Apple сделает следующий решительный шаг. По крайней мере, именно об этом свидетельствуют мнения аналитиков и даже некоторые утечки.

На этой неделе Джон Проссе, от которого часто поступает интересная информация, заявил, что Apple готовит складной iPhone, который будет похож на то, что пытается сделать Microsoft со своим Surface Duo.

Возможно, он сделал это заключение на основании того, что Apple уже запатентовала много всего в этоv направлении. Правда, не стоит забывать, что в большом бизнесе это является нормальным процессом и компании часто патентуют все, что только придет в голову их инженерам.

Будет ли складной iPhone

Именно поэтому утечку стоит воспринимать с долей скепсиса, но иметь в виду, что компания не может не интересоваться таким направлением развития своих устройств, ведь если складные смартфоны ”выстрелят”, можно очень быстро растерять свое преимущество, и тогда великан будет очень больно падать.

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Многие думают, что Apple больше не является новатором, но это ошибка. Компания все еще может создавать тренды, к которым будут стремиться остальные. Примером являются iPad, Apple Watch и AirPods, которые стали настоящими хитами в своих категориях. Складное устройство первыми сделали не они, но и трендом оно пока не стало. Может купертиновцы предложат что-то иное, что ”зайдет” лучше?

С другой стороны, конечно, есть и то, где Apple догоняет. Например, наличие широкоугольного модуля, который появился только в iPhone 11 Pro осенью прошлого года, а в Android-смартфонах применяется уже несколько лет.

Иногда складывается ощущение, что компания может сделать что-то супер крутое сразу в одном телефоне, но старается подогревать рынок, выпуская новинки постепенно. Чем-то это напоминает хороший сериал, в котором режиссер хочет удержать зрителя, постепенно подкидывая ему что-то новое.

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Компромиссы Apple

Появление складных телефонов отнимает возможности у производителей идти путем компромиссов. Надо выдать что-то, что сильно отличается от того, что было, и просто нарисовать смартфон заново, забыв о своих старых заслугах.

Если Apple опять выберет путь компромиссов, то она может просто склеить два iPhone и продать его нам в два раза дороже. Этого очень не хотелось бы, но именно такой вариант кажется намного более вероятным, чем выпуск в ближайшее время смартфона со складывающимся экраном.

Причиной этого может стать то, что Apple не из тех компаний, которые будут выпускать продукт, имеющий косметические дефекты. Где-то может не очень хорошо работать операционка, но в руках ее продукты всегда лежат просто идеально — от коробки до самого продукта.

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Не хочу сказать ничего плохого о Samsung, но она может себе позволить в прорывном продукте иметь какие-то косметические недочеты. Во втором поколении Galaxy Fold 2, которое мы ждем в начале августа, подобные ”косяки” будут восприниматься общественностью куда более агрессивно. В третьем поколении и вовсе любое отклонение от идеала будет считаться провалом.

Почему Samsung лучше Apple

Именно поэтому я почти уверен, что Samsung нечего бояться со стороны Apple. В лучшем случае купертиновцы выпустят что-то, что даже близко не будет похоже на Galaxy Fold или Galaxy Flip и будет иметь сомнительный на мой взгляд формат двух склеенных телефонов. При этом куда более вероятным мне кажется тот факт, что складного iPhone мы не дождемся до тех пор, пока инженеры не найдут способ обмануть законы физики и не сделают экран, который не будет заламываться и в открытом состоянии будет идеально плоским и твердым, как будто это монолитное стекло.

До этого момента у Samsung есть все шансы хорошо заработать на раскладушках, но это не означает, что не надо продолжать развиваться. Наоборот — надо. Хотя бы даже из-за того, что Apple все это время будет тратить деньги на разработки, пусть и не выпуская продукт из лабораторий. Года через три посмотрим, что из этого получится. Пока надо просто подождать.