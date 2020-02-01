В прошлом году мы увидели первый смартфон нового поколения, который не просто вышел за стены исследовательских центров, но и поступил в продажу. Я говорю о складных смартфонах. Или, как их еще называют, раскладных, продолжая полемику наполовину пустого и наполовину полного стакана. Всегда приятно увидеть что-то новое, а то уже немного надоели вечные гонки “мегапикселей” и попугаев в бенчмарках. Как обычно, любая технология должна получать распространение, если она действительно интересная. Так будет и с “раскладушками”. Скажу больше, у нас есть основание полагать, что в этом году мы увидим минимум 4-5 таких смартфонов.

Когда выйдет складной смартфон

Вы скажете, что я фантазирую и кто может выпустить столько смартфонов, а я отвечу, что, возможно, их будет даже больше! Не стоит забывать, что сейчас это тренд и многие производители хотят “выехать” на волне это самого тренда. Конечно, хедлайнерами пока являются Samsung и в чуть меньшей степени Huawei.

Напомню, чуть раньше мы уже писали о том, что Nokia готовится к выпуску своего складного смартфона. Если верить слухам, скорее всего, он будет представлен в этом году, но в серию, скорее всего, пойдет или в конце этого или в следующем. В любом случае, если слухи не врут, новинка будет не позже MWC 2021.

Такая новость очень интересна, так как Nokia вместе с Motorola в свое время очень плохо подготовились к переходу в эру смартфонов и сдали позиции, которые были лидирующими. Многие помнят времена, когда сказать “у меня Nokia” было очень круто. Сейчас это не так, но, возможно, времена снова поменяются.

Снова не упустить свой шанс решила и Motorola, но она пошла еще дальше. В США уже принимаются заказы на новый Razr — смартфон со складной конструкцией, который станет внуком легендарного Razr из середины нулевых.

Первые покупатели должны начать получать своим смартфоны уже в середине января. Кстати, не исключено, что Samsung решил делать Z Flip именно на волне слухов о новом Motorola, который предложил переосмысление конструкции.

В итоге мы имеем уже минимум три смартфона, которые должны появиться или хотя бы быть представлены в этом году. Но есть еще один смартфон, которого просто не может не быть.

Samsung Galaxy Fold 2

Что не говори, а грядущий Galaxy Z Flip, в выходе которого уже никто не сомневается, и существующий Galaxy Fold — это совершенно разные смартфоны. Один является переосмыслением обычного современного смартфона с вытянутым экраном, но в более компактном складном корпусе, а второй дает возможность совместить смартфон и небольшой планшет в одном корпусе. Обе имеют право на жизнь и по-своему перспективны. Как минимум до тех пор, пока рынок складных устройств не устаканится, говорить о приоритете какой-либо конструкции не приходится.

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Исходя из этого можно смело предполагать, что второе поколение “фолда” должно быть. Тем более, что принципиальных изменений ему не нужно. Достаточно обновить железо, немного поработать над дизайном и доработать экран, если новые технологии уже есть. Для Samsung это не должно составить трудностей. Зато у компании будет сразу два актуальных смартфона со складным дисплеем. Так она действительно станет новатором.

Возможно, этот смартфон представят в сентябре-октябре, то есть примерно через год после окончательного выхода первого поколения. Так компания сможет немного развести новинку с Galaxy Note и снизить уровень внутренней конкуренции.

Хотя, одновременная презентация тоже возможна. Так, по динамике продаж можно будет понять, за что общественность “голосует рублем”. Возможно, мы сами не заметили, как пришло время отказываться от моноблоков в пользу раскладушек.

В любом случае, я очень жду второе поколение Galaxy Fold. Это концепция, которую надо проверять и воплощать в жизнь более активно.

Кто делает складные смартфоны?

Как видим, уже есть четыре смартфона, выход которых, конечно, не обязателен, но логичен. На фоне этого хочется вспомнить Huawei. Конечно, у компании трудности, но почему бы им не выпустить какое-нибудь, пусть и косметическое, переиздание своего Huawei Mate X?

Такой ход был бы логичным. Достаточно внести небольшие изменения и можно неплохо набрать на хайпе. Тем более, если сделать все аккуратно, можно даже сохранить сервисы Google, чтобы продавать этот смартфон не только в Китае. Так же не исключено, что аналогичный смартфон выйдет под брендом Honor, как это часто бывает с некоторыми моделями.

Не стоит забывать и о большой тройке BBK (OPPO, VIVO, OnePlus). Я не очень верю в скорый выход раскладушки от них, но не исключаю такой вероятности. Тем более, его же не обязательно выпускать сразу. Надо только сказать, что он будет и его будут все ждать хоть год. Такое вполне может произойти на MWC 2020. Пример подобного хода был со стороны OPPO, которая в прошлом году в рамках конференции показала OPPO Reno 10X ZOOM. Во время демонстрации рассказывалось только о технологии, а смартфон появился через пару месяцев.

В любом случае будет интересно, и как минимум производители постараются вдоволь поиграться с раскладушками. Даже если идея окажется мертвой, мы все равно получим интересное соперничество. Ведь мы так это любим. Жаль только, что бывает это не так часто.