Настал тот день, когда Motorola начала принимать заказы на анонсированный в прошлом году Motorola Razr. Этот смартфон является продолжение, или даже можно сказать, современным переосмыслением легендарной кнопочной раскладушки прошлого, которая в свое время вызывала больше уважения к достатку своего владельца, чем топовая комплектация iPhone сейчас. Это был действительно легендарный телефон. Потом он начал постепенно дешеветь, сравнялся в цене с обычными трубками, а после этот и вовсе вышел в тираж, уступив место смартфонам. Казалось бы — бесславный конец, но он вернулся и его уже можно заказать.

Как можно купить Motorola Razr

Стоит правда оговориться, что зарезервировать одну из самых интересных новинок года можно только в США, да и то только клиентам Verizon. В США именно Verizon обладает эксклюзивными правами на распространение смартфона. Сам Razr поступит в продажу 6 февраля по цене 1499 долларов, но просто купить его едва ли получится, так как спрос будет очень высоким и Verizon обещает доставлять новинку в районе 18 февраля.

Высоким спрос будет и из-за относительно невысокой цены. Она на 500 долларов ниже, чем та, которую иногда озвучивают в отношении Samsung Galaxy Fold 2. Хотя, по уточненной информации она будет даже ниже цены Razr, но его выхода еще надо дождаться, в Motorola уже все сделала.

Видео-обзор Motorola Razr 2020

Так же сегодня появилось несколько роликов, показывающих новый смартфон со всех доступных сторон. Они позволяют составить еще более полное впечатление о новинке.

Первый ролик называется «Discover razr» показывает общий вид смартфона, делая акцент на крупных планах. В том числе он демонстрирует коробку устройства. Я уже рассказывал почему коробка важна. Тем более она обеспеыивает усиление звука. У этой технологии даже есть свое название — Nightstand Amplifier.

Исходя из видео становится точно понятно, что соотношение сторон экрана составляет 21:9. Motorola называет это Cinematic Flex View. Именно с таким соотношением сторон снимаются профессиональные видео. Sony уже пыталась делать такое, но не в раскладушках. Судя по всему не зашло, но и цена там была просто огромная.

Кроме основного P-OLED дисплея с диагональю 6,2 дюйма, есть еще 2,7-дюймовый дисплей быстрого просмотра, который отображает уведомления, производит мобильные платежи, контролирует потоковую музыку, отвечает на звонки и делает селфи без необходимости открывать сам смартфон. Напомню, что на топовых раскладушках в эпоху их популярности тоже такое было.

Motorola заявляет, что Razr будет работать в течение всего дня благодаря батарее емкостью 2510 мАч (заряжаться он должен быстро), а на нанопокрытие надежно защитит от дождя и брызг.

Следующее видео показывает распаковку Motorola razr. В комплекте, кроме самого смартфона есть сумка для переноски аксессуаров, которая включает в себя зарядное устройство с поддержкой режима “Turbo”. Оно позволит зарядит смартфон на несколько часов за несколько минут. Также в чехле есть пара наушников Razr. Покупателям телефона необходимо будет задуматься об активации eSIM. Она заменяет старомодную SIM-карту чипом, распаянным на материнской плате.

Третье видео должно объяснить владельцам Razr, как заботиться о своем новом смартфоне. Что не повредить нанопокрытие дисплея надо протирать его аккуратно и стараться, чтобы не него попадало как можно меньше брызг, хотя защита от них есть.

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Производитель предупреждает владельцев Razr о том, что не следует использовать защитную пленку для экрана. Кроме этого, стоит помнить о том, что нельзя снимать пленку, которая наклеена на экран изначально. Наверное, чтобы не повторить судьбу первых партий Galaxy Fold.

В конце добавляется, что надо беречь смартфон от острых предметов и перед тем, как убирать в карман, складывать его. В целом все логично. Ничего нового они не сказали.

Следующее видео показывает, как пользоваться жестами управления на Motorola Razr. Например, включение фонарика, создание скриншота касанием трех пальцев и кнопка навигации. Кроме этого, можно включить камеру мотнув телефоном в сторону. Это удобно, когда не хочется отдельно запускать камеру. Возможно, так получится сэкономить секунду или две.

Пятое видео показывает, как можно пользоваться внешним дисплеем для переключения музыки, определения номера звонящего, голосового набора текста или съемки селфи. Больше в ролике ничего нет.

Последнее видео посвящено фото-возможностям новинки. Для селфи есть жест, позволяющий запустить таймер. Надо просто показать камере ладонь. Кроме этого, снимок автоматически будет сделан, если объект съемки улыбается.

Портреты можно снимать с размытым фоном, а освещение можно менять, чтобы добиться драматического эффекта. Night Vision позволить снимать без вспышки в темноте, а “Camera Cartoon” сделает процесс съемки детей более интересным. На внешнем дисплее будет отображаться забавная анимация. Не забыли и модной функции “Cinemagraph”, которая анимирует одну часть фотографии, в то время как все остальное остается статичным.

Стоит ли покупать Motorola Razr?

Ответить на этот вопрос однозначно очень сложно, так как его надо сначала потрогать. Одно известно точно — смартфон будет очень интересным. Приятно, что компания выпустила именно такое переосмысление. Это очень красивый и своевременный ход с ее стороны. Главное, чтобы не получилось как с переизданным Nokia 3310.

Хотя, такое развитие событий маловероятно. Его просто выпустили в тот момент, когда он никому не был нужен, а Razr вышел не просто как инструмент ностальгии, но и максимально вовремя на волне популярности складных смартфонов.