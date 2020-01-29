Не думаю, что будет правдой сказать, будто никто не ждет выхода второго поколения складного смартфона от Samsung. Конечно, большинству людей, неравнодушных к технологиям, интересно, что это будет. Даже если они не собираются его покупать, этот гаджет является знаковым и покажет, как будет развиваться это направление в дальнейшем. Совсем скоро мы увидим его и узнаем, как оно ”зайдет”, но уже сейчас в сеть утекли пресс-рендеры с готовящегося мероприятия Unpacked, которое пройдет уже буквально через пару недель. Теперь о нем известно существенно больше, если не все. Если так, то у Motorola, которая начала принимать заказы на свой Razr, есть проблемы. Но будет ли смартфон действительно таким? Давайте разбираться!

Информацией о предстоящем концепте (хотя можно ли его до сих пор так называть?) делится Роланд Квандт из WinFuture и Эван Бласс. Они получили несколько пресс-релизов, демонстрирующих Samsung Galaxy Z Flip во всей красе.

Samsung переосмыслили складной смартфон

Судя по данным утечки, смартфон будет оснащен дисплеем с диагональю 6,7 дюйма. Как и ожидалось, смартфон будет складываться на манер раскладушки из нулевых и иметь элементы для защиты экрана в сложенном состоянии. Ведь зажать между половинками экрана пыль совсем не хочется. В конце концов, это не стекло, а достаточно мягкий материал.

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Смартфон будет оснащен двойной основной камерой. Оба сенсора будут на 12 Мп и будут выполнять функцию обычного широкоугольного модуля и сверхширокоугольного. Судя по всему, они будут такими же, как у Samsung Galaxy S20.

Рядом с камерой расположилась светодиодная вспышка и небольшой внешний дисплей с диагональю 1,06 дюйма. Это AMOLED со всеми вытекающими, включая функцию ”всегда на экране”. Так он сможет показывать время, погоду и другую полезную информацию. Можно его использовать и в качестве видоискателя при съемке фото.

Характеристики Samsung Galaxy Z Flip

Размеры Galaxy Z Flip составляют 167,9 x 73,6 x 7,2 мм в в разложенном состоянии и 87,4 x 73,6 x 17,3 мм в сложенном. Для сравнения, 6,2-дюймовый Motorola Razr имеет размеры 172 x 72 x 6,9 мм, когда он открыт, и 94 x 72 x 14 мм, когда закрыт. Для сравнения, Galaxy Note 10+ имеет размеры 162,3 x 77,2 x 7,9 мм.

Судя по всему, конструкция выполнена из алюминия, а шарнир имеет схожее строение с тем, которое применялась в Galaxy Fold. Весь пакет скреплен тем, что похоже на алюминиевую раму и адаптацию шарнира, используемого на Galaxy Fold.

Работать смартфон будет под управлением Snapdragon 855+, что немного удивительно. Оперативной памяти тоже, как говорится, бывает и побольше (8 ГБ). Со встроенной получше. Ее будет 256 ГБ без возможности расширения. Емкость батареи, по понятным причинам, будет очень небольшой — всего 3300 мАч, а работать устройство будет на Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.1.

Когда выйдет Samsung Galaxy Z Flip

Судя по всему, смартфон будет анонсирован во вторник 11 февраля вместе с Galaxy S20 Galaxy S20 +, Galaxy S20 Ultra и Galaxy Buds +. Официальный запуск состоится 14 февраля в Европе и США.

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Точных данных по цене нет, но ожидается, что она составит от 1400 до 1500 евро в Европе и около 1400 долларов в США. Есть даже информация о том, что в США смартфон будет эксклюзивно продаваться в AT&T. Motorola Razr, на который уже принимаются заказы и который поступит покупателям примерно в одно время с Galaxy Z Flip, будет эксклюзивом Verizon.

Пока картина складывается достаточно интересная. В одно время примерно по одной цене будут продаваться два смартфона схожей конструкции нового поколения. Лично мне очень интересно посмотреть, сможет ли Motorola восстать, как Феникс, и нащелкать по носу зазнавшимся корейцам. А заодно немного разбавить засилие азиатских смартфонов.