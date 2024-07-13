Вот теперь точно! Новые складные Samsung больше никому не нужны

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Артем Сутягин

Страсти по прошедшей презентации Samsung Galaxy Unpacked, на которой было представлено несколько новых телефонов Galaxy и носимых устройств, начали стихать. Обычно именно в это время мы начинаем радоваться складным устройствам Samsung, но последние несколько лет они были сильно разочаровывающими. Более того, в этом году новые Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 были заслонены новыми Galaxy Ring, Galaxy Watch Ultra и Galaxy Buds 3 Pro. Спустя несколько дней, с холодной головой я еще раз все проанализировал и принял решение, стоит ли покупать новые раскладушки Samsung.

Вот теперь точно! Новые складные Samsung больше никому не нужны. Новые Самсунги окончательно разочаровали. Изображение SamZilla. Фото.

Новые Самсунги окончательно разочаровали. Изображение SamZilla

Есть ли что-то интересное в новых Samsung

В Galaxy Z Fold 6 больше улучшений, чем в Galaxy Z Flip 6, хотя оба устройства самые большие свои улучшения получили благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Тем не менее, трудно рассматривать обновления Samsung как нечто большее, чем необходимый ежегодный минимум. Просто надо было выпустить телефон, который ждал рынок и это сделали. В противном случае люди, решившие купить складной смартфон в этом году ушли бы к конкурентам, которых сейчас хватает. В какой-то момент Samsung крепко ухватилась за рынок складных телефонов, но эта хватка все больше ослабевает.

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Телефоны, доступные на рынке, такие как Honor Magic V2 и Vivo X Fold 3, имеют более совершенные технологии внутри. OnePlus победила Samsung на ее территории — несмотря на то, что компания базируется в Южной Корее, в прошлом она очень хорошо показала себя на мировом рынке складных устройств, выпустив OnePlus Open. Samsung пришлось пойти на то, чтобы сделать экран крышки Galaxy Z Fold 6 шире, а корпус в целом тоньше, ведь она хотела иметь шанс конкурировать с Honor, Vivo и Oppo по техническим характеристикам.

Есть ли что-то интересное в новых Samsung. Даже Motorola уже более интересна, чем Samsung. Изображение: 3DNews. Фото.

Даже Motorola уже более интересна, чем Samsung. Изображение: 3DNews

Почему не чтоит покупать новые Самсунги

Ситуация ухудшается, когда вы начинаете рассматривать Galaxy Z Flip 6, который практически не изменился по сравнению с Galaxy Z Flip 5. Внешний экран не стал больше, и это делает Galaxy Z Flip 6 бледным по сравнению с Motorola Razr Plus 2024 и даже с его версией 2023-го года.

В то время как Motorola превратила внешний экран Razr Plus в полноценный Android-смартфон, Samsung, похоже, довольствуется тем, что в Flip он остается посредственным аналогом смарт-часов. На нем есть несколько виджетов, игр и ограниченная поддержка приложений, но не более того.

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Камеры новых Samsung

И даже не начинайте рассказывать о камерах. Я не представляю, как Samsung может продолжать оставаться лидером с таким подходом. Она продает телефон за 1900 долларов с той же камерой, что и в Galaxy S24, который стоит всего 799 долларов. Системе камер в Z Fold 6 уже три года, и это просто смешно. Телефоны-раскладушки, естественно, идут на компромиссы по сравнению с флагманскими аналогами, но это не оправдывает пренебрежение Samsung к камерам своего самого дорогого телефона.

Почему не чтоит покупать новые Самсунги. Ребятам из этого офиса пора крепко задуматься о своих продуктах. Изображение: Mobile-review. Фото.

Ребятам из этого офиса пора крепко задуматься о своих продуктах. Изображение: Mobile-review

Правда, Samsung немного улучшила основную камеру Galaxy Z Flip 6, но это тоже сложно назвать достаточным изменением для ежегодного обновления. Однако это похоже на еще один случай, когда компания делает самый минимум, не имея конкурентов. Об этом я уже рассказывал ранее.

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Что купить вместо Samsung

В связи с этим возникает вопрос… Кто покупает новые Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6? Очевидно, что это не владельцы прошлогодних раскладушек, потому что почти ничего не изменилось. Это также, вероятно, не владельцы Galaxy Z Fold 4, я пользовался им и просто не понимаю за что нам предлагают заплатить сейчас.

Скорее всего покупать новинку будут именно фанаты марки, которые просто привыкли к OneUI, но хотят складной смартфон. Всем остальным лучше обратить внимание на модели конкурентов. Например, на HUAWEI, Honor или тот же OnePlus.

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