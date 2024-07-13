Вот теперь точно! Новые складные Samsung больше никому не нужны

Страсти по прошедшей презентации Samsung Galaxy Unpacked, на которой было представлено несколько новых телефонов Galaxy и носимых устройств, начали стихать. Обычно именно в это время мы начинаем радоваться складным устройствам Samsung, но последние несколько лет они были сильно разочаровывающими. Более того, в этом году новые Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 были заслонены новыми Galaxy Ring, Galaxy Watch Ultra и Galaxy Buds 3 Pro. Спустя несколько дней, с холодной головой я еще раз все проанализировал и принял решение, стоит ли покупать новые раскладушки Samsung.

Есть ли что-то интересное в новых Samsung

В Galaxy Z Fold 6 больше улучшений, чем в Galaxy Z Flip 6, хотя оба устройства самые большие свои улучшения получили благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Тем не менее, трудно рассматривать обновления Samsung как нечто большее, чем необходимый ежегодный минимум. Просто надо было выпустить телефон, который ждал рынок и это сделали. В противном случае люди, решившие купить складной смартфон в этом году ушли бы к конкурентам, которых сейчас хватает. В какой-то момент Samsung крепко ухватилась за рынок складных телефонов, но эта хватка все больше ослабевает.

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Телефоны, доступные на рынке, такие как Honor Magic V2 и Vivo X Fold 3, имеют более совершенные технологии внутри. OnePlus победила Samsung на ее территории — несмотря на то, что компания базируется в Южной Корее, в прошлом она очень хорошо показала себя на мировом рынке складных устройств, выпустив OnePlus Open. Samsung пришлось пойти на то, чтобы сделать экран крышки Galaxy Z Fold 6 шире, а корпус в целом тоньше, ведь она хотела иметь шанс конкурировать с Honor, Vivo и Oppo по техническим характеристикам.

Почему не чтоит покупать новые Самсунги

Ситуация ухудшается, когда вы начинаете рассматривать Galaxy Z Flip 6, который практически не изменился по сравнению с Galaxy Z Flip 5. Внешний экран не стал больше, и это делает Galaxy Z Flip 6 бледным по сравнению с Motorola Razr Plus 2024 и даже с его версией 2023-го года.

В то время как Motorola превратила внешний экран Razr Plus в полноценный Android-смартфон, Samsung, похоже, довольствуется тем, что в Flip он остается посредственным аналогом смарт-часов. На нем есть несколько виджетов, игр и ограниченная поддержка приложений, но не более того.

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Камеры новых Samsung

И даже не начинайте рассказывать о камерах. Я не представляю, как Samsung может продолжать оставаться лидером с таким подходом. Она продает телефон за 1900 долларов с той же камерой, что и в Galaxy S24, который стоит всего 799 долларов. Системе камер в Z Fold 6 уже три года, и это просто смешно. Телефоны-раскладушки, естественно, идут на компромиссы по сравнению с флагманскими аналогами, но это не оправдывает пренебрежение Samsung к камерам своего самого дорогого телефона.

Правда, Samsung немного улучшила основную камеру Galaxy Z Flip 6, но это тоже сложно назвать достаточным изменением для ежегодного обновления. Однако это похоже на еще один случай, когда компания делает самый минимум, не имея конкурентов. Об этом я уже рассказывал ранее.

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Что купить вместо Samsung

В связи с этим возникает вопрос… Кто покупает новые Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6? Очевидно, что это не владельцы прошлогодних раскладушек, потому что почти ничего не изменилось. Это также, вероятно, не владельцы Galaxy Z Fold 4, я пользовался им и просто не понимаю за что нам предлагают заплатить сейчас.

Скорее всего покупать новинку будут именно фанаты марки, которые просто привыкли к OneUI, но хотят складной смартфон. Всем остальным лучше обратить внимание на модели конкурентов. Например, на HUAWEI, Honor или тот же OnePlus.