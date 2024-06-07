Всего одна вещь, из-за которой не надо покупать смартфоны Samsung. Личное мнение

Я не самый большой фанат смартфонов Samsung, но в них точно что-то есть и парочка из них была в моем постоянном пользовании. Всегда было что-то, что мне в них не нравилось и чисто по количеству лично для меня недостатков в этих смартфонах было больше, чем достоинств. Хотя, по качеству достоинства все равно перевешивали. И вот теперь One UI стала очень понятной и правильной. Компания проделала большой путь, но только одна вещь продолжает мне не нравится. Может быть вы со мной согласитесь.

Нужны ли приложения Samsung

Начнем с того, что на борту имеется множество приложений Samsung, некоторые из которых дублируют функциональность предустановленного ПО Google. Они занимают драгоценное место на устройстве, потребляют вычислительную мощность и оперативную память, сокращают время автономной работы и снижают производительность, особенно на бюджетных телефонах Galaxy. Они также потребляют данные, поскольку телефон автоматически загружает их во время настройки.

Samsung One UI автоматически загружает раздутое ПО во время установки

Но проблема не ограничивается только телефонами среднего класса. Потратив деньги на флагманский телефон Samsung, вы также не увидите разницу. Samsung Galaxy S24 Ultra поставляется с десятками предустановленными приложениями и сервисами!

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Можно ли удалить встроенные приложения на смартфоне

Некоторые из них, можно удалить. Но, к сожалению, вы не можете избавиться от дублирующих приложений Google. Мне неприятно, что на дорогом телефоне Samsung предустановлены приложения, которыми я никогда не буду пользоваться и которые я также не могу удалить.

Хотя мне не нравится, что на моем телефоне установлена куча приложений Samsung, я, по крайней мере, могу понять логику этого решения. Это просто способ Samsung заставить людей использовать их ПО. Если вы начнете пользоваться приложениями Samsung и они вам понравятся, вы, скорее всего, останетесь с этим брендом надолго, поскольку большинство из этих приложений вы не найдете на других устройствах. И надо отдать должное, некоторые из приложений действительно хороши. Например, Samsung Notes обладает большей функциональностью, чем Google Keep.

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Какие приложения устанавливать на смартфон

Однако настоящее разочарование вызывает программное обеспечение сторонних разработчиков. Я понимаю, что некоторые из этих приложений популярны, но лично я не пользуюсь большинством из них. А те, которыми я пользуюсь, я всегда могу скачать сам, если захочу. К счастью, в отличие от многих приложений Samsung, их хотя бы можно удалить.

Однако это еще одна задача, которую нужно решить при настройке нового телефона Galaxy. Мне кажется, что опыт использования нового телефона должен заключаться в загрузке приложений, которые вам нравятся, и организации домашнего экрана, а не в сортировке всез приложений и тщетных попытках их удалить.

Программное обеспечение Samsung эволюционировало от TouchWiz к Samsung Experience и, наконец, к One UI. Красочный TouchWiz существовал еще до того, как Samsung выпустила первый смартфон Galaxy S, и имел свои недостатки, включая загроможденный дизайн.

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Затем Samsung переработала пользовательский интерфейс, применив более минималистичный подход. Был запущен Samsung Experience, который появился как раз к дебюту Galaxy S8. Хотя программное обеспечение было более оптимизированным, чем TouchWiz, оно все еще имело проблемы.

В декабре 2018 года технологический гигант вернулся к чертежной доске и разработал One UI. Его отполированный интерфейс стал глотком свежего воздуха по сравнению с предшественниками. Интерфейс стал проще и легче в использовании.

С момента своего появления One UI продолжает развиваться, Samsung регулярно вносит изменения и добавляет улучшенную функциональность. Однако эволюция идет вспять, потому что на новых устройствах Galaxy больше навязчивого программного обеспечения, чем на старых устройствах с One UI.

Например, хотя Galaxy S20, выпущенный с One UI 3.0 на базе Android 11, поставлялся с несколькими приложениями Samsung, Google и Microsoft, на нем не было такого количества приложений, как на последнем Galaxy S24.

Серия S24 с большим количеством встроенного ПО, чем S20, кажется мне огромным шагом назад. Учитывая, что большинство людей удаляют или отключают эти приложения, было бы неплохо, если бы Samsung немного изменила подход и сделала весь опыт исползования более управляемым. Навязывание пользователям приложений, особенно от других компаний, не способствует созданию хорошего первого впечатления об устройствах Samsung. На мой взгляд, меньше значит лучше, особенно когда речь идет о программном обеспечении.

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Хорошая ли оболочка One UI

Я не хочу сказать, что One UI — это сплошное уныние и мрачность. На самом деле, в целом она мне очень нравится. Программный скин Samsung доминирует в использовании одной рукой. Навигация по всем приложениям на телефоне осуществляется плавно, благодаря тому, что при прокрутке вся страница опускается до уровня большого пальца. Кроме того, в программной оболочке есть множество удобных функций, которые я регулярно использую.

В последней версии оболочки Samsung — One UI 6, основанной на Android 14, — есть несколько улучшений качества исползования, например, незначительные визуальные изменения панели быстрых настроек, тени уведомлений и аудиоплеера. Кроме того, в ней появилась возможность устанавливать разные экраны блокировки для каждого режима, а также ряд других функций.

Преимущества One UI

Самая интересная часть One UI — это обновления. Samsung отобрала пальму первенства у Google, когда объявила о трех годах основных обновлений ОС и четырех годах обновлений безопасности. Позже она увеличила этот показатель до четырех основных обновлений ОС и пяти обновлений системы безопасности, что очень хорошо само по себе.

Google пошла еще дальше, пообещав семь лет обновлений с выпуском Pixel 8. Однако Samsung быстро сравнялась с технологическим гигантом, предложив такое же срок поддержки своих устройств. При этом, скорость выхода обновлений уступает только Google.

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Именно эти вещи привлекают меня в телефонах Samsung и их программном обеспечении. Но я бы получал гораздо больше удовольствия, если бы на борту было поменьше навязчивого программного обеспечения или хотя бы возможность удалить все предустановленные приложения. И, честно говоря, я не думаю, что я один так считаю.