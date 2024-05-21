5 смартфонов Samsung, которые я всем советую в 2024 году. Ничего лучше нет даже у Xiaomi

Samsung — удивительная компания. Когда ее смартфоны только поступают в продажу, их принимаются активно критиковать. И ведь есть за что: на старте новинки стоят непозволительно дорого, из-за чего люди невольно начинают припоминать корейцам все грехи от жирных рамок экрана на моделях среднего класса до отсутствия зарядки и других полезных аксессуаров в комплекте. Но стоит подождать несколько месяцев, как цена смартфонов Samsung падает на 20-50%, и они становятся настолько привлекательными, что Xiaomi и прочим топам за свои деньги остается лишь кусать локти.

В 2024 году тенденция не изменилась. Все новинки Samsung сильно просели в цене. Да, не на прилавках крупных магазинов вашего города, а в интернет-рознице, но разве китайцы в DNS и M.Видео стоят дешево? То-то же! Поэтому взгляните на лучшие смартфоны Samsung и убедитесь самостоятельно, что никакие Xiaomi и realme не предлагают ничего подобного за эти деньги.

Минусы китайских смартфонов, из-за которых хочется купить Samsung

Дешевый смартфон Galaxy A15

Еще совсем недавно дешевые смартфоны Samsung вызывали боль. Ведь в 2021 году нам предлагали позорный Galaxy A02, который не тянул даже видео в TikTok. Корейцы сделали работу над ошибками и в этом году выпустили Galaxy A15 — один из лучших смартфонов за 10000 рублей.

Цена: от 10 500 ₽

Купить Galaxy A15

Смартфон работает на довольно мощном для своей цены процессоре Helio G99, набирающем свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu. Но главное здесь не это. Столь дешевую модель умудрились оснастить ярким и сочным AMOLED-экраном с частотой 90 Гц, чего в аналогичной ценовой категории не предлагают даже китайцы. Поэтому, если вам нужен недорогой телефон с хорошим дисплеем, выбирайте Samsung Galaxy A15 — не прогадаете.

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Недорогой смартфон Galaxy A35

Накинув сверху 10 тысяч с копейками можно получить устройство принципиально более высокого уровня: Galaxy A35. От китайских смартфонов за те же деньги Samsung отличает влагозащита корпуса по стандарту IP67. А по остальным параметрам он как минимум не уступает.

Цена: от 23 000 ₽

Купить Galaxy A35

Смартфон работает на мощном процессоре Exynos 1380, чей результат в AnTuTu совсем чуть-чуть не дотягивает до отметки в 600 тысяч баллов. Плюс ко всему чипсет поддерживает шустрый накопитель стандарта UFS 3.1, благодаря чему при выполнении повседневных задач устройство просто летает, да и в играх, если не выставлять максимальную графику, можно получить стабильные 60 fps.

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Еще на 10 тысяч рублей дороже обойдется Samsung Galaxy A55. Он работает на более мощном процессоре Exynos 1480, заметно лучше фотографирует, а его корпус выполнен из премиальных стекла и металла. Правда, из-за широких рамок экрана в категории смартфонов до 30000 рублей лучше все-таки присмотреться к устройствам китайских производителей.

Galaxy S23 FE — смартфон с искусственным интеллектом

Когда Galaxy S23 FE только поступил в продажу, я, как и многие другие люди, называл его одним из худших смартфонов за свои деньги. Ведь на старте он стоил 65 тысяч рублей, предлагая мощный, но уже устаревший процессор Exynos 2200, и чрезвычайно широкие рамки экрана, как у китайцев за 20 тысяч. Но вот прошло несколько месяцев, и сейчас купить Galaxy S23 FE можно за 42 000 ₽, и это — совсем другое дело.

Цена: от 42 000 ₽

Купить Galaxy S23 FE

В отличие от конкурентов из Китая, корпус Galaxy S23 FE выполнен из приятных на ощупь стекла и металла, а основную камеру дополняет вспомогательный модуль с 3-кратным оптическим зумом для портретных фото и съемки объектов на расстоянии. А мощности процессора Exynos 2200 (больше 1 миллиона баллов в AnTuTu), что с обновлением до One UI 6.1 смартфон Galaxy S23 FE оснастили фишками искусственного интеллекта Galaxy AI. Вот уж чему конкурентам стоит поучиться!

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Компактный флагман Galaxy S24

Компактный смартфон в 2024 году — большая редкость, а уж хороший аппарат — тем более. Samsung Galaxy S24 соответствует всем двум параметрам, привлекая внимание помимо своих скромных размеров классными характеристиками от передового процессора Exynos 2400 (2 миллиона в AnTuTu) с поддержкой всех функций Galaxy AI до отличных камер с зумом и оптической стабилизацией.

Цена: от 63 000 ₽

Купить Galaxy S24

В то время как китайский конкурент Xiaomi 14 стоит не меньше 75-80 тысяч, а подсанкционный HUAWEI Pura 70 толкают за 70 тысяч, смартфон Galaxy S24 можно найти за 63 000 ₽ с доставкой из России. И это — отличная цена, учитывая возможности устройства.

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Камерофон Galaxy S24 Ultra

Как бы то ни было, лучший смартфон Samsung в 2024 году — Galaxy S24 Ultra, призванный конкурировать с Xiaomi 14 Ultra, HUAWEI Pura 70 Ultra, HONOR Magic6 Pro и другими убер-флагманами. Стоит ли лишний раз говорить, что он дешевле своих оппонентов? С этим все и так ясно.

Цена: от 89 500 ₽

Купить Galaxy S24 Ultra

Топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой функций ИИ, новая камера с основным сенсором на 200 МП и мощнейшим зумом, 2K-экран и стилус, встроенный в корпус — все это есть за вполне разумные деньги, если принять во внимание курс рубля и стоимость конкурентов.

Рейтинг смартфонов с хорошей камерой, рекомендованных к покупке в 2024 году

А при желании можно сэкономить до 25 тысяч рублей, взяв вместо новинки прошлогодний Galaxy S23 Ultra. Из принципиальных отличий у него чуть менее высокое качество фото с приближением в вечернее время суток, а в остальном — крутейший камерофон, которому китайские аналоги могут лишь позавидовать.