5 смартфонов Samsung, которые я всем советую в 2024 году. Ничего лучше нет даже у Xiaomi

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Герман Вологжанин

Samsung — удивительная компания. Когда ее смартфоны только поступают в продажу, их принимаются активно критиковать. И ведь есть за что: на старте новинки стоят непозволительно дорого, из-за чего люди невольно начинают припоминать корейцам все грехи от жирных рамок экрана на моделях среднего класса до отсутствия зарядки и других полезных аксессуаров в комплекте. Но стоит подождать несколько месяцев, как цена смартфонов Samsung падает на 20-50%, и они становятся настолько привлекательными, что Xiaomi и прочим топам за свои деньги остается лишь кусать локти.

5 смартфонов Samsung, которые я всем советую в 2024 году. Ничего лучше нет даже у Xiaomi. Попробуйте найти более выгодного китайца за эти деньги. Фото: Mike O’Brien. Фото.

Попробуйте найти более выгодного китайца за эти деньги. Фото: Mike O’Brien

В 2024 году тенденция не изменилась. Все новинки Samsung сильно просели в цене. Да, не на прилавках крупных магазинов вашего города, а в интернет-рознице, но разве китайцы в DNS и M.Видео стоят дешево? То-то же! Поэтому взгляните на лучшие смартфоны Samsung и убедитесь самостоятельно, что никакие Xiaomi и realme не предлагают ничего подобного за эти деньги.

Минусы китайских смартфонов, из-за которых хочется купить Samsung

Дешевый смартфон Galaxy A15

Дешевый смартфон Galaxy A15. За 10 тысяч не найти смартфон круче. Фото: Android Digest. Фото.

За 10 тысяч не найти смартфон круче. Фото: Android Digest

Еще совсем недавно дешевые смартфоны Samsung вызывали боль. Ведь в 2021 году нам предлагали позорный Galaxy A02, который не тянул даже видео в TikTok. Корейцы сделали работу над ошибками и в этом году выпустили Galaxy A15 — один из лучших смартфонов за 10000 рублей.

Дешевый смартфон Galaxy A15. Такая цена действует при выборе доставки из Китая. Фото.

Такая цена действует при выборе доставки из Китая

Цена: от 10 500 ₽

Купить Galaxy A15

Смартфон работает на довольно мощном для своей цены процессоре Helio G99, набирающем свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu. Но главное здесь не это. Столь дешевую модель умудрились оснастить ярким и сочным AMOLED-экраном с частотой 90 Гц, чего в аналогичной ценовой категории не предлагают даже китайцы. Поэтому, если вам нужен недорогой телефон с хорошим дисплеем, выбирайте Samsung Galaxy A15 — не прогадаете.

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Недорогой смартфон Galaxy A35

Недорогой смартфон Galaxy A35. Еще одна недорогая модель, способная превзойти многих китайцев. Фото: GSMArena Official. Фото.

Еще одна недорогая модель, способная превзойти многих китайцев. Фото: GSMArena Official

Накинув сверху 10 тысяч с копейками можно получить устройство принципиально более высокого уровня: Galaxy A35. От китайских смартфонов за те же деньги Samsung отличает влагозащита корпуса по стандарту IP67. А по остальным параметрам он как минимум не уступает.

Недорогой смартфон Galaxy A35. При заказе этого смартфона из Китая также придется заплатить небольшую пошлину. Фото.

При заказе этого смартфона из Китая также придется заплатить небольшую пошлину

Цена: от 23 000 ₽

Купить Galaxy A35

Смартфон работает на мощном процессоре Exynos 1380, чей результат в AnTuTu совсем чуть-чуть не дотягивает до отметки в 600 тысяч баллов. Плюс ко всему чипсет поддерживает шустрый накопитель стандарта UFS 3.1, благодаря чему при выполнении повседневных задач устройство просто летает, да и в играх, если не выставлять максимальную графику, можно получить стабильные 60 fps.

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Еще на 10 тысяч рублей дороже обойдется Samsung Galaxy A55. Он работает на более мощном процессоре Exynos 1480, заметно лучше фотографирует, а его корпус выполнен из премиальных стекла и металла. Правда, из-за широких рамок экрана в категории смартфонов до 30000 рублей лучше все-таки присмотреться к устройствам китайских производителей.

Galaxy S23 FE — смартфон с искусственным интеллектом

Galaxy S23 FE — смартфон с искусственным интеллектом. Жирные рамки экрана — единственный недостаток Galaxy S23 FE по текущей цене. Фото: mobiscrub. Фото.

Жирные рамки экрана — единственный недостаток Galaxy S23 FE по текущей цене. Фото: mobiscrub

Когда Galaxy S23 FE только поступил в продажу, я, как и многие другие люди, называл его одним из худших смартфонов за свои деньги. Ведь на старте он стоил 65 тысяч рублей, предлагая мощный, но уже устаревший процессор Exynos 2200, и чрезвычайно широкие рамки экрана, как у китайцев за 20 тысяч. Но вот прошло несколько месяцев, и сейчас купить Galaxy S23 FE можно за 42 000 ₽, и это — совсем другое дело.

Galaxy S23 FE — смартфон с искусственным интеллектом. За эти деньги Galaxy S23 FE можно брать. Фото.

За эти деньги Galaxy S23 FE можно брать

Цена: от 42 000 ₽

Купить Galaxy S23 FE

В отличие от конкурентов из Китая, корпус Galaxy S23 FE выполнен из приятных на ощупь стекла и металла, а основную камеру дополняет вспомогательный модуль с 3-кратным оптическим зумом для портретных фото и съемки объектов на расстоянии. А мощности процессора Exynos 2200 (больше 1 миллиона баллов в AnTuTu), что с обновлением до One UI 6.1 смартфон Galaxy S23 FE оснастили фишками искусственного интеллекта Galaxy AI. Вот уж чему конкурентам стоит поучиться!

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Компактный флагман Galaxy S24

Компактный флагман Galaxy S24. Лучшая модель для любителей компактных смартфонов. Фото: Mike O’Brien. Фото.

Лучшая модель для любителей компактных смартфонов. Фото: Mike O’Brien

Компактный смартфон в 2024 году — большая редкость, а уж хороший аппарат — тем более. Samsung Galaxy S24 соответствует всем двум параметрам, привлекая внимание помимо своих скромных размеров классными характеристиками от передового процессора Exynos 2400 (2 миллиона в AnTuTu) с поддержкой всех функций Galaxy AI до отличных камер с зумом и оптической стабилизацией.

Компактный флагман Galaxy S24. Полноценный флагман с фишками ИИ, который дешевле любого китайского оппонента. Фото.

Полноценный флагман с фишками ИИ, который дешевле любого китайского оппонента

Цена: от 63 000 ₽

Купить Galaxy S24

В то время как китайский конкурент Xiaomi 14 стоит не меньше 75-80 тысяч, а подсанкционный HUAWEI Pura 70 толкают за 70 тысяч, смартфон Galaxy S24 можно найти за 63 000 ₽ с доставкой из России. И это — отличная цена, учитывая возможности устройства.

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Камерофон Galaxy S24 Ultra

Камерофон Galaxy S24 Ultra. Главный камерофон 2024 года с отличным зумом. Фото: Mrwhosetheboss. Фото.

Главный камерофон 2024 года с отличным зумом. Фото: Mrwhosetheboss

Как бы то ни было, лучший смартфон Samsung в 2024 годуGalaxy S24 Ultra, призванный конкурировать с Xiaomi 14 Ultra, HUAWEI Pura 70 Ultra, HONOR Magic6 Pro и другими убер-флагманами. Стоит ли лишний раз говорить, что он дешевле своих оппонентов? С этим все и так ясно.

Камерофон Galaxy S24 Ultra. Камера Galaxy S24 Ultra полностью оправдывает его цену. Фото.

Камера Galaxy S24 Ultra полностью оправдывает его цену

Цена: от 89 500 ₽

Купить Galaxy S24 Ultra

Топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой функций ИИ, новая камера с основным сенсором на 200 МП и мощнейшим зумом, 2K-экран и стилус, встроенный в корпус — все это есть за вполне разумные деньги, если принять во внимание курс рубля и стоимость конкурентов.

Рейтинг смартфонов с хорошей камерой, рекомендованных к покупке в 2024 году

А при желании можно сэкономить до 25 тысяч рублей, взяв вместо новинки прошлогодний Galaxy S23 Ultra. Из принципиальных отличий у него чуть менее высокое качество фото с приближением в вечернее время суток, а в остальном — крутейший камерофон, которому китайские аналоги могут лишь позавидовать.

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