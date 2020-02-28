Компания Samsung 11 февраля представила складной смартфон Galaxy Z Flip. Конечно, его не будут покупать много людей просто потому, что он стоит слишком много. По статистике, самым популярным телефоном в 2019 году стал iPhone XR, он оценен в 600 долларов и для многих является флагманским решением. Простыми словами, большинству попросту не нужны все эти механизмы и особенности. Людям необходим хороший телефон, и XR с этой задачей справляется.

Самые продаваемые телефоны Samsung

Удивительно и то, что в 2019 году ни один флагман Samsung не попал в топ самых продаваемых аппаратов. Вероятно, люди не готовы отдавать за данный бренд более 800 долларов, и именно поэтому Z Flip, который стоит около 1300 долларов, вряд ли будет хорошо продаваться. Но наши коллеги из phonearena все же решили попользоваться телефоном некоторое время и составили своё впечатления о нём. В данном материале мы рассмотрим самые интересные моменты и попытаемся прийти к общей позиции.

Понятно, что Z Flip это, скорее, статусный аппарат, и он полезен, в первую очередь, для самих корейцев в вопросе имиджа. Приятно иметь в модельном ряде подобное устройство. А еще приятнее осознавать, когда вы входите в небольшое число компаний, которые могут выпускать подобные продукты. Но нам все же интересно, насколько хорошим он получился.

Наши коллеги отмечают, что устройство хоть и выглядит футуристично, но имеет ряд проблем в вопросе дизайна. Например, в сложенном состоянии между двумя частями телефона имеется небольшая щель, в которую попадает грязь и царапает экран телефона. Кроме того, в раскрытом состоянии аппарат ощущается слишком массивным и длинным, пользоваться им сложновато.

Также никуда не делась ямочка в середине на месте сгиба. Она особенно заметна при дневном освещении и может сильно раздражать пользователей. Еще один важный момент — это пластиковая защита экрана, которую можно легко поцарапать даже ногтем. У наших коллег из phonearena при аккуратном использовании появилось несколько глубоких царапин:

Рни отмечают не очень хорошую чувствительность тач-сенсора. Телефон может не распознать даже очевидные нажатия по экрану.

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Galaxy Z Flip — смартфон будущего?

Он хоть и кажется таким, но в действительности им не является. Вместе с одной крутой фишкой вы получите множество новых проблем, которые перекроют все плюсы телефона.

Конечно, вы можете сказать, что я не являюсь целевой аудиторией Galaxy Z Flip, и это правда. Но тогда для кого сделан Galaxy Z Flip? И действительно ли данный телефон является устройством будущего, каким его считает Samsung, или же это приятная игрушка для богатых людей?

Так для кого же Galaxy Z Flip?

Я все же склоняюсь к тому, что это телефон для богатых людей, которые желают попробовать что-то необычное. Z Flip нельзя назвать настоящим революционным продуктом, потому что он не привнес что-то сверхъестественное. Да, мы имеем дело со складным экраном, но пока все это выглядит как некая декорация к настоящим революционным решениям. Да и особой пользы-то от складного телефона сегодня нет, потому что сам корпус слишком толстый. Z Flip в сложенном состоянии имеет ширину более 17 миллиметров. О какой же революции в этом случае идет речь? Без графеновых аккумуляторов, которые позволят существенно уменьшить толщину корпуса, пока рано говорить о складных телефонах.

Характеристики Galaxy Z Flip

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым экраном, выполненным по технологии DynamicAMOLED, с разрешением FHD+. Из коробки телефон работает на базе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. За производительность отвечает процессор Snapdragon 855+, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Камера в устройстве двойная на 12 Мп, аккумулятор на 3300 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт.

Купить Galaxy Z Flip

Устройство можно приобрести в России на официальном сайте компании за 120 тысяч рублей. Сумма немаленькая, и, по правде говоря, вряд ли обычный потребитель будет тратить такие деньги на смартфон, даже если учесть его возможность складываться.

Интересно узнать и ваше мнение по поводу нового складного аппарата Samsung. Делитесь мнением в комментариях и читайте наши новости в Yandex Zen.