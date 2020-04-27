5 причин купить Google Chromecast

Иногда очень хочется что-то посмотреть, но вывести это на телевизор не так просто. Компьютер еще надо как-то подключить, соответствующую функцию SmartTV надо найти, а со смартфона вообще непонятно, как это сделать. В итоге мы смотрим контент на смартфоне и мучаемся от того, что у нас плохой звук и маленькая картинка. А ведь от трансляции на большой черный прямоугольник, который висит на стене, нас отделяет буквально один небольшой приборчик. Приятнее всего то, что стоит он очень недорого и, при всей его небольшой функциональности, есть как минимум несколько причин, по которым его надо купить сейчас.

Как смотреть видео с телефона на телевизоре

Именно сейчас просмотр видео в домашних условиях стал наиболее актуальным. Дома скучно, делать что-то надо и самое время пересмотреть весь контент, который пропустили, пока активно работали, а по выходным находили дела поинтереснее.

Прибор, который выпускается Google и который стал, по сути, одним из первых успешных продуктов Made by Google, отлично для этого подойдет. Пусть это только приемник контента без сложных встроенных функций, но функциональность даже тех гаджетов, которые уже выпущены, все равно продолжает расширяться.

Если у вас есть такой прибор, вы сможете отправлять на него аудио и видео-контент со своего смартфона или планшета. Подходит даже iPhone, но в этом случае функциональность будет сильно снижена. Лучше все же пользоваться Google Chromecast в связке именно со смартфоном или планшетом на Android.

Да, гаджет не имеет пульта управления, но он ему и не нужен. Так уж выстроена его система. Для настройки используется приложение Google Home, а для управления — сам смартфон, с которого и транслируется контент.

Если вы задумывались о такой покупке, вот пять причин за то, чтобы все же решиться на нее.

Сколько стоит Google Chromecast

Доступно несколько версий Chromecast, но лучше всего выбрать версию 1080p, которая предлагает лучшее соотношение цены и качества. При цене около 3 500 рублей вы не получаете много аппаратных средств, но вам не нужно платить никаких сборов за подписку, если вы не хотите использовать Netflix, YouTube Premium, HBO +, Disney + или другие.

Вы можете настроить свой собственный пакет потоковых платформ гораздо дешевле, чем кабельное телевидение. Кроме того, поскольку Chromecast действует только как приемник, вы можете брать его с собой куда угодно для того, чтобы в дороге (когда закончится режим самоизоляции) подключаться к телевизорам. Например, в гостинице.

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С какими телевизорами можно использоваться Chromecast

Для просмотра видео через Chromecast вы не ограничены только Android-смартфонами, а также вам не нужна конкретная модель телевизора. Просто подключите маленькое устройство к порту HDMI, подключитесь к сети Wi-Fi и все готово.

Во многих приложениях встроен протокол Google Cast. Это означает, что Chromecast может использоваться даже в тех приложениях, о которых вы и подумать не могли, что они так могут. Такие приложения есть как для iOS, так для Android (включая встроенные).

Возможность использования Google Assistant

Благодаря тому, что Chromecast является гаджетом большой инфраструктуры Google, он поддерживает работу с Google Assistant. То есть управлять им можно будет голосом. Многим это не нужно, но почему бы не попробовать, вдруг понравится. Хотя, конечно, пользоваться обычным управлением иногда намного проще.

Зато имея такую возможность, вы сможете попросить воспроизвести, приостановить, а так же перемотать видео вперед или назад — и это только самые базовые возможности. Когда вы привяжете свои любимые сервисы, вы сможете попросить воспроизвести ваши последние подписки на YouTube, конкретное видео с Netflix и многое другое. Да и просто менять громкость. Не круто ли это?

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Возможности быстрого доступа

Да, пульта у Google Chromecast нет, но из-за возможности управления голосом, любой член семьи сможет через установленного голосового ассистента управлять воспроизведением и в любой момент посмотреть то, что ему будет интересно.

Это делает Chromecast отличным дополнением к умному дому, если вы хотите построить эту систему. Да и просто любой член семьи сможет со своего смартфона запустить на телевизор то, что будет интересно именно ему.

Google Stadia на телевизоре

Если вы готовы заплатить чуть больше за Chromecast Ultra, то благодаря подписке на Google Stadia, он превратит Chromecast в карманную игровую консоль, способную воспроизводить самые лучшие игры класса ”Triple-A”.

С уже имеющимся бесплатным уровнем Google Stadia можно играть в некоторые игры без дополнительной подписки. В настоящее время с платформой работает только официальный контроллер Stadia, но если у вас уже есть Chromecast Ultra, то так гораздо дешевле позволить себе 4K-игры, чем сопоставимую консоль или игровой ПК. Вопрос только в том, что это будет ”все в одном флаконе”. Для игр лично я бы использовал консоли. Они стоят дороже, но и игры там совсем другие — мне они нравятся больше.

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Можно ли купить Google Chromecast в России

Да, его можно купить в России. Конкретно свой я покупал в Германии, но у нас они тоже есть и стоят примерно столько же — разница не будет очень большой. Средняя цена по Яндекс Маркет составляет примерно 3500 рублей. Некоторые магазины предлагают чуть дороже, некоторые чуть дешевле, но лучше ориентироваться на магазин, которому доверяешь.

Если у вас есть идеи по поводу преимуществ Google Chromecast или наоборот, вы не советуете его покупать, пишите об этом в нашем Telegram-чате. Там все свои и они будут только благодарны за полезные советы. Да и мне будет интересно прочитать альтернативное мнение.