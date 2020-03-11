Не знаю, как вы, а я в последнее время очень активно пользуюсь телевизионными приставками, вроде Google Chromecast и AppleTV 4K. Они мне кажутся просто отличным способом потребления видеоконтента, будь то эфирное вещание, сервисы или просто отзеркаливание контента со смартфона. У меня есть пара таких устройств и иногда я даже подключаю их к телевизорам, в которых уже есть функция SmartTV. Так просто удобнее, чем пользоваться штатными функциями. Сейчас появилась информаци, которую многие ждали. Google выпускает новый Chromecast. Вопрос в том, каким он будет и какие в нем будут функции. Ведь нам не хочется, чтобы он был хуже предыдущего. Согласны?

Каким будет новый Chromecast

Как сообщает издание 9to5google.com со ссылкой на свои источники, знакомые с планами Google, компания действительно планирует выпустить Chromecast Ultra второго поколения на базе Android TV. Запуск должен будет состояться в этом году. Могу предположить, что нам о нем расскажут одновременно с новым Google Pixel. Не исключено, что планировался и более ранний запуск в рамках конференции разработчиков Google I/O, которую отменили из-за ускорения темпов распространения коронавируса COVID-19, который сейчас шагает по планете и уже вырвался за пределы Китая, заразив более 115 000 человек в мире. На этой же конференции нам должны были показать Google Pixel 4A, о котором, правда, мы и так знаем не мало.

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Если верить полученной информации, устройство будет иметь привычный форм-фактор и будет подключаться напрямую к HDMI-разъему телевизора, без длинных проводов и выноса устройства. Правда, оно должно получить важное дополнение, которым окажется пульт дистанционного управления. Само устройство получило кодовое имя “sabrina”.

Гаджет будет поддерживать контент в формате 4K HDR, которое в наше время является уже даже не золотым стандартом, а буквально необходимостью. Для подключения к внешним устройствам, как и прежде, будут использоваться Bluetooth и WiFi.

Пульт для Chromecast

Внешний пульт, о котором мы упомянули выше, будет управлять устройством и чем-то будет похож на пульт от AppleTV. Было бы нелогично предположить, что на нем не будет Google Assistant. Для его реализации есть специальная кнопка и микрофон для надиктовки команд. Подобное можно встретить в различных приставках, например, в той же AppleTV и Mi BOX от Xiaomi.

Кроме этого, приятной и немаловажной особенностью пульта будет его возможность программирования на ваш телевизор для управления им. Это будет очень полезно, так как позволит управлять всей системой с одного пульта.

Что касается дизайна, то он немного изменится относительно третьего поколения Chromecast, продаваемого с 2018 года. Новинка будет иметь более плавные формы и скругленные грани. На верхней панели будет традиционный логотип Google в виде буквы ”G”. Больше о дизайне миниатюрного устройства сказать нечего.

Устройство на Android TV

Если утечка не врет и все будет так, как нам сказали, мы получим полноценное устройство на Android TV, которое сможет заменить пользователям многие другие устройства и позволит пользоваться на телевизоре крутыми сервисами. Среди них могут и должны быть такие, как YouTube TV, Netflix, Disney +, Hulu и многие другие.

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Информации о ценах предполагаемой новинки пока нет, как нет и сроков ее выхода. Пока мы располагаем только предположениями, высказанными в начале статьи.

Что я думаю о Chromecast Ultra

От себя я могу добавить, что не уверен в том, что захочу пойти и купить это устройство. С другой стороны, если цена будет вменяемой, то чтобы не бегать со своим Chromecast от телевизора к телевизору я бы мог купить его.

В первую очередь, меня привлекает в нем возможность использования пульта и наличие в этом пульте возможностей, который делают его очень универсальным. Если все это будет, я буду доволен и буду рекомендовать гаджет к покупке. После небольшого тестирования, конечно.