Говорят, Ватсап перестал работать на смартфонах в России. А как на самом деле?

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Иван Герасимов

Телеграм продолжает обновляться, радуя людей классными функциями даже без Премиум-подписки. Однако для многих Ватсап по-прежнему остается самым актуальным мессенджером и основным средством связи несмотря ни на что. Вот только активные пользователи приложения практически каждый месяц сталкиваются с новостями отечественных СМИ, сообщающими, что Ватсап перестанет работать на Android. Разбираться в истинности этих заголовков и даже открывать их никто даже не пытается и сразу же пересылает знакомым, из-за чего по Сети начинают гулять слухи об отключении Ватсапа в России. Не ведитесь на эти уловки и внимательно изучайте подробности.

Говорят, Ватсап перестал работать на смартфонах в России. А как на самом деле? Ватсап перестал работать на некоторых смартфонах. Вот что происходит на самом деле! Фото.

Ватсап перестал работать на некоторых смартфонах. Вот что происходит на самом деле!

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Будет ли работать Ватсап

Популярные онлайн-издания с завидной регулярностью пестрят заголовками о том, что Ватсап отключат у миллионов россиян. Так вот, тут уже кроется неточность: дело в том, что речь идет не только о пользователях из России, но и по всему миру, поэтому проблема вовсе не связана с блокировкой.

Все намного проще: разработчики мессенджера традиционно прекращают поддержку WhatsApp на старых смартфонах, операционки которых не соответствуют минимальным системным требованиям. Иными словами, доля таких устройств крайне мала, поэтому нет никакого смысла и дальше выпускать для них обновления. К тому же, пользоваться мессенджером будет небезопасно из-за устаревшего ПО.

Будет ли работать Ватсап. Старые сборки Ватсапп перестанут работать на смартфонах. Фото.

Старые сборки Ватсапп перестанут работать на смартфонах

На официальном сайте указано, что с 24 октября Ватсапп перестал работать на устройствах со старым Android. Теперь минимальная версия — Android 5.0, поэтому предыдущие сборки постарше более не актуальны. Интересно, что новое правило WhatsApp не касается других устройств — в разделе справки значатся те же iOS 12 для iPhone и KaiOS для кнопочных мобильников, что и в начале 2023 года.

А вообще, прекращение поддержки Ватсап на некоторых устройствах — обычное дело. Системные требования приложения выросли да и разработчикам нет смысла их поддерживать, так как их доля крайне мала по всему миру. Если у вас перестал работать Ватсап, можете присмотреться к новому мощному смартфону Infinix Note 30 VIP Racing Edition — вам его хватит с лихвой на ближайшие несколько лет!

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На каких смартфонах не будет работать Ватсап

То есть, Ватсап отключат на старых смартфонах, которые работают на версиях ниже Android 5.0, поэтому под это ограничение подпадают менее 1% устройств по всему миру. К тому же, одна из них — Android 4.4 KitKat — перестала поддерживаться Google еще летом 2023 года, так что, разработчики мессенджера поступили вполне прагматично.

На каких смартфонах не будет работать Ватсап. Ватсап перестанет работать на смартфонах со старой версией Android. Проверьте свой. Фото.

Ватсап перестанет работать на смартфонах со старой версией Android. Проверьте свой

Самое интересное то, на каких смартфонах отключат Ватсап. Среди этих гаджетов числятся некогда легендарные модели от Samsung, не так давно воскресшей HTC и Sony. Согласно источнику, будут эти гаджеты.

  • Samsung Galaxy Note 2
  • Samsung Galaxy S2
  • Samsung Galaxy Nexus
  • Nexus 7
  • LG Optimus G Pro
  • HTC One
  • HTC Desire HD.

Как обновить Ватсап на телефоне

Если вашего устройства нет в списке, вполне вероятно, что вы можете обновить Андроид на телефоне и само приложение мессенджера. Так вы отсрочите отключение Ватсапа, но лишь до тех пор, пока разработчики вновь не пересмотрят минимальные системные требования.

  • Зайдите в Настройки.
  • Выберите «Обновление системы».
    • Как обновить Ватсап на телефоне. Обновите Андроид на телефоне, чтобы можно было установить новую версию Ватсап. Фото.

    Обновите Андроид на телефоне, чтобы можно было установить новую версию Ватсап

  • Выполните поиск новой версии Андроид и установите ее, если она доступна.
  • Затем перейдите в Гугл Плей и нажмите на свою аватарку в правом верхнем углу.
    • Как обновить Ватсап на телефоне. Установите новую версию Ватсап, если она доступна в Гугл Плей. Фото.

    Установите новую версию Ватсап, если она доступна в Гугл Плей

  • Нажмите «Доступны обновления», найдите в списке WhatsApp и нажмите «Обновить».
  • Если новой версии нет, вы всегда можете скачать ее на сайте APK Mirror или при помощи нашей инструкции по обновлению Ватсапа без Гугл Плей.

Некоторые издания рекомендуют устанавливать сторонние клиенты, чтобы WhatsApp работал после блокировки. Делать этого ни в коем случае не стоит: сами сотрудники мессенджера не раз объясняли, что такие приложения могут красть данные, а используемые в них аккаунты блокируются. Кстати, вот еще несколько причин, почему вас могут забанить в Ватсапе — обязательно прочтите.

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Заблокируют ли Ватсап в России

Еще одна причина, из-за которой пользователи не могут спокойно спать — возможная блокировка Ватсап в России. Спешу вас успокоить: пока никаких ограничений нет и не предвидится. Время от времени эта тема поднимается, но никаких подвижек не происходит: дело в том, что WhatsApp является средством передачи информации, а не соцсетью.

Заблокируют ли Ватсап в России. Ватсап отключат на некоторых смартфонах. Но вам, скорее всего, это не угрожает. Фото.

Ватсап отключат на некоторых смартфонах. Но вам, скорее всего, это не угрожает

Правда, с недавних пор мессенджер добавил функцию каналов, но в России она не работает. Судя по всему, разработчики не торопятся включать ее в России именно по этой причине. Так что, на данный момент, Ватсап не отключат в России — можете продолжать им пользоваться.

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Даже если Ватсап заблокируют, произойдет это не сразу, а постепенно, как было с другими приложениями. В конце концов, мессенджер обязательно предупредит вас об этом записью на своем сайте. Кроме того, имейте в виду, что иногда Ватсап блокируют на неактивных аккаунтах — это обычная практика. Так что, если вы засиделись в Telegram и давно не были в своем аккаунте, обязательно посетите его, чтобы не потерять.

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