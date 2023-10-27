Говорят, Ватсап перестал работать на смартфонах в России. А как на самом деле?

Телеграм продолжает обновляться, радуя людей классными функциями даже без Премиум-подписки. Однако для многих Ватсап по-прежнему остается самым актуальным мессенджером и основным средством связи несмотря ни на что. Вот только активные пользователи приложения практически каждый месяц сталкиваются с новостями отечественных СМИ, сообщающими, что Ватсап перестанет работать на Android. Разбираться в истинности этих заголовков и даже открывать их никто даже не пытается и сразу же пересылает знакомым, из-за чего по Сети начинают гулять слухи об отключении Ватсапа в России. Не ведитесь на эти уловки и внимательно изучайте подробности.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ВАЖНЫХ НОВОСТЕЙ

Будет ли работать Ватсап

Популярные онлайн-издания с завидной регулярностью пестрят заголовками о том, что Ватсап отключат у миллионов россиян. Так вот, тут уже кроется неточность: дело в том, что речь идет не только о пользователях из России, но и по всему миру, поэтому проблема вовсе не связана с блокировкой.

Все намного проще: разработчики мессенджера традиционно прекращают поддержку WhatsApp на старых смартфонах, операционки которых не соответствуют минимальным системным требованиям. Иными словами, доля таких устройств крайне мала, поэтому нет никакого смысла и дальше выпускать для них обновления. К тому же, пользоваться мессенджером будет небезопасно из-за устаревшего ПО.

На официальном сайте указано, что с 24 октября Ватсапп перестал работать на устройствах со старым Android. Теперь минимальная версия — Android 5.0, поэтому предыдущие сборки постарше более не актуальны. Интересно, что новое правило WhatsApp не касается других устройств — в разделе справки значатся те же iOS 12 для iPhone и KaiOS для кнопочных мобильников, что и в начале 2023 года.

А вообще, прекращение поддержки Ватсап на некоторых устройствах — обычное дело. Системные требования приложения выросли да и разработчикам нет смысла их поддерживать, так как их доля крайне мала по всему миру. Если у вас перестал работать Ватсап, можете присмотреться к новому мощному смартфону Infinix Note 30 VIP Racing Edition — вам его хватит с лихвой на ближайшие несколько лет!

Xiaomi выпустила долгожданные смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro, сделав лучшие флагманы без косяков

На каких смартфонах не будет работать Ватсап

То есть, Ватсап отключат на старых смартфонах, которые работают на версиях ниже Android 5.0, поэтому под это ограничение подпадают менее 1% устройств по всему миру. К тому же, одна из них — Android 4.4 KitKat — перестала поддерживаться Google еще летом 2023 года, так что, разработчики мессенджера поступили вполне прагматично.

Самое интересное то, на каких смартфонах отключат Ватсап. Среди этих гаджетов числятся некогда легендарные модели от Samsung, не так давно воскресшей HTC и Sony. Согласно источнику, будут эти гаджеты.

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy Nexus

Nexus 7

LG Optimus G Pro

HTC One

HTC Desire HD.

Как обновить Ватсап на телефоне

Если вашего устройства нет в списке, вполне вероятно, что вы можете обновить Андроид на телефоне и само приложение мессенджера. Так вы отсрочите отключение Ватсапа, но лишь до тех пор, пока разработчики вновь не пересмотрят минимальные системные требования.

Зайдите в Настройки.

Выберите «Обновление системы».

Выполните поиск новой версии Андроид и установите ее, если она доступна.

Затем перейдите в Гугл Плей и нажмите на свою аватарку в правом верхнем углу.

Нажмите «Доступны обновления», найдите в списке WhatsApp и нажмите «Обновить».

Если новой версии нет, вы всегда можете скачать ее на сайте APK Mirror или при помощи нашей инструкции по обновлению Ватсапа без Гугл Плей.

Некоторые издания рекомендуют устанавливать сторонние клиенты, чтобы WhatsApp работал после блокировки. Делать этого ни в коем случае не стоит: сами сотрудники мессенджера не раз объясняли, что такие приложения могут красть данные, а используемые в них аккаунты блокируются. Кстати, вот еще несколько причин, почему вас могут забанить в Ватсапе — обязательно прочтите.

Как откатить версию Android и удалить последнее обновление на телефоне

Заблокируют ли Ватсап в России

Еще одна причина, из-за которой пользователи не могут спокойно спать — возможная блокировка Ватсап в России. Спешу вас успокоить: пока никаких ограничений нет и не предвидится. Время от времени эта тема поднимается, но никаких подвижек не происходит: дело в том, что WhatsApp является средством передачи информации, а не соцсетью.

Правда, с недавних пор мессенджер добавил функцию каналов, но в России она не работает. Судя по всему, разработчики не торопятся включать ее в России именно по этой причине. Так что, на данный момент, Ватсап не отключат в России — можете продолжать им пользоваться.

ЗАДАВАЙ СВОЙ ВОПРОС В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

Даже если Ватсап заблокируют, произойдет это не сразу, а постепенно, как было с другими приложениями. В конце концов, мессенджер обязательно предупредит вас об этом записью на своем сайте. Кроме того, имейте в виду, что иногда Ватсап блокируют на неактивных аккаунтах — это обычная практика. Так что, если вы засиделись в Telegram и давно не были в своем аккаунте, обязательно посетите его, чтобы не потерять.