7 доказательств того, что смартфоны стали практичнее мобильников

Смартфоны принято ругать за плохую производительность, ужасные материалы, непрактичность и другие грехи, которые не дают спокойно жить. Удивительно, но даже мы в редакции AndroidInsider.ru частенько это делаем, правда, обоснованно и взвешенно. Пользователи частенько вспоминают старые добрые времена, когда телефоны были такими разнообразными, работали годами и не ломались — это и вправду так, но не все так уж и гладко. Сравнили современные смартфоны и мобильники прошлых лет — оказалось, что смартфоны-то стали намного практичнее. Выходит, не так все и плохо?
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Смартфоны со сменными аккумуляторами
Сейчас уже не встретить смартфон со сменным аккумулятором. Кажется, что это очень плохо — то ли дело раньше! Снял крышку и заменил батарею. А вот современный смартфон так не может. Заговор производителей? Ничего подобного. Во-первых, теперь для подзарядки есть портативные аккумуляторы. Во-вторых, благодаря цельной конструкции смартфоны стали намного прочнее и надежнее — во всяком случае, они больше не разлетаются на части при ударе о землю.
В-третьих, аккумулятор и корпус смартфона наконец защитили от рук владельцев, перенеся слот для карты памяти и SIM в более удобное место. По сути, нам больше незачем снимать заднюю крышку. Благодаря такому подходу меньше страдает корпус устройства, который на мобильниках очень быстро изнашивался из-за постоянных манипуляций.
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Замена корпуса телефона
Мобильники были хороши тем, что у 90% устройств снимался корпус без дополнительных инструментов. Далее все зависит от вашей фантазии: кастомизировать свой Siemens не составляло труда, но сейчас за такое уже немного стыдно. Кроме того, я благодарен производителям за то, что сейчас все смартфоны делают цельными — больше ничего не шатается, не скрипит, не появляются зазоры между частями корпуса. Декоративные вставки отваливались, а задняя крышка расшатывалась или у нее вовсе отламывались пазы. Телефоны хрустели — абсолютно все. Вне зависимости от цены.
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Телефоны с необычным дизайном
Смартфоны стали одинаковыми и внешне сложно понять, где Huawei, а где iPhone. Но и в этом есть свой плюс: несмотря на безликость, ими удобно пользоваться. Не идеально, конечно, но лучше, чем 10-15 лет назад. Вспомните наши мобильники: они были красивыми, даже с полноценными клавиатурами, но дизайн был максимально непрактичным. Производители экспериментировали, включая фантазию на полную, старались привлечь покупателей своим внешним видом. Увы, но те устройства не сравнятся с современными смартфонами по удобству использования.
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Разные форматы файлов
Телефоны из прошлого использовали разные форматы файлов, которые не всегда можно было передать и даже открыть. К примеру, Siemens очень долго воспроизводил музыку в WAV-формате, а MP3 не открывал даже через сторонние плееры. Или, например, игры: установочный файл хранился непонятно где, а передать приложение с Sony Ericsson на другую модель было нереально. Кроме того, они открывались по-разному на каждом телефоне: где-то — на весь экран, где-то — лишь на три четверти, оставляя белый фон.
Необычные функции телефона
Помните, какими странными были некоторые функции в телефонах? Производители встраивали все подряд, но это никак не помогало привлечь покупателей. Я рад, что сейчас безумные эксперименты закончились: можно пользоваться любым приложением без проблем, спокойно переходить с iOS на Android, не переживать за работу сканеров отпечатков пальцев и не пользоваться странными аксессуарами (привет, S Pen от Samsung). Наверное, за это стоит поблагодарить и Apple: компания аккуратно внедряет технологии и не бежит впереди паровоза. Ведь всему свое время.
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Разъём для зарядки телефона
Кажется, осталось совсем немного ждать, когда в iPhone появится Type-C, и этот кошмар с разъёмами уйдет в прошлое. В принципе, сейчас все тоже очень хорошо: есть Lightning, Type-C и чуть-чуть MicroUSB. А вот раньше подзарядить телефон было проблематично: ни портативных зарядок, ни единого коннектора.
У каждого производителя был свой, а фраза «Есть зарядка на Сименс (или другой телефон)?» была нормой. Коннекторы постоянно ломались, провода перетирались, а адаптеры питания были громоздкими и несъёмными. То были времена, когда страдать приходилось всем, а смысла в этом не было.
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Гарнитура для старых телефонов
С высоты лет понимаешь, что раньше мы слушали музыку через внешний динамик не от хорошей жизни: гарнитуры были убогими, да и то не у всех. У кого-то были наушники с одним ухом — да, так было задумано! Те аксессуары были отвратительными, давали плохое качество звука и постоянно вылетали из дурацкого коннектора. Кстати, те, у кого был 3,5 мм разъём считались счастливчиками. Остальные просто обходили гарнитуры стороной и прошивали свой телефоны на громкость.
Если вы по-прежнему считаете свой смартфон ужасным, то просто взгляните на телефоны из прошлого. Например, сравните ваше устройство с Nokia 5230, который был хитом — ваше мнение точно изменится.
С бодрым утром, наш уважаемый читатель! С вами я, недоумение, юмор и наш постоянный автор, на сей раз со статьёй о том, как раньше всё было плохо и нелепо, а сейчас всё очень хорошо и лепо. ;0)
Итак, «7 доказательств…».
Сразу, почему-то, вспомнился детективный триллер «Семь» с Питтом и Фрименом, но я не об этом…
Итак:
1 Смартфоны со сменными аккумуляторами
2 Замена корпуса телефона
3 Телефоны с необычным дизайном
4 Разные форматы файлов
5 Необычные функции телефона
6 Разъём для зарядки телефона
7 Гарнитура для старых телефонов
Сменные аккумуляторы.
Их просто нет. Но нет, это не заговор, ведь есть портативные аккумуляторы! Как в старом анекдоте о первых электронных часах в СССР и чемодане с аккумулятором…
К тому же, «телефоны намного прочнее и надежнее»…»они не разлетаются на части при ударе».
Ну, то, что при ударе экран и, зачастую, спинка разлетаются вдребезги — так это мелочи, нужно было чехол покупать. А то, что с вероятностью 99%, падение телефона на угол приводит к трещинам в экране, так это от лукавого… Интересно, автор пробовал разбить 6310i, или 3310? И как результат?
Замена корпуса.
Раньше «…декоративные вставки отваливались, а задняя крышка расшатывалась… Телефоны хрустели, абсолютно все.»
Ужос, ужос… Теперь они не хрустят, а корпус, разбитый в предыдущем комменте, можно заменить только в мастерской. Правильно, нечего своими кривыми ручкими туда лазить.
Необычный дизайн…
Это плохо, это ужасно, это неприемлемо. Дизайн в стиле «ля кирпич» — наше всё. «Шар цвета хаки..»
Форматы файлов.
«Телефоны прошлого имели разные форматы файлов, которые не всегда можно было передать и даже открыть»
Интересно, автор никогда не сталкивался с сообщением в ПлейМаркет: «это приложение не может быть установлено на вашем телефоне»? Ну, или с ситуацией, когда предустановленный лончер не даёт установить стороннюю тему? Или с понятием «рут права» и зачем они нужны? А так же с тем, зачем портировать ГКам и почему это делают сторонние умельцы, а не просто переносится с Пикселя на любой другой аппарат щелчком кнопки? Ну-ну..
Необычные функции.
Да, я понимаю, почему автор рад их отсутствию…
Дополнительные функции так раздражают, а смартфон должен быть простым, как дешёвый калькулятор Касио — сложение, вычитание, умножение и деление по праздникам.
Да, особо порадовало то, что «за работу сканеров отпечатков пальцев» не нужно переживать… Серьёзно? А S-Pen, значит, — странный аксессуар? Ну да, ну да… Пальцем оно сподручнее заметки рисовать…
Разъём для зарядки…. Любимая тема автора статьи и осанна Type-C.
Хорошо, что в этот раз микро-юсб был упомянут. Чуть-чуть.
Хотя в этом я с автором согласен — унификация и объединение зарядки с передачей данных (странно, что автор об этом забыл…или не знал) — это благо. Без шуток.
Гарнитура…
Вот раньше плохо было, а сейчас хорошо стало… Правда, гнездо 3,5 это уже редкость, но, наверное, это тоже хорошо, да? Зачем нам качественный звук через коннектор? Покупаем беспроводные! Благо их тьма тьмущая и выбрать… (сорри, это из другой смешной статьи)
ПыСы: Хорошая статья! Автору опять удалось написать смешно и нетривиально. ;0) И, как всегда — успехов, в том числе — творческих.