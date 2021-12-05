7 доказательств того, что смартфоны стали практичнее мобильников

Смартфоны принято ругать за плохую производительность, ужасные материалы, непрактичность и другие грехи, которые не дают спокойно жить. Удивительно, но даже мы в редакции AndroidInsider.ru частенько это делаем, правда, обоснованно и взвешенно. Пользователи частенько вспоминают старые добрые времена, когда телефоны были такими разнообразными, работали годами и не ломались — это и вправду так, но не все так уж и гладко. Сравнили современные смартфоны и мобильники прошлых лет — оказалось, что смартфоны-то стали намного практичнее. Выходит, не так все и плохо?

Смартфоны со сменными аккумуляторами

Сейчас уже не встретить смартфон со сменным аккумулятором. Кажется, что это очень плохо — то ли дело раньше! Снял крышку и заменил батарею. А вот современный смартфон так не может. Заговор производителей? Ничего подобного. Во-первых, теперь для подзарядки есть портативные аккумуляторы. Во-вторых, благодаря цельной конструкции смартфоны стали намного прочнее и надежнее — во всяком случае, они больше не разлетаются на части при ударе о землю.

В-третьих, аккумулятор и корпус смартфона наконец защитили от рук владельцев, перенеся слот для карты памяти и SIM в более удобное место. По сути, нам больше незачем снимать заднюю крышку. Благодаря такому подходу меньше страдает корпус устройства, который на мобильниках очень быстро изнашивался из-за постоянных манипуляций.

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Замена корпуса телефона

Мобильники были хороши тем, что у 90% устройств снимался корпус без дополнительных инструментов. Далее все зависит от вашей фантазии: кастомизировать свой Siemens не составляло труда, но сейчас за такое уже немного стыдно. Кроме того, я благодарен производителям за то, что сейчас все смартфоны делают цельными — больше ничего не шатается, не скрипит, не появляются зазоры между частями корпуса. Декоративные вставки отваливались, а задняя крышка расшатывалась или у нее вовсе отламывались пазы. Телефоны хрустели — абсолютно все. Вне зависимости от цены.

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Телефоны с необычным дизайном

Смартфоны стали одинаковыми и внешне сложно понять, где Huawei, а где iPhone. Но и в этом есть свой плюс: несмотря на безликость, ими удобно пользоваться. Не идеально, конечно, но лучше, чем 10-15 лет назад. Вспомните наши мобильники: они были красивыми, даже с полноценными клавиатурами, но дизайн был максимально непрактичным. Производители экспериментировали, включая фантазию на полную, старались привлечь покупателей своим внешним видом. Увы, но те устройства не сравнятся с современными смартфонами по удобству использования.

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Разные форматы файлов

Телефоны из прошлого использовали разные форматы файлов, которые не всегда можно было передать и даже открыть. К примеру, Siemens очень долго воспроизводил музыку в WAV-формате, а MP3 не открывал даже через сторонние плееры. Или, например, игры: установочный файл хранился непонятно где, а передать приложение с Sony Ericsson на другую модель было нереально. Кроме того, они открывались по-разному на каждом телефоне: где-то — на весь экран, где-то — лишь на три четверти, оставляя белый фон.

Необычные функции телефона

Помните, какими странными были некоторые функции в телефонах? Производители встраивали все подряд, но это никак не помогало привлечь покупателей. Я рад, что сейчас безумные эксперименты закончились: можно пользоваться любым приложением без проблем, спокойно переходить с iOS на Android, не переживать за работу сканеров отпечатков пальцев и не пользоваться странными аксессуарами (привет, S Pen от Samsung). Наверное, за это стоит поблагодарить и Apple: компания аккуратно внедряет технологии и не бежит впереди паровоза. Ведь всему свое время.

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Разъём для зарядки телефона

Кажется, осталось совсем немного ждать, когда в iPhone появится Type-C, и этот кошмар с разъёмами уйдет в прошлое. В принципе, сейчас все тоже очень хорошо: есть Lightning, Type-C и чуть-чуть MicroUSB. А вот раньше подзарядить телефон было проблематично: ни портативных зарядок, ни единого коннектора.

У каждого производителя был свой, а фраза «Есть зарядка на Сименс (или другой телефон)?» была нормой. Коннекторы постоянно ломались, провода перетирались, а адаптеры питания были громоздкими и несъёмными. То были времена, когда страдать приходилось всем, а смысла в этом не было.

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Гарнитура для старых телефонов

С высоты лет понимаешь, что раньше мы слушали музыку через внешний динамик не от хорошей жизни: гарнитуры были убогими, да и то не у всех. У кого-то были наушники с одним ухом — да, так было задумано! Те аксессуары были отвратительными, давали плохое качество звука и постоянно вылетали из дурацкого коннектора. Кстати, те, у кого был 3,5 мм разъём считались счастливчиками. Остальные просто обходили гарнитуры стороной и прошивали свой телефоны на громкость.

Если вы по-прежнему считаете свой смартфон ужасным, то просто взгляните на телефоны из прошлого. Например, сравните ваше устройство с Nokia 5230, который был хитом — ваше мнение точно изменится.